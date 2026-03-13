CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
13/03/2026 - 15:05
«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
13/03/2026 - 14:34
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
13/03/2026 - 14:01
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 13:44
Γ. Καραμέρος: Όχι στις εξορύξεις – 7 επιχειρήματα και 7 εναλλακτικές προτάσεις
13/03/2026 - 13:24
Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
13/03/2026 - 12:56
EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
13/03/2026 - 12:51
Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
13/03/2026 - 11:14
Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
12/03/2026 - 13:44

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
Παρασκευή, 13/03/2026 - 22:20

15 νέες θέσεις για νέους και νέες 18-30 ετών που επιθυμούν να χτίσουν μια σταθερή επαγγελματική πορεία στη βιομηχανία.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης CAFF Work powered by Viohalco επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, δημιουργώντας 15 νέες θέσεις για νέους και νέες ηλικίας 18–30 ετών που επιθυμούν να χτίσουν μια σταθερή και μακρόχρονη καριέρα στον βιομηχανικό τομέα στην Ελλάδα.

Η επιτυχία του πρώτου κύκλου αποτυπώνεται έμπρακτα στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες εξασφάλισαν θέσεις πλήρους απασχόλησης σε εταιρίες της Viohalco, μιας από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της χώρας. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εξειδικευμένη και στοχευμένη εκπαίδευση όταν προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιτυγχάνονται άμεσα και απτά οφέλη τόσο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

CAFF_Work_powered_by_Viohalco_2_1.jpg

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να απαντήσει σε δύο σύγχρονες προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας: την ανεργία των νέων και την αυξανόμενη έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Μέσα από τη στοχευμένη εκπαίδευση χειριστών μηχανημάτων, σχεδιασμένη από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ με βάση πραγματικές εργασιακές απαιτήσεις, το CAFF Work powered by Viohalco προσφέρει μια δομημένη πορεία εισόδου στον βιομηχανικό κλάδο.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε βασικές πρακτικές συντήρησης και ορθής χρήσης εξοπλισμού, μέσα από εργαστήρια που προσομοιώνουν πραγματικά περιβάλλοντα παραγωγής και ακολουθούν τα σύγχρονα πρότυπα της βιομηχανίας. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενισχύει ουσιαστικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων, συμβάλλοντας στην ομαλή ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον και στη μακροπρόθεσμη επαγγελματική εξέλιξη.

Αναγνωρίζοντας ότι η επαγγελματική ετοιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στις τεχνικές γνώσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια ενδυνάμωσης, καθοδήγηση από στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και προπονήσεις μπάσκετ σε συνεργασία με την Eurohoops, καλλιεργώντας την ομαδικότητα, την πειθαρχία και το αίσθημα του ανήκειν.

CAFF_Work_powered_by_Viohalco_3_1.jpg

Η προώθηση της ευεξίας και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος αποτελούν βασικά στοιχεία της συνολικής εμπειρίας του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται επιπρόσθετα με παροχές, όπως γεύματα, ιατρικούς ελέγχους μέσω της Βιοιατρικής, και παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ενισχύοντας την κοινωνική τους ένταξη και την αυτοπεποίθησή τους στον χώρο εργασίας, με ιδιαίτερη μέριμνα για νέους από μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες.

Σε μια περίοδο όπου η επαγγελματική εκπαίδευση δεν έχει την αναγνώριση που της αξίζει, το CAFF Work powered by Viohalco αναδεικνύει τις τεχνικές ειδικότητες ως συνειδητή και δυναμική επιλογή καριέρας — ανοίγοντας τον δρόμο για επαγγελματική σταθερότητα, ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές εξέλιξης σε έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς της χώρας.

Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), που ίδρυσε η οικογένεια Αντετοκούνμπο, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής πρόσβασης σε ευκαιρίες και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Μέσα από τη συνεργασία με τη Viohalco, το όραμα μετατρέπεται σε πράξη, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους νέους και την ελληνική βιομηχανία.

Το CAFF Work powered by Viohalco δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, ευθυγραμμισμένο με τις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο έχει ξεκινήσει. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο.

«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη 13 Μαρτίου 2026

Viohalco: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με το C. Antetokounmpo Foundation
Στασινόπουλος (Ελληνική Παραγωγή): Η βιομηχανία ατμομηχανή της ανάπτυξης και προτεραιότητα σε όλες τις σύγχρονες οικονομίες
Cenergy: Στο 71,46% το Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου της Viohalco μετά την Αυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Οι εταιρείες της Viohalco στηρίζουν την Ολυμπιάδα Ρομποτικής
Viohalco: Έγκριση διανομή μεικτού μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρίας
Οικονομικά Αποτελέσματα Viohalco: Μείωση Καθαρού Δανεισμού Κατά 184 Εκατ. Ευρώ-Στα 6,3 Δις Ευρώ ο Κύκλος Εργασιών της
