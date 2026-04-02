HELLENiQ ENERGY: Για 14η συνεχή χρονιά Υποτροφίες σε Αριστούχους, για Μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών υλοποιείται σε 6 χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και από το 2013 έχει προσφέρει περισσότερες από 350 υποτροφίες. Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο υποβάλλονται έως τις 18 Μαΐου, ενώ, πέραν της κάλυψης των διδάκτρων, σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται και ενίσχυση για έξοδα διαβίωσης.

Η HELLENiQ ENERGY προκηρύσσει για 14η συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιβραβεύοντας την αριστεία και στηρίζοντας τη νέα γενιά επιστημόνων.

Το Ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα χορηγηθούν έως 40 υποτροφίες για σπουδές πλήρους φοίτησης, διάρκειας έως δύο ετών.

Οι υποτροφίες αφορούν προγράμματα σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη καθώς και στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://scholarships.helleniqenergy.gr/greece/ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής λήγει τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τον Αύγουστο.

Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα και, υπό προϋποθέσεις, μέρος των εξόδων διαβίωσης, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα έως 2.000€ στην Ελλάδα, δύναται να χορηγηθεί πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 300€ μηνιαίως, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια. Για σπουδές στο εξωτερικό και μεταπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα έως 2.000€, η πρόσθετη ενίσχυση μπορεί να φτάσει στα 600 ευρώ τον μήνα.

Οι τομείς σπουδών

Το Πρόγραμμα καλύπτει μεταπτυχιακά προγράμματα σε τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

Μηχανική και Ενέργεια (Ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, Βιώσιμες μεταφορές, Ενεργειακά Υλικά, Μηχανική Πετρελαίου)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Προγραμματισμός, Δίκτυα & Επικοινωνίες, Ανάλυση Δεδομένων & ΑΙ, Κυβερνοασφάλεια, Automation & Robotics)

Επιστήμες Περιβάλλοντος (Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ευφυείς Πόλεις & Τοπική Ανάπτυξη)

Οικονομία και Διοίκηση (Οικονομικά, Επιχειρησιακή Έρευνα & Διοίκηση, Νομικές Σπουδές, Marketing & Επικοινωνία)

Επέκταση σε διεθνές επίπεδο

Το Πρόγραμμα συνεχίζει τη διεύρυνσή του και εκτός Ελλάδας και Κύπρου, καθώς απευθύνεται και σε αριστούχους από τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και – για πρώτη φορά φέτος – τη Σερβία. Στις έξι αυτές χώρες, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος μέσω των θυγατρικών του (EKO Cyprus, EKO Bulgaria, OKTA, EKO–Jugopetrol και EKO Serbia), το Πρόγραμμα ενισχύει τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό των χωρών.

Επένδυση στη νέα γενιά

Μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών, η HELLENiQ ENERGY στηρίζει τελειόφοιτους και αποφοίτους πανεπιστημίων να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς που συνδέονται με τη σύγχρονη ενεργειακή και οικονομική πραγματικότητα.

Ταυτόχρονα, οι υπότροφοι εντάσσονται στο HELLENiQ ENERGY Alumni Community, ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, που προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης, διασύνδεσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Μέχρι σήμερα, η HELLENiQ ENERGY έχει προσφέρει περισσότερες από 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, σε 50 κορυφαία Πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση στην ενίσχυση της αριστείας και της νέας γενιάς.

Σαφές δείγμα αυτής της προσέγγισης ήταν και η δημιουργία του HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @Alba Graduate Business School. Αποτελεί ένα Πρότυπο Κέντρο Αριστείας, που ενώνει την επιχειρηματικότητα και την ακαδημαϊκή γνώση, με στόχο να καταρτιστούν νέα στελέχη για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις στον Ενεργειακό κλάδο και στην επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης.