Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe's Fastest-Growing Companies 2026
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλήματα για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
20/03/2026 - 08:04

4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά

Ello on Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 22/03/2026 - 08:00

Αν υπολογίσετε πόσες φορές ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου μέσα σε μία ημέρα, πιθανότατα θα εκπλαγείτε.

Τα ψυγεία είναι από τις πιο «σκληρά εργαζόμενες» συσκευές του σπιτιού, καθώς λειτουργούν αδιάκοπα για να διατηρούν τα τρόφιμα και τα ποτά μας κρύα.

Συνήθως τα θεωρούμε δεδομένα και συνειδητοποιούμε πόσο απαραίτητα είναι μόνο όταν σταματήσουν να λειτουργούν σωστά.

Οι συσκευές κουζίνας μπορεί να κοστίζουν αρκετά όταν χρειάζεται αντικατάσταση, γι’ αυτό, αν δεν σκοπεύετε να αγοράσετε νέο ψυγείο, είναι σημαντικό να φροντίζετε το υπάρχον ώστε να παραμείνει σε καλή κατάσταση.

Με τακτικό καθαρισμό και βασική συντήρηση, πολλά προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν. Ορισμένες βλάβες, ωστόσο, οφείλονται σε φθορά εξαρτημάτων και δεν μπορούν πάντα να προληφθούν.

Αν το ψυγείο σας δεν ψύχει πλέον όπως παλιά, συνήθως φταίει κάτι από τα παρακάτω.

Μπλοκαρισμένοι αεραγωγοί

Αν το ψυγείο είναι γεμάτο μέχρι επάνω - κάτι που συμβαίνει συχνά σε σπίτια με πολλά άτομα - μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στη σωστή κυκλοφορία του κρύου αέρα. Τα ψυγεία ρυθμίζουν τη θερμοκρασία τους μετακινώντας τον ψυχρό αέρα ανάμεσα σε αεραγωγούς που βρίσκονται τόσο στον θάλαμο κατάψυξης όσο και στο κύριο μέρος του ψυγείου.

Αν κάποιος από αυτούς τους αεραγωγούς μπλοκαριστεί, η ισορροπία της ροής αέρα διαταράσσεται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις θερμοκρασίας, υπερβολικό πάγο ή κακή ψύξη. Ακόμη και ένα σακουλάκι κατεψυγμένων λαχανικών που ακουμπά πάνω στον αεραγωγό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Η ακριβής θέση των αεραγωγών διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο, γι’ αυτό καλό είναι να συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο της συσκευής.

Λανθασμένη ρύθμιση θερμοστάτη

Ένας ακόμη συχνός λόγος για κακή ψύξη είναι η λανθασμένη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Η ιδανική θερμοκρασία για το ψυγείο κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3 βαθμών Κελσίου (35–38°F). Αν είναι πιο χαμηλή, υπάρχει κίνδυνος να παγώσουν τρόφιμα, ιδιαίτερα τα φρέσκα προϊόντα. Αν είναι πιο υψηλή, τα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν γρήγορα και να αλλοιώσουν τα τρόφιμα. Αν η ένδειξη είναι σωστή αλλά τα τρόφιμα παραμένουν ζεστά, πιθανότατα χρειάζεται τεχνικός έλεγχος.

Βρώμικα πηνία

Ο καθαρισμός της σκόνης δεν είναι από τις πιο ευχάριστες δουλειές του σπιτιού, γι’ αυτό συχνά παραμελούμε σημεία που δεν φαίνονται, όπως οι σπείρες συμπυκνωτή (πηνία) του ψυγείου.

Οι σπείρες βρίσκονται συνήθως στο πίσω μέρος ή στη βάση της συσκευής και είναι εκτεθειμένες, γεγονός που τις κάνει να συγκεντρώνουν εύκολα σκόνη. Όταν καλυφθούν με βρωμιά, το ψυγείο αναγκάζεται να δουλεύει πιο έντονα για να διατηρήσει τη σωστή θερμοκρασία, κάτι που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

Η λύση είναι απλή: ένας καθαρισμός των σπειρών μία ή δύο φορές τον χρόνο με μια ειδική βούρτσα συμπυκνωτή μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 λεπτά.

Φθαρμένα λάστιχα πόρτας

Με τον χρόνο, τα λαστιχένια στεγανοποιητικά της πόρτας μπορεί να φθαρούν ή να σκληρύνουν. Όταν συμβεί αυτό, η πόρτα δεν κλείνει πλέον αεροστεγώς και ο κρύος αέρας διαφεύγει.

Υπάρχει ένας απλός τρόπος για να ελέγξετε αν λειτουργούν σωστά: τοποθετήστε ένα χαρτονόμισμα μισό μέσα στην πόρτα και κλείστε την. Αν νιώσετε αντίσταση όταν προσπαθήσετε να το τραβήξετε, το λάστιχο είναι σε καλή κατάσταση. Αν όμως το χαρτονόμισμα βγαίνει εύκολα, ίσως χρειάζεται αντικατάσταση.

Βλάβη στον ανεμιστήρα εξατμιστή

Αν η κατάψυξη λειτουργεί αλλά το ψυγείο δεν είναι αρκετά κρύο, ή αν ακούγονται δυνατοί θόρυβοι όταν ανοίγετε την πόρτα της κατάψυξης, πιθανότατα υπάρχει πρόβλημα στον ανεμιστήρα εξατμιστή (air cooler).

Ο ανεμιστήρας αυτός κυκλοφορεί τον κρύο αέρα από τις σπείρες εξατμιστή προς το εσωτερικό του ψυγείου. Αν χαλάσει, η ψύξη γίνεται ανομοιόμορφη ή σταματά εντελώς.

Στα περισσότερα μοντέλα βρίσκεται μέσα στην κατάψυξη, πίσω από ένα κάλυμμα. Αν οι σπείρες έχουν καλυφθεί από πάγο, μπορεί να χρειαστεί απόψυξη για 24 ώρες με αποσυνδεδεμένη τη συσκευή. Αν το πρόβλημα παραμένει, πιθανότατα απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση του ανεμιστήρα.

Πηγή: housedigest.com

Τελευταία τροποποίηση στις 22/03/2026 - 08:00

