ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/03/2026 - 15:53
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε

Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
Newsroom
Παρασκευή, 13/03/2026 - 15:53

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 23.03.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την δέκατη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 23.09.2025 έως 23.03.2026, είναι η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.

Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του δέκατου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη δέκατη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.910.555,56 Ευρώ, ήτοι ποσό 9,5527777778 Ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 1,90% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Συμμετέχοντες τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων στους νόμιμους κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται α) στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, σύμφωνα με την ενότητα Χ μέρος 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της ATHEXCSD, ή/και β) σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου στα γραφεία του Διαχειριστή Πληρωμών επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, στην Αθήνα, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 16:00, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι κληρονόμοι θανόντων Ομολογιούχων στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους), και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους η οποία θα συστήνεται από την ATHEXCSD. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για τους τόκους της παραπάνω δέκατης περιόδου εκτοκισμού μέχρι 31-12-2031) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

