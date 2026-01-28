ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
Christian Sitowski on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 28/01/2026 - 06:59

Το να αφήνετε τα φώτα της βεράντας ή του μπαλκονιού αναμμένα όλη τη νύχτα δεν είναι η καλύτερη επιλογή για το σπίτι σας, την ασφάλεια ή το περιβάλλον.

Παραδοσιακά ένα αναμμένο φως στην εξώπορτα ή τη βεράντα σήμαινε ότι κάποιος είναι στο σπίτι και περιμένει την επιστροφή κάποιου άλλου. Ήταν μια ένδειξη ασφάλειας και φιλοξενίας.

Στην εποχή μας, ο εξωτερικός φωτισμός έχει πρακτικά οφέλη, καθώς μπορεί να φωτίσει εισόδους, γκαράζ ή αποθήκες, ωστόσο, οι επαγγελματίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι η συνεχής νυχτερινή φωταγώγηση κρύβει σοβαρούς κινδύνους.

Παρακάτω θα βρείτε τέσσερις λόγους που δεν πρέπει να αφήνετε τα εξωτερικά φώτα αναμμένα.

1. Σπατάλη ενέργειας

Ένας από τους βασικούς λόγους για να μην αφήνετε τα φώτα αναμμένα είναι η σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ειδικός εξωτερικών χώρων Dan Staupe εξηγεί ότι, εκτός κι αν κάποιος πράγματι το χρειάζεται για να μπει στο σπίτι, δεν υπάρχει λόγος να καίει το φως όλη τη νύχτα.

Ένας μόνο λαμπτήρας 60 watt που μένει αναμμένος για 12 ώρες τη νύχτα κοστίζει περίπου 20 δολάρια (17 ευρώ) τον χρόνο, ενώ αν πολλαπλασιαστεί για όλα τα εξωτερικά φώτα, το κόστος μπορεί να φτάσει εύκολα τα 100–150 δολάρια (90-130 ευρώ) ετησίως, σύμφωνα με τον εργολάβο Danny Niemela.

Χρησιμοποιώντας αισθητήρες κίνησης ή χρονοδιακόπτες, μπορείτε να έχετε φως όταν χρειάζεται, χωρίς σπατάλη ενέργειας.

2. Ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας

Πολλοί θεωρούν ότι τα αναμμένα φώτα αποτρέπουν κλέφτες ή ανεπιθύμητους επισκέπτες, όμως, όπως εξηγεί η ειδικός ασφαλείας SaraHarshbarger, αν τοποθετηθούν λανθασμένα, μπορούν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Αντί να προστατεύουν, μπορεί να τραβούν την προσοχή σε πιθανά σημεία εισόδου για εισβολείς, δίνοντας μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας.

Ο φωτισμός μόνος του δεν αρκεί ως μέτρο προστασίας - χρειάζεται πάντα σε συνδυασμό με άλλα μέσα ασφαλείας, όπως συναγερμούς ή κάμερες.

3. Στέλνουν το λάθος μήνυμα

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι τα φώτα της βεράντας μπορεί να στέλνουν λάθος σήμα. Αν παρατηρήσετε, συχνά τα φώτα που μένουν αναμμένα το βράδυ ανήκουν σε σπίτια όπου οι κάτοικοι απουσιάζουν.

Σύμφωνα με τον Staupe, ένα φως σε ήσυχη γειτονιά μπορεί να λειτουργεί ως «προβολέας» για κλέφτες, υποδηλώνοντας ότι το σπίτι είναι άδειο. Έτσι, η καλή πρόθεση μπορεί να έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

4. Προσελκύουν έντομα

Τέλος, η συνεχής νυχτερινή φωταγώγηση προσελκύει έντομα. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα, κάθε φωτισμένο σημείο γύρω από το σπίτι γίνεται μαγνήτης για κουνούπια και άλλα έντομα, τα οποία όχι μόνο ενοχλούν τους κατοίκους, αλλά μπορούν να ταλαιπωρήσουν και τα κατοικίδια. Ο Staupe προειδοποιεί ότι η συνεχής έκθεση στο φως προσελκύει κάθε έντομο σε μεγάλη ακτίνα, αυξάνοντας σημαντικά την παρουσία τους γύρω από το σπίτι.

Συμπερασματικά, αν και η ιδέα των αναμμένων φώτων τη νύχτα μπορεί να φαίνεται καλή, οι επαγγελματίες συνιστούν να τα απενεργοποιείτε μετά τη δύση του ηλίου.

Κάπως έτσι θα εξοικονομήσετε ενέργεια, θα μειώσετε το κόστος, θα αυξήσετε την ασφάλεια του σπιτιού και θα περιορίσετε την όχληση από έντομα, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της φωτορύπανσης.

Πηγή: marthastewart.com

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 06:59

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος 28 Ιανουαρίου 2026
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες 26 Ιανουαρίου 2026
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα

Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι

Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα

Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;

Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο

Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν