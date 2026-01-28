Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα

Το να αφήνετε τα φώτα της βεράντας ή του μπαλκονιού αναμμένα όλη τη νύχτα δεν είναι η καλύτερη επιλογή για το σπίτι σας, την ασφάλεια ή το περιβάλλον.

Παραδοσιακά ένα αναμμένο φως στην εξώπορτα ή τη βεράντα σήμαινε ότι κάποιος είναι στο σπίτι και περιμένει την επιστροφή κάποιου άλλου. Ήταν μια ένδειξη ασφάλειας και φιλοξενίας.

Στην εποχή μας, ο εξωτερικός φωτισμός έχει πρακτικά οφέλη, καθώς μπορεί να φωτίσει εισόδους, γκαράζ ή αποθήκες, ωστόσο, οι επαγγελματίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι η συνεχής νυχτερινή φωταγώγηση κρύβει σοβαρούς κινδύνους.

Παρακάτω θα βρείτε τέσσερις λόγους που δεν πρέπει να αφήνετε τα εξωτερικά φώτα αναμμένα.

1. Σπατάλη ενέργειας

Ένας από τους βασικούς λόγους για να μην αφήνετε τα φώτα αναμμένα είναι η σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ειδικός εξωτερικών χώρων Dan Staupe εξηγεί ότι, εκτός κι αν κάποιος πράγματι το χρειάζεται για να μπει στο σπίτι, δεν υπάρχει λόγος να καίει το φως όλη τη νύχτα.

Ένας μόνο λαμπτήρας 60 watt που μένει αναμμένος για 12 ώρες τη νύχτα κοστίζει περίπου 20 δολάρια (17 ευρώ) τον χρόνο, ενώ αν πολλαπλασιαστεί για όλα τα εξωτερικά φώτα, το κόστος μπορεί να φτάσει εύκολα τα 100–150 δολάρια (90-130 ευρώ) ετησίως, σύμφωνα με τον εργολάβο Danny Niemela.

Χρησιμοποιώντας αισθητήρες κίνησης ή χρονοδιακόπτες, μπορείτε να έχετε φως όταν χρειάζεται, χωρίς σπατάλη ενέργειας.

2. Ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας

Πολλοί θεωρούν ότι τα αναμμένα φώτα αποτρέπουν κλέφτες ή ανεπιθύμητους επισκέπτες, όμως, όπως εξηγεί η ειδικός ασφαλείας SaraHarshbarger, αν τοποθετηθούν λανθασμένα, μπορούν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Αντί να προστατεύουν, μπορεί να τραβούν την προσοχή σε πιθανά σημεία εισόδου για εισβολείς, δίνοντας μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας.

Ο φωτισμός μόνος του δεν αρκεί ως μέτρο προστασίας - χρειάζεται πάντα σε συνδυασμό με άλλα μέσα ασφαλείας, όπως συναγερμούς ή κάμερες.

3. Στέλνουν το λάθος μήνυμα

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι τα φώτα της βεράντας μπορεί να στέλνουν λάθος σήμα. Αν παρατηρήσετε, συχνά τα φώτα που μένουν αναμμένα το βράδυ ανήκουν σε σπίτια όπου οι κάτοικοι απουσιάζουν.

Σύμφωνα με τον Staupe, ένα φως σε ήσυχη γειτονιά μπορεί να λειτουργεί ως «προβολέας» για κλέφτες, υποδηλώνοντας ότι το σπίτι είναι άδειο. Έτσι, η καλή πρόθεση μπορεί να έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

4. Προσελκύουν έντομα

Τέλος, η συνεχής νυχτερινή φωταγώγηση προσελκύει έντομα. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα, κάθε φωτισμένο σημείο γύρω από το σπίτι γίνεται μαγνήτης για κουνούπια και άλλα έντομα, τα οποία όχι μόνο ενοχλούν τους κατοίκους, αλλά μπορούν να ταλαιπωρήσουν και τα κατοικίδια. Ο Staupe προειδοποιεί ότι η συνεχής έκθεση στο φως προσελκύει κάθε έντομο σε μεγάλη ακτίνα, αυξάνοντας σημαντικά την παρουσία τους γύρω από το σπίτι.

Συμπερασματικά, αν και η ιδέα των αναμμένων φώτων τη νύχτα μπορεί να φαίνεται καλή, οι επαγγελματίες συνιστούν να τα απενεργοποιείτε μετά τη δύση του ηλίου.

Κάπως έτσι θα εξοικονομήσετε ενέργεια, θα μειώσετε το κόστος, θα αυξήσετε την ασφάλεια του σπιτιού και θα περιορίσετε την όχληση από έντομα, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της φωτορύπανσης.

Πηγή: marthastewart.com