ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
Άννα Διανά
Παρασκευή, 20/03/2026 - 08:04

Για πολύ σοβαρές αλυσιδωτές παρενέργειες αν διαρκέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο ο πρόεδρος του SMERemediumCap και πρώην τραπεζίτης, Νίκος Καραμούζης.

«Η εικόνα έχει έναν πολύ μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, με έναν απρόβλεπτο πρόεδρο στις ΗΠΑ να προσθέτει περαιτέρω ένταση στο γεωπολιτικό περιβάλλον» ανέφερε σε χθεσινή δημοσιογραφική εκδήλωση με αφορμή τις νέες επενδύσεις του fund. «Εάν η κατάσταση δεν αποκλιμακωθεί σύντονα ή αν αρχίσουν να καταστρέφονται κρίσιμες ενεργειακές υποδομές ιδίως σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και διυλιστήρια που διυλίζουν που καλύπτουν το 40%-50% της παγκόσμιας παραγωγής τότε θα πάμε σε καταστάσεις πολύ ακριβής πρώτης ύλης και όλων των παραγώγων πετρελαίου» σημείωσε. Πρόσθεσε ότι αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί ή καταστραφούν κάποιες υποδομές που καλύπτουν το 40-50% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου τότε το θα πάμε σε καταστάσεις πολύ ακριβής πρώτης ύλης και όλων των παραγώγων πετρελαίου».

Όπως είπε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το κόστος των πρώτων υλών θα εκτοξευθεί, συμπαρασύροντας ένα ευρύ φάσμα παραγώγων προϊόντων. Οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν σημαντικά, οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί η πιθανότητα ύφεσης. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για ακριβότερες μεταφορές πετρελαίου. Μπαίνουμε σε φάση που ο ένας θα καταστρέψει τις υποδομές του άλλου, τόνισε. Αναφερόμενος στην Ευρώπη είπε πως βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Όπως είπε το αμερικανικό πετρέλαιο δεν μπορεί να καλύψει την παγκόσμια αγορά σημειώνοντας ότι «ή θα... ξαναγαπήσουμε τη Ρωσία ή οι χώρες και κυρίως η Ευρώπη θα υποστούν τις συνέπειες. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η κατάσταση. Απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί εύκολα διαχειρίσιμη» τόνισε καταλήγοντας ότι «πρέπει να βρεθεί μια λύση στις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες ώστε να μπορέσουν μαζευτούν οι επιπτώσεις μέχρι το φθινόπωρο».

Πάντως η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν φρενάρει τα σχέδια του SmercMediumCup να επενδύσει στη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου στα τρόφιμα. Έτσι μετά την The Olive Legend Group σειρά για επενδύσεις και περαιτέρω εξωστρέφεια παίρνουν οι εταιρείες Αροσις, Γης Βοϊου και η Organic 3S το πλειοψηφικό πακέτο των οποίων έχει εξαγοράσει, το fund ανακοίνωσε επενδύσεις 12 εκατ. ευρώ. Η Αροσις, οικογενειακή εταιρεία, με τον Τρύφωνα Φωτιάδη επιχειρηματία τρίτης γενιάς στο τιμόνι, είναι από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσε στα βιολογικά όσπρια. Όπως ανέφερε ο κ. Φωτιάδης η εταιρεία, στην οποία από το 2025 έχει περάσει και η Γης Βοϊου, η εταιρεία με 70 χρόνια ιστορία ήταν η πρώτη που το 2003 που ανέγραψε το όνομα του παραγωγού στη συσκευασία. Η δυναμική της ανάπτυξης αποτυπώνεται και στην πορεία του τζίρου. Η εταιρεία εκτιμά ότι έκλεισε το 2025 στα 6,75 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 ο στόχος ανεβαίνει πάνω από τα 9 εκατ. ευρώ με EBITDA άνω των 500 χιλ. ευρώ.

Το 20% του τζίρου προέρχεται από τις διεθνείς αγορές και το βάρος πλέον πέφτει ξεκάθαρα στις εξαγωγές. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία σε 17 χώρες ενώ τα προϊόντα της έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της αμερικανικής αγοράς, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η υψηλή ποιότητα και το positioning των ελληνικών οσπρίων μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικά υψηλότερες τιμές ακόμη και έως 2,5 φορές πάνω από τα τοπικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό πλάνο άνω των €5 εκατ. στην Καστοριά και Κοζάνη, αναβαθμίζοντας τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

Στην ίδια παρουσίαση, ο Ανδρέας Σιούτης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Organic3S, περιέγραψε την πορεία της εταιρείας, που ιδρύθηκε το 2009 από τον ίδιο και δύο ακόμη συνεργάτες και εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν δυναμικό παίκτη στον χώρο των λειτουργικών τροφίμων, με έμφαση σε δημητριακά, granola και καινοτόμα προϊόντα με βάση τη στέβια. Η ανάπτυξη ήταν ταχεία, με την Organic3S να επεκτείνεται από τα εξειδικευμένα καταστήματα και τα γυμναστήρια στα ράφια μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ενώ σήμερα παράγει δεκάδες κωδικούς τόσο για λογαριασμό μεγάλων brands όσο και για το δικό της χαρτοφυλάκιο. Σήμερα, η εταιρεία που έχει ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο του Smerc από το υλοποιεί σημαντικό επενδυτικό πλάνο άνω των 7 εκατ. ευρώ, με νέα μονάδα 4.300 τ.μ. στη Μεταμόρφωση και ανάπτυξη νέας εταιρείας για υγρά γλυκαντικά, ενισχύοντας τη παραγωγική της βάση. Σε επίπεδο μεγεθών, ο τζίρος ανήλθε σε περίπου 6,7 εκατ. ευρώ το 2024 και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 8 εκατ. ευρώ το 2025, με στόχο τα 15 εκατ. ευρώ έως το 2028 και EBITDA της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία 20 Μαρτίου 2026
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί

ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών

ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

