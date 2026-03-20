ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 08:04
Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 07:03
Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
20/03/2026 - 07:03
Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 08:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία
Annie Spratt on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 20/03/2026 - 07:03

Το στεγνωτήριο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η σύγχρονη άνεση βασίζεται σε ενέργεια που συχνά δεν βλέπουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται από πού προέρχεται το ρεύμα που χρησιμοποιούν - μέχρι να εμφανιστεί στον λογαριασμό.

Τα πρωινά ξεκινούν ήσυχα στο σπίτι. Ο βραστήρας ετοιμάζει το νερό, ο καφές γεμίζει την κούπα και το σπίτι «ξυπνά» με μικρούς ήχους από συσκευές που λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα στο παρασκήνιο. Σε αυτό το γνώριμο βουητό της καθημερινότητας, υπάρχει μια συσκευή που οι περισσότεροι δεν σκέφτονται ποτέ - και όμως μπορεί να καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

Οι ερευνητές ενέργειας έχουν δώσει σε αυτή τη συσκευή ένα εντυπωσιακό παρατσούκλι: «η μηχανή των 65 ψυγείων». Όχι επειδή είναι μεγάλη ή θορυβώδης, αλλά επειδή σε ορισμένες συνθήκες μπορεί να καταναλώσει τόση ηλεκτρική ενέργεια όση περίπου 65 ψυγεία μαζί.

Η συσκευή αυτή είναι το στεγνωτήριο.

Ο «σιωπηλός καταναλωτής» στο σπίτι

Τα στεγνωτήρια είναι πρακτικά και για πολλούς αποτελούν το κατεξοχήν σύμβολο άνεσης. Σε αντίθεση με το άπλωμα ρούχων σε σχοινιά ή μπαλκόνια, το στεγνωτήριο προσφέρει μια εύκολη λύση: βάζεις τα ρούχα, πατάς ένα κουμπί και σε λιγότερο από μία ώρα είναι έτοιμα.

Ακριβώς αυτή η ευκολία όμως κρύβει και το ενεργειακό κόστος. Ένα παλαιότερο ηλεκτρικό στεγνωτήριο μπορεί να καταναλώνει 3.000 έως 5.000 watt κάθε φορά που λειτουργεί, ποσότητα που το κατατάσσει συχνά ανάμεσα στις πιο ενεργοβόρες συσκευές του σπιτιού.

Σε πολυκατοικίες ή κοινόχρηστα πλυντήρια, όπου λειτουργούν πολλά στεγνωτήρια ταυτόχρονα, η συνολική κατανάλωση μπορεί να γίνει τεράστια - εξ ου και η μεταφορά των «65 ψυγείων».

Αξίζει να σημειωθεί πως η κατανάλωση ενέργειας των στεγνωτηρίων έχει γίνει μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για τη χρήση ενέργειας στα νοικοκυριά.

Από τη μία πλευρά, ειδικοί στην ενέργεια και στο περιβάλλον θεωρούν ότι η αλλαγή στον τρόπο στεγνώματος των ρούχων είναι ένας εύκολος τρόπος για να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, πολλοί καταναλωτές θεωρούν αυτές τις προτάσεις μη ρεαλιστικές.

Μικρές αλλαγές για μεγάλο αποτέλεσμα

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λύση δεν είναι απαραίτητα η πλήρης εγκατάλειψη του στεγνωτηρίου. Μικρές αλλαγές μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση:

  • στέγνωμα μόνο των πιο «δύσκολων» ρούχων (π.χ. πετσέτες) στο στεγνωτήριο
  • χρήση αισθητήρων υγρασίας
  • αποφυγή υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας
  • μερικό στέγνωμα στον αέρα πριν από τη χρήση της συσκευής.

Όταν αυτές οι πρακτικές υιοθετούνται από εκατομμύρια νοικοκυριά, το συνολικό όφελος για το ενεργειακό σύστημα μπορεί να είναι σημαντικό.

Το πιθανότερο είναι ότι το στεγνωτήριο θα συνεχίσει να υπάρχει στα σπίτια. Η διαφορά όμως μπορεί να βρίσκεται στο πώς χρησιμοποιείται: όχι ως αυτονόητη επιλογή κάθε φορά, αλλά ως εργαλείο που χρησιμοποιείται πιο συνειδητά.

Σε έναν κόσμο όπου η κατανάλωση ενέργειας γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό ζήτημα, ακόμη και μια τόσο καθημερινή συνήθεια - όπως το στέγνωμα των ρούχων - μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο φανταζόμαστε.

Πηγή: hummingbirdpc.com

Τελευταία τροποποίηση στις 20/03/2026 - 07:03

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

