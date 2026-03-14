Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε

Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν σημαίνει να στερηθείτε την άνεσή σας. Σημαίνει απλώς να κάνετε πιο έξυπνες επιλογές, μία συνήθεια τη φορά.

Με δεδομένο πως οι λογαριασμοί ρεύματος αυξάνονταν ακόμη και πριν τον πόλεμο, τα νοικοκυριά δεν έχουν κανένα λόγο να εφησυχάζουν. Αυτό που μπορεί να ελέγξει μια οικογένεια ωστόσο είναι αποκλειστικά και μόνο η κατανάλωσή της.

Οι ειδικοί εξηγούν πως ένα μικρό αλλά υπολογίσιμο μέρος του προβλήματος βρίσκεται πράγματι μέσα στο σπίτι - στις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Στο σπίτι νιώθουμε συνήθως χαλαροί και άνετοι. Αυτή η αίσθηση όμως συχνά μας κάνει λιγότερο προσεκτικούς: Αφήνουμε τα κινητά να φορτίζουν όλη τη νύχτα, απομακρυνόμαστε από τηλεοράσεις που παραμένουν στην πρίζα, ξεχνάμε θερμοσίφωνα ή καλοριφέρ ανοιχτό ή αφήνουμε φορτιστές συνεχώς συνδεδεμένους.

Οι συσκευές - βαμπίρ και η «φανταστική» κατανάλωση

Μπορεί να φαίνεται κάτι ασήμαντο, όμως με τον καιρό συσσωρεύεται. Όχι μόνο στον λογαριασμό του ρεύματος, αλλά και στη φθορά των συσκευών. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως αναφέρει το Ziare.

Υπάρχει ένας όρος που ονομάζεται «phantom consumption» ή «φανταστική κατανάλωση». Περιγράφει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν οι συσκευές ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένες.

Όσο παραμένουν συνδεδεμένες στην πρίζα, καταναλώνουν αδιάλειπτα μικρές ποσότητες ρεύματος. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η «αόρατη» κατανάλωση μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματικό κόστος.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εξοικονόμησης Ενέργειας της Ισπανίας, έως και το 11% της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενός νοικοκυριού προέρχεται από συσκευές που στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούνται.

Σκεφτείτε το: ένας φορτιστής, μια καφετιέρα, η τηλεόραση ή ένας φορητός υπολογιστής που έχει ήδη φορτίσει αλλά παραμένει συνδεδεμένος στο ρεύμα.

Η ποιότητα παίζει ρόλο - και η τιμή επίσης

Όλες αυτές οι συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν μικρές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας όλο το εικοσιτετράωρο, μέρα και νύχτα. Με τον καιρό, αυτό συσσωρεύεται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι φορτιστές μπορεί να υπερθερμανθούν όταν παραμένουν συνδεδεμένοι για πολλές ώρες, ιδιαίτερα αν πρόκειται για φθηνά προϊόντα χαμηλής ποιότητας.

Αν παρατηρήσετε ότι ένας φορτιστής ζεσταίνεται, αποσυνδέστε τον αμέσως. Αν μείνει κοντά σε κουρτίνες ή χαρτιά, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει πυρκαγιά.

Η ιδέα να αποσυνδέετε τα πάντα κάθε βράδυ ίσως φαίνεται κουραστική. Υπάρχουν όμως απλές λύσεις.

Τα πολύπριζα με διακόπτη επιτρέπουν να κλείνετε πολλές συσκευές ταυτόχρονα, ενώ οι «έξυπνες» πρίζες μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να διακόπτουν αυτόματα την παροχή ρεύματος.

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Θα το δείτε στον λογαριασμό ρεύματος - και θα κοιμάστε πιο ήσυχοι, γνωρίζοντας ότι το σπίτι σας είναι πιο ασφαλές.