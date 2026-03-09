ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων

Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων
Mohammad Esmaili on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 09/03/2026 - 06:41

Τεχνικοί εξηγούν πως πολλά πλυντήρια πιάτων δεν καθαρίζουν καλά και δεν διαλύουν το απορρυπαντικό, επειδή το νερό δεν θερμαίνεται επαρκώς.

Όλες οι μάρκες πλυντηρίων πιάτων χρειάζονται πολύ ζεστό νερό για να λειτουργήσουν σωστά.

Το νερό των 120 βαθμών που προέρχεται από τον θερμοσίφωνα του σπιτιού συνήθως δεν είναι αρκετά ζεστό για να κάνει το πλυντήριο πιάτων τη δουλειά του. Γι’ αυτό τα περισσότερα πλυντήρια πιάτων αυξάνουν τη θερμοκρασία του νερού έως περίπου τους 160 βαθμούς - επίπεδο αρκετά υψηλό ώστε να εξουδετερώνει παθογόνους μικροοργανισμούς και να διαλύει πλήρως το απορρυπαντικό.

Αν ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη του κύκλου, θα δείτε ένα σύννεφο ατμού να βγαίνει προς τα έξω. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε πιθανόν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα θέρμανσης της συσκευής.

Η πιο συνηθισμένη αιτία για την οποία ένα πλυντήριο πιάτων δεν θερμαίνει σωστά είναι ότι η βαλβίδα εισαγωγής νερού δεν αφήνει να περάσει αρκετό νερό ώστε να ενεργοποιηθεί το θερμαντικό στοιχείο. Περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη του κύκλου, αν ανοίξετε την πόρτα, η στάθμη του νερού θα πρέπει να είναι αρκετά ψηλά ώστε να αγγίζει το θερμαντικό στοιχείο στο κάτω μέρος της συσκευής.

Ορισμένα πλυντήρια πιάτων, όπως τα Bosch και Miele, διαθέτουν κρυφά θερμαντικά στοιχεία. Στα πλυντήρια Bosch, η στάθμη του νερού πρέπει να φτάνει μέχρι την κορυφή της στρογγυλής πλαστικής λαβής του φίλτρου. Στα πλυντήρια Miele, πρέπει να φτάνει μέχρι το κάτω μέρος της λευκής πλαστικής λαβής του φίλτρου.

Όταν η βαλβίδα πλήρωσης δεν επιτρέπει τη σωστή ποσότητα νερού να εισέλθει στη συσκευή, το νερό δεν θερμαίνεται αρκετά για να καθαρίσει τα πιάτα. Η αντικατάσταση της βαλβίδας πλήρωσης μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

Άλλες πιθανές αιτίες ανεπαρκούς θέρμανσης του νερού είναι:

  • δυσλειτουργία του ρελέ του θερμαντήρα στον ελεγκτή,
  • φθαρμένο ή λιωμένο θερμαντικό στοιχείο,
  • καμένη ασφάλεια του κυκλώματος θέρμανσης (Hi-limit),
  • σπασμένο καλώδιο ή καλώδιο που έχει φαγωθεί από τρωκτικά.

Πόσο ζεστό γίνεται το πλυντήριο πιάτων;

Το νερό φτάνει περίπου τους 160 βαθμούς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να φτάσει έως και τους 170 βαθμούς. Σε αυτή τη θερμοκρασία, ορισμένα πλαστικά αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στο θερμαντικό στοιχείο μπορεί να λιώσουν. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο τα πλαστικά σκεύη να τοποθετούνται στο επάνω ράφι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων χωρίς ζεστό νερό;

Ναι, αλλά δεν είναι η ιδανική λύση. Αν το πλυντήριο πιάτων τροφοδοτείται με κρύο νερό, μπορεί να καθαρίσει τα πιάτα, αλλά ο κύκλος πλύσης θα διαρκέσει περισσότερο. Αν αυτό συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να φθαρεί πιο γρήγορα.

Χρησιμοποιεί το πλυντήριο πιάτων λιγότερο νερό από το πλύσιμο στο χέρι;

Ναι. Το πλύσιμο στο χέρι χρησιμοποιεί επίσης νερό περίπου 120 βαθμών, θερμοκρασία που δεν είναι αρκετή για να εξουδετερώσει παθογόνους μικροοργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση.

Πόση ώρα διαρκεί ένας κύκλος πλύσης;

Περίπου 90 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου στεγνώματος. Αν αφήσετε το ζεστό νερό της βρύσης της κουζίνας να τρέξει για περίπου πέντε λεπτά πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων, η διάρκεια του κύκλου πιθανότατα θα είναι μικρότερη, καθώς θα χρειαστεί λιγότερος χρόνος για να θερμανθεί το νερό.

Οι κύκλοι απολύμανσης διαρκούν περισσότερο, επειδή χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φτάσει το νερό σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 06:41

