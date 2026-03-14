Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
14/03/2026 - 07:56
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
14/03/2026 - 07:56
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
14/03/2026 - 07:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
14/03/2026 - 07:57
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
14/03/2026 - 07:57
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
13/03/2026 - 15:05
«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
13/03/2026 - 14:34
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
13/03/2026 - 14:01
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 13:44
Γ. Καραμέρος: Όχι στις εξορύξεις – 7 επιχειρήματα και 7 εναλλακτικές προτάσεις
13/03/2026 - 13:24
Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
13/03/2026 - 12:56
EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
13/03/2026 - 12:51
Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
13/03/2026 - 11:14
Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
12/03/2026 - 15:16

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση

Uliya Kurilova on Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 14/03/2026 - 07:57

Η αλλαγή φίλτρων είναι εύκολη διαδικασία, όμως πολλοί απλώς ξεχνούν να την κάνουν.

Ορισμένες δουλειές στο σπίτι συχνά παραμελούνται - μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι έχουν καθυστερήσει υπερβολικά.

Η αντικατάσταση των φίλτρων του κλιματισμού είναι πιθανότατα μία από αυτές.

Για να διατηρήσετε την αποδοτικότητα του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC), αλλά και την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας, καλό είναι να εντάξετε αυτή τη διαδικασία στη σταθερή ρουτίνα συντήρησης του σπιτιού και να ακολουθείτε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές όταν έρθει η ώρα.

Ο Brandon Dolan από την εταιρεία Dolan Inc., μια επιχείρηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στο Νιου Τζέρσεϊ από το 1949, εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζετε.

Γιατί πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα τακτικά

Μέσα στους αεραγωγούς του σπιτιού - ή στο ίδιο το σύστημα HVAC— υπάρχουν φίλτρα που συμβάλλουν στη ρύθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Τα φίλτρα αυτά παγιδεύουν αιωρούμενα σωματίδια, όπως σκόνη, γύρη, τρίχες κατοικιδίων και σπόρια μούχλας, πριν προλάβουν να κυκλοφορήσουν στον χώρο.

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, το φίλτρο γεμίζει με αυτούς τους ρύπους. Όταν πλέον φράξει, δεν μπορεί να συγκρατήσει άλλα σωματίδια, με αποτέλεσμα οι ερεθιστικοί παράγοντες να επιστρέφουν στον αέρα του σπιτιού.

Ένα βουλωμένο φίλτρο αναγκάζει το σύστημα HVAC να λειτουργεί πιο έντονα, καταναλώνοντας περισσότερη ενέργεια και μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Αντίθετα, ένα καθαρό φίλτρο βοηθά το σύστημα να λειτουργεί ομαλά και μπορεί ακόμη και να μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας.

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πρέπει να αντικαθίστανται τουλάχιστον κάθε 90 ημέρες.

«Υπάρχει ένας γενικός κανόνας που αναφέρουν τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι τεχνικοί», λέει ο Brandon Dolan. «Τουλάχιστον κάθε 90 ημέρες ή κάθε τρεις μήνες».

Ωστόσο, συχνά συνιστάται πιο συχνή αντικατάσταση. «Εμείς προτείνουμε μία φορά τον μήνα, ιδιαίτερα στις περιόδους με πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες», σημειώνει. «Το σύστημα λειτουργεί πιο έντονα τότε και μπορείτε να το βοηθήσετε αν αλλάζετε το φίλτρο πιο τακτικά».

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν το πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η αντικατάσταση.

«Πρώτα απ’ όλα, αν υπάρχουν κατοικίδια στο σπίτι. Οι τρίχες τους και όσα φέρνουν από έξω παίζουν σημαντικό ρόλο», εξηγεί ο Dolan.

Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης ο αριθμός των ατόμων που ζουν στο σπίτι. «Αν σε ένα σπίτι με ένα σύστημα HVAC ζουν περισσότερα από τέσσερα άτομα, τότε δέρμα, τρίχες και σκόνη συσσωρεύονται πολύ πιο γρήγορα».

Τέλος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο τύπος του συστήματος που έχει εγκατασταθεί. «Τα βασικά συστήματα χρησιμοποιούν φίλτρα τυπικού μεγέθους, όμως ορισμένα διαθέτουν ηλεκτρονικούς καθαριστές αέρα ή πιο εξελιγμένα συστήματα φιλτραρίσματος», προσθέτει.

Πώς να αλλάξετε τα φίλτρα του συστήματος HVAC

Απενεργοποιήστε το σύστημα: Για λόγους ασφάλειας και για να μην κυκλοφορεί αέρας χωρίς φίλτρο, κλείστε το σύστημα πριν ξεκινήσετε.

Εντοπίστε το φίλτρο και αφαιρέστε το κάλυμμα: Τα περισσότερα φίλτρα βρίσκονται πίσω από τα ανοίγματα επιστροφής αέρα ή μέσα στο ίδιο το σύστημα HVAC. Αν δεν είστε βέβαιοι, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής. Αφαιρέστε το κάλυμμα και σημειώστε το μέγεθος του παλιού φίλτρου, ώστε το νέο να είναι ίδιο.

Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο: Βγάλτε το προσεκτικά και τοποθετήστε το απευθείας σε σακούλα απορριμμάτων για να μην διασκορπιστεί σκόνη.

Τοποθετήστε το νέο φίλτρο: Το φίλτρο πρέπει να εφαρμόζει σωστά στη θέση του. Προσέξτε τα βέλη που δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση τοποθέτησης.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα: Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα ή το πλέγμα του αεραγωγού και ενεργοποιήστε το σύστημα.

Πηγή: marthastewart.com

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 07:57

