HELLENiQ ENERGY: Για 14η συνεχή χρονιά Υποτροφίες σε Αριστούχους, για Μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/04/2026 - 12:25

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Για 14η συνεχή χρονιά Υποτροφίες σε Αριστούχους, για Μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό
Newsroom
Πέμπτη, 02/04/2026 - 09:36

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών υλοποιείται σε 6 χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και από το 2013 έχει προσφέρει περισσότερες από 350 υποτροφίες. Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο υποβάλλονται έως τις 18 Μαΐου, ενώ, πέραν της κάλυψης των διδάκτρων, σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται και ενίσχυση για έξοδα διαβίωσης.

Η HELLENiQ ENERGY προκηρύσσει για 14η συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιβραβεύοντας την αριστεία και στηρίζοντας τη νέα γενιά επιστημόνων.

Το Ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα χορηγηθούν έως 40 υποτροφίες για σπουδές πλήρους φοίτησης, διάρκειας έως δύο ετών.

Οι υποτροφίες αφορούν προγράμματα σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη καθώς και στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://scholarships.helleniqenergy.gr/greece/ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής λήγει τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τον Αύγουστο.

Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα και, υπό προϋποθέσεις, μέρος των εξόδων διαβίωσης, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα έως 2.000€ στην Ελλάδα, δύναται να χορηγηθεί πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 300€ μηνιαίως, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια. Για σπουδές στο εξωτερικό και μεταπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα έως 2.000€, η πρόσθετη ενίσχυση μπορεί να φτάσει στα 600 ευρώ τον μήνα.

Οι τομείς σπουδών

Το Πρόγραμμα καλύπτει μεταπτυχιακά προγράμματα σε τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

  • Μηχανική και Ενέργεια (Ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, Βιώσιμες μεταφορές, Ενεργειακά Υλικά, Μηχανική Πετρελαίου)
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Προγραμματισμός, Δίκτυα & Επικοινωνίες, Ανάλυση Δεδομένων & ΑΙ, Κυβερνοασφάλεια, Automation & Robotics)
  • Επιστήμες Περιβάλλοντος (Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ευφυείς Πόλεις & Τοπική Ανάπτυξη)
  • Οικονομία και Διοίκηση (Οικονομικά, Επιχειρησιακή Έρευνα & Διοίκηση, Νομικές Σπουδές, Marketing & Επικοινωνία)

Επέκταση σε διεθνές επίπεδο

Το Πρόγραμμα συνεχίζει τη διεύρυνσή του και εκτός Ελλάδας και Κύπρου, καθώς απευθύνεται και σε αριστούχους από τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και – για πρώτη φορά φέτος – τη Σερβία. Στις έξι αυτές χώρες, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος μέσω των θυγατρικών του (EKO Cyprus, EKO Bulgaria, OKTA, EKO–Jugopetrol και EKO Serbia), το Πρόγραμμα ενισχύει τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό των χωρών.

Επένδυση στη νέα γενιά

Μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών, η HELLENiQ ENERGY στηρίζει τελειόφοιτους και αποφοίτους πανεπιστημίων να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς που συνδέονται με τη σύγχρονη ενεργειακή και οικονομική πραγματικότητα.

Ταυτόχρονα, οι υπότροφοι εντάσσονται στο HELLENiQ ENERGY Alumni Community, ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, που προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης, διασύνδεσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Μέχρι σήμερα, η HELLENiQ ENERGY έχει προσφέρει περισσότερες από 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, σε 50 κορυφαία Πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση στην ενίσχυση της αριστείας και της νέας γενιάς.

Σαφές δείγμα αυτής της προσέγγισης ήταν και η δημιουργία του HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @Alba Graduate Business School. Αποτελεί ένα Πρότυπο Κέντρο Αριστείας, που ενώνει την επιχειρηματικότητα και την ακαδημαϊκή γνώση, με στόχο να καταρτιστούν νέα στελέχη για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις στον Ενεργειακό κλάδο και στην επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

