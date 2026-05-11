ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 08:59
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/05/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/05/2026 - 08:04
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 08:02
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/05/2026 - 07:59
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 06:49
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 06:49
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 06:49
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 15:47
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 15:41
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
ΚΟΣΜΟΣ
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:05
Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:02

Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
Newsroom
Δευτέρα, 11/05/2026 - 15:41
Newsroom
Δευτέρα, 11/05/2026 - 15:41
Εννέα Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Πέτης Πέρκα, κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών & Μεαφορών και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα την ανάγκη για ασφαλή ενσωμάτωση των ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ) στην κυκλοφορία.

Η ραγδαία αύξηση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει οδηγήσει και σε αύξηση των ατυχημάτων, ενώ σε πολλά από τα ατυχήματα αυτά εμπλέκονται ανήλικοι. Σε σχέση με το τελευταίο, πάνω από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία μέσα σε ένα χρόνο, λόγω ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών για επικείμενη «αναγκαστική» πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς υπογραμμίζουν ότι ο αποκλεισμός των ηλεκτρικών πατινιών από την κυκλοφορία δεν αποτελεί λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι μια σειρά μέτρων, ώστε αυτά να μην αναπτύσσονται άναρχα όπως σήμερα, αλλά να ενσωματωθούν με ασφάλεια στην κυκλοφορία.

Ειδικότερα, χρειάζεται να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές (ποδηλατόδρομοι, ζώνες ήπιας κυκλοφορίας κτλ), έτσι ώστε τα ηλεκτρικά πατίνια να εμπλέκονται όσο το δυνατόν λιγότερο με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο, διότι τα ΕΠΗΟ έχουν μπει πλέον στην καθημερινότητά μας στο δρόμο και το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να προηγείται και όχι να ακολουθεί τη ραγδαία αύξηση της κυκλοφορίας τους.

Να ενταθούν οι έλεγχοι στο δρόμο και να γίνουν πιο στοχευμένοι (πχ σε σχολεία, πάρκα κτλ), αφού μείζον ζήτημα αποτελεί το ότι στην πράξη δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου.

Να εκπαιδευτούν οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών, ώστε να τηρούν τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή της Κυκλοφοριακής Αγωγής ως μάθημα στα σχολεία θα μπορούσε να αποτελέσει ‘καταλύτη’, για να μάθουν τα παιδιά να σέβονται τον ΚΟΚ.

Να αλλάξει επίσης η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους, η οποία είναι τουλάχιστον αποθαρρυντική για την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών, ποδηλάτων, αλλά και πεζών. ‘Κλειδί’ για την ανάπτυξη της μικροκινητικότητας είναι η μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων στις κατοικημένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, η επέκταση της μείωσης τους ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ώρα σε όλες τις οδούς χωρίς κεντρική νησίδα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την οδική ασφάλεια, αλλά και για να μη φοβούνται οι οδηγοί των ΕΠΗΟ να βγουν στους δρόμους της πόλης.

Σε σχέση με τα παραπάνω, οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς θέτουν σειρά ερωτημάτων προς τους αρμόδιους Υπουργούς σε ό,τι αφορά τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την ασφαλή ανάπτυξη των ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των ΕΠΗΟ.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την Ερώτηση.

