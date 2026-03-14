Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας

Αν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, είναι καλύτερο να αντιμετωπιστεί εγκαίρως πριν χρειαστεί η λειτουργία του κλιματιστικού. Και πιθανότατα θα σας κοστίσει και πολύ λιγότερο.

Ο χειμώνας είναι η κατεξοχήν περίοδος που τα κλιματιστικά παραμένουν εκτός λειτουργίας για αρκετούς μήνες.

Αυτό τον καθιστά την καταλληλότερη εποχή για την προληπτική συντήρηση των συστημάτων HVAC, καθώς η ζήτηση είναι χαμηλότερη και η διαθεσιμότητα των τεχνικών μεγαλύτερη.

Γιατί ο χειμώνας είναι η πιο οικονομική περίοδος για τη συντήρηση του κλιματιστικού

Ο κλάδος HVAC παρουσιάζει έντονη εποχικότητα: οι εταιρείες είναι ιδιαίτερα απασχολημένες τους θερμούς μήνες και πολύ λιγότερο τον χειμώνα. Όταν τα κλιματιστικά χαλάνε μέσα στο καλοκαίρι, η εξυπηρέτηση μπορεί να καθυστερήσει και το κόστος να αυξηθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Σύμφωνα με τον Κέβιν Στράντμπεργκ - διοκτήτη της BWS Plumbing, Heating & Air Conditioning - αυτός είναι ο λόγος που οι εταιρείες ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες να πραγματοποιούν τη συντήρηση τον χειμώνα, όταν υπάρχουν λιγότερες επείγουσες κλήσεις και μεγαλύτερη ευελιξία στα ραντεβού.

Έτσι, συχνά οι πελάτες βρίσκουν χαμηλότερες τιμές και καλύτερη διαθεσιμότητα.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι τεχνικοί τον χειμώνα για να αποφύγετε τα προβλήματα το καλοκαίρι

Προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες τους θερμούς μήνες, οι τεχνικοί συνήθως ελέγχουν:

τα επίπεδα ψυκτικού υγρού και τις σωληνώσεις

ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλωδιώσεις

την κατάσταση των πηνίων και της εξωτερικής μονάδας

τη ροή αέρα και τους αεραγωγούς

τις γραμμές αποστράγγισης και τον θερμοστάτη

Ο Γκουντ επισημαίνει επίσης ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να αναφέρουν ζητήματα που παρατηρούν στο σπίτι, όπως δωμάτια που δεν θερμαίνονται σωστά ή αέρας που είναι υπερβολικά ξηρός, ειδικά όταν το σύστημα είναι παλαιότερο.

Πηγή: the spruce