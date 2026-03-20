Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία

Το στεγνωτήριο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η σύγχρονη άνεση βασίζεται σε ενέργεια που συχνά δεν βλέπουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται από πού προέρχεται το ρεύμα που χρησιμοποιούν - μέχρι να εμφανιστεί στον λογαριασμό.

Τα πρωινά ξεκινούν ήσυχα στο σπίτι. Ο βραστήρας ετοιμάζει το νερό, ο καφές γεμίζει την κούπα και το σπίτι «ξυπνά» με μικρούς ήχους από συσκευές που λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα στο παρασκήνιο. Σε αυτό το γνώριμο βουητό της καθημερινότητας, υπάρχει μια συσκευή που οι περισσότεροι δεν σκέφτονται ποτέ - και όμως μπορεί να καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

Οι ερευνητές ενέργειας έχουν δώσει σε αυτή τη συσκευή ένα εντυπωσιακό παρατσούκλι: «η μηχανή των 65 ψυγείων». Όχι επειδή είναι μεγάλη ή θορυβώδης, αλλά επειδή σε ορισμένες συνθήκες μπορεί να καταναλώσει τόση ηλεκτρική ενέργεια όση περίπου 65 ψυγεία μαζί.

Η συσκευή αυτή είναι το στεγνωτήριο.

Ο «σιωπηλός καταναλωτής» στο σπίτι

Τα στεγνωτήρια είναι πρακτικά και για πολλούς αποτελούν το κατεξοχήν σύμβολο άνεσης. Σε αντίθεση με το άπλωμα ρούχων σε σχοινιά ή μπαλκόνια, το στεγνωτήριο προσφέρει μια εύκολη λύση: βάζεις τα ρούχα, πατάς ένα κουμπί και σε λιγότερο από μία ώρα είναι έτοιμα.

Ακριβώς αυτή η ευκολία όμως κρύβει και το ενεργειακό κόστος. Ένα παλαιότερο ηλεκτρικό στεγνωτήριο μπορεί να καταναλώνει 3.000 έως 5.000 watt κάθε φορά που λειτουργεί, ποσότητα που το κατατάσσει συχνά ανάμεσα στις πιο ενεργοβόρες συσκευές του σπιτιού.

Σε πολυκατοικίες ή κοινόχρηστα πλυντήρια, όπου λειτουργούν πολλά στεγνωτήρια ταυτόχρονα, η συνολική κατανάλωση μπορεί να γίνει τεράστια - εξ ου και η μεταφορά των «65 ψυγείων».

Αξίζει να σημειωθεί πως η κατανάλωση ενέργειας των στεγνωτηρίων έχει γίνει μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για τη χρήση ενέργειας στα νοικοκυριά.

Από τη μία πλευρά, ειδικοί στην ενέργεια και στο περιβάλλον θεωρούν ότι η αλλαγή στον τρόπο στεγνώματος των ρούχων είναι ένας εύκολος τρόπος για να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, πολλοί καταναλωτές θεωρούν αυτές τις προτάσεις μη ρεαλιστικές.

Μικρές αλλαγές για μεγάλο αποτέλεσμα

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λύση δεν είναι απαραίτητα η πλήρης εγκατάλειψη του στεγνωτηρίου. Μικρές αλλαγές μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση:

στέγνωμα μόνο των πιο «δύσκολων» ρούχων (π.χ. πετσέτες) στο στεγνωτήριο

χρήση αισθητήρων υγρασίας

αποφυγή υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας

μερικό στέγνωμα στον αέρα πριν από τη χρήση της συσκευής.

Όταν αυτές οι πρακτικές υιοθετούνται από εκατομμύρια νοικοκυριά, το συνολικό όφελος για το ενεργειακό σύστημα μπορεί να είναι σημαντικό.

Το πιθανότερο είναι ότι το στεγνωτήριο θα συνεχίσει να υπάρχει στα σπίτια. Η διαφορά όμως μπορεί να βρίσκεται στο πώς χρησιμοποιείται: όχι ως αυτονόητη επιλογή κάθε φορά, αλλά ως εργαλείο που χρησιμοποιείται πιο συνειδητά.

Σε έναν κόσμο όπου η κατανάλωση ενέργειας γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό ζήτημα, ακόμη και μια τόσο καθημερινή συνήθεια - όπως το στέγνωμα των ρούχων - μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο φανταζόμαστε.

Πηγή: hummingbirdpc.com