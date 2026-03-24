ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
Newsroom
Τρίτη, 24/03/2026 - 15:30

16 ερευνητικές φοιτητικές ομάδες ελληνικών πανεπιστημίων έλαβαν την υποστήριξη της ΑΒΒ μέσω του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της, με επίκεντρο την τεχνολογική αριστεία.

Με κεντρικό μήνυμα «Engineered to Outrun», η ABB Ελλάδας επενδύει στις ιδέες, το πάθος και την τεχνολογική δημιουργικότητα της νέας γενιάς μηχανικών. Μέσα στο 2025 υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) υποστηρίζοντας 16 φοιτητικές ερευνητικές ομάδες σε ισάριθμα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Στόχος αυτού του προγράμματος τεχνολογικής αριστείας ήταν η συμβολή στην ανάπτυξη των μηχανικών του αύριο, ενισχύοντας την καινοτομία σε κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας.

Μέσα από δράσεις που στηρίζουν την τεχνική εκπαίδευση, την πρακτική εφαρμογή της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλής εξειδίκευσης, η ABB επιδιώκει να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή έρευνα και την επιχειρηματική εφαρμογή, προσφέροντας στους νέους επιστήμονες τα απαραίτητα εφόδια για να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΒΒ Ελλάδας έδωσε δυναμικό «παρών» στο 14ο Συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη». Η εταιρεία παρουσίασε τη συνεργασία της με την Perseus Racing Team της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα συμμετάσχει στους διεθνείς διαγωνισμούς Formula Student 2025-2026 με τη "Medusa", το νέο προηγμένο ηλεκτρικό μονοθέσιο υψηλής τεχνολογίας.

Η ομάδα, έχοντας αποσπάσει κορυφαίες διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτελεί απτό παράδειγμα της ελληνικής φοιτητικής καινοτομίας που καταφέρνει να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η στήριξη της ηλεκτροκίνησης μέσω του έργου της Perseus Racing αποτελεί μια φυσική προέκταση της φιλοσοφίας βιώσιμης ανάπτυξης της ABB, αναδεικνύοντας πώς η τεχνολογική υπεροχή μπορεί να συμβαδίσει με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της ABB για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες:

  • Περιβάλλον: Προστασία της βιοποικιλότητας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Εκπαίδευση: Πρόσβαση στη γνώση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για το μέλλον
  • Ενδυνάμωση κοινοτήτων: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της βιώσιμης ανάπτυξης
  • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών: Στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά 24 Μαρτίου 2026
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας 24 Μαρτίου 2026
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αλλαγές στις κρατικές ενισχύσεις προωθεί η Κομισιόν- Έμφαση σε ενέργεια, στέγαση και καινοτομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σταύρος Καλαφάτης: Έρευνα, Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες κινητήριες δυνάμεις της Ανάπτυξης το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΣΦΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

