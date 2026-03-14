Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
14/03/2026 - 07:56
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
14/03/2026 - 07:56
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
14/03/2026 - 07:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
14/03/2026 - 07:57
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
14/03/2026 - 07:57
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
13/03/2026 - 15:05
«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
13/03/2026 - 14:34
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
13/03/2026 - 14:01
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 13:44
Γ. Καραμέρος: Όχι στις εξορύξεις – 7 επιχειρήματα και 7 εναλλακτικές προτάσεις
13/03/2026 - 13:24
Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
13/03/2026 - 12:56
EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
13/03/2026 - 12:51
Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
13/03/2026 - 11:14
Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
12/03/2026 - 15:16

Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
Σάββατο, 14/03/2026 - 07:56

Αν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, είναι καλύτερο να αντιμετωπιστεί εγκαίρως πριν χρειαστεί η λειτουργία του κλιματιστικού. Και πιθανότατα θα σας κοστίσει και πολύ λιγότερο.

Ο χειμώνας είναι η κατεξοχήν περίοδος που τα κλιματιστικά παραμένουν εκτός λειτουργίας για αρκετούς μήνες.

Αυτό τον καθιστά την καταλληλότερη εποχή για την προληπτική συντήρηση των συστημάτων HVAC, καθώς η ζήτηση είναι χαμηλότερη και η διαθεσιμότητα των τεχνικών μεγαλύτερη.

Γιατί ο χειμώνας είναι η πιο οικονομική περίοδος για τη συντήρηση του κλιματιστικού

Ο κλάδος HVAC παρουσιάζει έντονη εποχικότητα: οι εταιρείες είναι ιδιαίτερα απασχολημένες τους θερμούς μήνες και πολύ λιγότερο τον χειμώνα. Όταν τα κλιματιστικά χαλάνε μέσα στο καλοκαίρι, η εξυπηρέτηση μπορεί να καθυστερήσει και το κόστος να αυξηθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Σύμφωνα με τον Κέβιν Στράντμπεργκ - διοκτήτη της BWS Plumbing, Heating & Air Conditioning - αυτός είναι ο λόγος που οι εταιρείες ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες να πραγματοποιούν τη συντήρηση τον χειμώνα, όταν υπάρχουν λιγότερες επείγουσες κλήσεις και μεγαλύτερη ευελιξία στα ραντεβού.

Έτσι, συχνά οι πελάτες βρίσκουν χαμηλότερες τιμές και καλύτερη διαθεσιμότητα.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι τεχνικοί τον χειμώνα για να αποφύγετε τα προβλήματα το καλοκαίρι

Προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες τους θερμούς μήνες, οι τεχνικοί συνήθως ελέγχουν:

  • τα επίπεδα ψυκτικού υγρού και τις σωληνώσεις
  • ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλωδιώσεις
  • την κατάσταση των πηνίων και της εξωτερικής μονάδας
  • τη ροή αέρα και τους αεραγωγούς
  • τις γραμμές αποστράγγισης και τον θερμοστάτη

Αν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, είναι καλύτερο να αντιμετωπιστεί εγκαίρως πριν χρειαστεί η λειτουργία του κλιματιστικού.

Ο Γκουντ επισημαίνει επίσης ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να αναφέρουν ζητήματα που παρατηρούν στο σπίτι, όπως δωμάτια που δεν θερμαίνονται σωστά ή αέρας που είναι υπερβολικά ξηρός, ειδικά όταν το σύστημα είναι παλαιότερο.

Πηγή: the spruce

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 07:56

