Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
13/03/2026 - 15:05
«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
13/03/2026 - 14:34
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
13/03/2026 - 14:01
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 13:44
Γ. Καραμέρος: Όχι στις εξορύξεις – 7 επιχειρήματα και 7 εναλλακτικές προτάσεις
13/03/2026 - 13:24
Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
13/03/2026 - 12:56
EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
13/03/2026 - 12:51
Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
13/03/2026 - 11:14
Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη

«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
Newsroom
Παρασκευή, 13/03/2026 - 14:34

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η απονομή των βραβείων στους νικητές και στις νικήτριες του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά και νέους που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Ο Διαγωνισμός με θέμα «Ύδωρ εστί αρχή των πάντων» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Πρυτανεία του Α.Π.Θ. και την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου.

Στους νικητές/νικήτριες των τριών κατηγοριών συμμετοχής δόθηκε ως βραβείο ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Για την 1η κατηγορία (μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού) βραβεύτηκε το έργο του μαθητή Ευάγγελου- Μάριου Γαβρή.

Για τη 2η κατηγορία (μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου) βραβεύτηκαν τα έργα της μαθήτριας Χριστίνας-Άννας Μήλιου και της μαθήτριας Ελισάβετ Βασιλειάδου.

Για την 3η κατηγορία (φοιτητές/φοιτήτριες) το έργο της φοιτήτριας Αλεξάνδρας Στυλιανίδη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Ζωγραφικής απένειμε, επίσης, ειδικά βραβεία στον Κωνσταντίνο Γεροστεργίου, 4 ετών και στην Ελένη Τσιπουρίδου, 4 ετών, για το εξαιρετικό τους ταλέντο.

Τα βραβεία απένειμαν ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Α.Π.Θ., Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Ζωγραφικής και Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Ομότιμος Καθηγητής Δημήτριος Παπαντώνης, η Αν. Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., τ. Αντιπρυτάνισσα Α.Π.Θ., τ. Κοσμητόρισσα Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Στέλλα Λάββα, ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Λάμπρος Ψυρράκης, το Μέλος της Ολομέλειας ΡΑΑΕΥ, Διδάκτωρ της Νομικής Πανεπιστημίου Λονδίνου, Ιωάννης Ν. Τζώρτζης και η πρώην Γενική Διευθύντρια ΕΡΤ3 Σύνθια Σάπικα.

Συνολικά στον Διαγωνισμό συμμετείχαν με 708 άτομα και συγκεκριμένα 581στην 1η κατηγορία, 103 στη 2η και 24στην 3η κατηγορία.

Μετά τη βράβευση ακολούθησε συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη.

Την εκδήλωση συντόνισε η Αν. Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., τ. Αντιπρυτάνισσα Α.Π.Θ., τ. Κοσμητόρισσα Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Στέλλα Λάββα.

Την ιστορία του Διαγωνισμού Ζωγραφικής, τη διαδικασία, τους όρους διεξαγωγής και τα αποτελέσματα παρουσίασε ο Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ, Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου.

Στην τελετή παραβρέθηκε το μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Αναπλ. Καθηγητής Κομνηνός Κόμνιος καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο Διαγωνισμός με θέμα «Ύδωρ εστί αρχή των πάντων» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Πρυτανεία του Α.Π.Θ. και την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου.

Στους νικητές/νικήτριες των τριών κατηγοριών συμμετοχής δόθηκε ως βραβείο ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Για την 1η κατηγορία (μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού) βραβεύτηκε το έργο του μαθητή Ευάγγελου- Μάριου Γαβρή.

Για τη 2η κατηγορία (μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου) βραβεύτηκαν τα έργα της μαθήτριας Χριστίνας-Άννας Μήλιου και της μαθήτριας Ελισάβετ Βασιλειάδου.

Για την 3η κατηγορία (φοιτητές/φοιτήτριες) το έργο της φοιτήτριας Αλεξάνδρας Στυλιανίδη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Ζωγραφικής απένειμε, επίσης, ειδικά βραβεία στον Κωνσταντίνο Γεροστεργίου, 4 ετών και στην Ελένη Τσιπουρίδου, 4 ετών, για το εξαιρετικό τους ταλέντο.

Τα βραβεία απένειμαν ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Α.Π.Θ., Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Ζωγραφικής και Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Ομότιμος Καθηγητής Δημήτριος Παπαντώνης, η Αν. Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., τ. Αντιπρυτάνισσα Α.Π.Θ., τ. Κοσμητόρισσα Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Στέλλα Λάββα, ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Λάμπρος Ψυρράκης, το Μέλος της Ολομέλειας ΡΑΑΕΥ, Διδάκτωρ της Νομικής Πανεπιστημίου Λονδίνου, Ιωάννης Ν. Τζώρτζης και η πρώην Γενική Διευθύντρια ΕΡΤ3 Σύνθια Σάπικα.

Συνολικά στον Διαγωνισμό συμμετείχαν με 708άτομα και συγκεκριμένα 581στην 1η κατηγορία, 103 στη 2η και 24στην 3η κατηγορία.

Μετά τη βράβευση ακολούθησε συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη.

Την εκδήλωση συντόνισε η Αν. Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., τ. Αντιπρυτάνισσα Α.Π.Θ., τ. Κοσμητόρισσα Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Στέλλα Λάββα.

Την ιστορία του Διαγωνισμού Ζωγραφικής, τη διαδικασία, τους όρους διεξαγωγής και τα αποτελέσματα παρουσίασε ο Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ, Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου.

Στην τελετή παραβρέθηκε το μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Αναπλ. Καθηγητής Κομνηνός Κόμνιος καθώς και πλήθος κόσμου.

Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη 13 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη

ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά

ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου