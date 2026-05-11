Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία

Εννέα Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Πέτης Πέρκα, κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών & Μεαφορών και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα την ανάγκη για ασφαλή ενσωμάτωση των ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ) στην κυκλοφορία.

Η ραγδαία αύξηση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει οδηγήσει και σε αύξηση των ατυχημάτων, ενώ σε πολλά από τα ατυχήματα αυτά εμπλέκονται ανήλικοι. Σε σχέση με το τελευταίο, πάνω από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία μέσα σε ένα χρόνο, λόγω ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών για επικείμενη «αναγκαστική» πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς υπογραμμίζουν ότι ο αποκλεισμός των ηλεκτρικών πατινιών από την κυκλοφορία δεν αποτελεί λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι μια σειρά μέτρων, ώστε αυτά να μην αναπτύσσονται άναρχα όπως σήμερα, αλλά να ενσωματωθούν με ασφάλεια στην κυκλοφορία.

Ειδικότερα, χρειάζεται να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές (ποδηλατόδρομοι, ζώνες ήπιας κυκλοφορίας κτλ), έτσι ώστε τα ηλεκτρικά πατίνια να εμπλέκονται όσο το δυνατόν λιγότερο με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο, διότι τα ΕΠΗΟ έχουν μπει πλέον στην καθημερινότητά μας στο δρόμο και το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να προηγείται και όχι να ακολουθεί τη ραγδαία αύξηση της κυκλοφορίας τους.

Να ενταθούν οι έλεγχοι στο δρόμο και να γίνουν πιο στοχευμένοι (πχ σε σχολεία, πάρκα κτλ), αφού μείζον ζήτημα αποτελεί το ότι στην πράξη δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου.

Να εκπαιδευτούν οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών, ώστε να τηρούν τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή της Κυκλοφοριακής Αγωγής ως μάθημα στα σχολεία θα μπορούσε να αποτελέσει ‘καταλύτη’, για να μάθουν τα παιδιά να σέβονται τον ΚΟΚ.

Να αλλάξει επίσης η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους, η οποία είναι τουλάχιστον αποθαρρυντική για την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών, ποδηλάτων, αλλά και πεζών. ‘Κλειδί’ για την ανάπτυξη της μικροκινητικότητας είναι η μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων στις κατοικημένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, η επέκταση της μείωσης τους ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ώρα σε όλες τις οδούς χωρίς κεντρική νησίδα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την οδική ασφάλεια, αλλά και για να μη φοβούνται οι οδηγοί των ΕΠΗΟ να βγουν στους δρόμους της πόλης.

Σε σχέση με τα παραπάνω, οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς θέτουν σειρά ερωτημάτων προς τους αρμόδιους Υπουργούς σε ό,τι αφορά τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την ασφαλή ανάπτυξη των ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των ΕΠΗΟ.

