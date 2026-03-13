«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η απονομή των βραβείων στους νικητές και στις νικήτριες του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά και νέους που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Ο Διαγωνισμός με θέμα «Ύδωρ εστί αρχή των πάντων» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Πρυτανεία του Α.Π.Θ. και την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου.

Στους νικητές/νικήτριες των τριών κατηγοριών συμμετοχής δόθηκε ως βραβείο ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Για την 1η κατηγορία (μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού) βραβεύτηκε το έργο του μαθητή Ευάγγελου- Μάριου Γαβρή.

Για τη 2η κατηγορία (μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου) βραβεύτηκαν τα έργα της μαθήτριας Χριστίνας-Άννας Μήλιου και της μαθήτριας Ελισάβετ Βασιλειάδου.

Για την 3η κατηγορία (φοιτητές/φοιτήτριες) το έργο της φοιτήτριας Αλεξάνδρας Στυλιανίδη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Ζωγραφικής απένειμε, επίσης, ειδικά βραβεία στον Κωνσταντίνο Γεροστεργίου, 4 ετών και στην Ελένη Τσιπουρίδου, 4 ετών, για το εξαιρετικό τους ταλέντο.

Τα βραβεία απένειμαν ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Α.Π.Θ., Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Ζωγραφικής και Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Ομότιμος Καθηγητής Δημήτριος Παπαντώνης, η Αν. Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., τ. Αντιπρυτάνισσα Α.Π.Θ., τ. Κοσμητόρισσα Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Στέλλα Λάββα, ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Λάμπρος Ψυρράκης, το Μέλος της Ολομέλειας ΡΑΑΕΥ, Διδάκτωρ της Νομικής Πανεπιστημίου Λονδίνου, Ιωάννης Ν. Τζώρτζης και η πρώην Γενική Διευθύντρια ΕΡΤ3 Σύνθια Σάπικα.

Συνολικά στον Διαγωνισμό συμμετείχαν με 708 άτομα και συγκεκριμένα 581στην 1η κατηγορία, 103 στη 2η και 24στην 3η κατηγορία.

Μετά τη βράβευση ακολούθησε συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη.

Την εκδήλωση συντόνισε η Αν. Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., τ. Αντιπρυτάνισσα Α.Π.Θ., τ. Κοσμητόρισσα Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Στέλλα Λάββα.

Την ιστορία του Διαγωνισμού Ζωγραφικής, τη διαδικασία, τους όρους διεξαγωγής και τα αποτελέσματα παρουσίασε ο Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ, Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου.

Στην τελετή παραβρέθηκε το μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Αναπλ. Καθηγητής Κομνηνός Κόμνιος καθώς και πλήθος κόσμου.

