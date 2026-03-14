Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
14/03/2026 - 07:56
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
14/03/2026 - 07:56
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
14/03/2026 - 07:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
14/03/2026 - 07:57
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
14/03/2026 - 07:57
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
13/03/2026 - 15:05
«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
13/03/2026 - 14:34
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
13/03/2026 - 14:01
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 13:44
Γ. Καραμέρος: Όχι στις εξορύξεις – 7 επιχειρήματα και 7 εναλλακτικές προτάσεις
13/03/2026 - 13:24
Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
13/03/2026 - 12:56
EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
13/03/2026 - 12:51
Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
13/03/2026 - 11:14
Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
12/03/2026 - 15:16

Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε

Σάββατο, 14/03/2026 - 07:56

Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν σημαίνει να στερηθείτε την άνεσή σας. Σημαίνει απλώς να κάνετε πιο έξυπνες επιλογές, μία συνήθεια τη φορά.

Με δεδομένο πως οι λογαριασμοί ρεύματος αυξάνονταν ακόμη και πριν τον πόλεμο, τα νοικοκυριά δεν έχουν κανένα λόγο να εφησυχάζουν. Αυτό που μπορεί να ελέγξει μια οικογένεια ωστόσο είναι αποκλειστικά και μόνο η κατανάλωσή της.

Οι ειδικοί εξηγούν πως ένα μικρό αλλά υπολογίσιμο μέρος του προβλήματος βρίσκεται πράγματι μέσα στο σπίτι - στις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Στο σπίτι νιώθουμε συνήθως χαλαροί και άνετοι. Αυτή η αίσθηση όμως συχνά μας κάνει λιγότερο προσεκτικούς: Αφήνουμε τα κινητά να φορτίζουν όλη τη νύχτα, απομακρυνόμαστε από τηλεοράσεις που παραμένουν στην πρίζα, ξεχνάμε θερμοσίφωνα ή καλοριφέρ ανοιχτό ή αφήνουμε φορτιστές συνεχώς συνδεδεμένους.

Οι συσκευές - βαμπίρ και η «φανταστική» κατανάλωση

Μπορεί να φαίνεται κάτι ασήμαντο, όμως με τον καιρό συσσωρεύεται. Όχι μόνο στον λογαριασμό του ρεύματος, αλλά και στη φθορά των συσκευών. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως αναφέρει το Ziare.

Υπάρχει ένας όρος που ονομάζεται «phantom consumption» ή «φανταστική κατανάλωση». Περιγράφει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν οι συσκευές ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένες.

Όσο παραμένουν συνδεδεμένες στην πρίζα, καταναλώνουν αδιάλειπτα μικρές ποσότητες ρεύματος. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η «αόρατη» κατανάλωση μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματικό κόστος.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εξοικονόμησης Ενέργειας της Ισπανίας, έως και το 11% της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενός νοικοκυριού προέρχεται από συσκευές που στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούνται.

Σκεφτείτε το: ένας φορτιστής, μια καφετιέρα, η τηλεόραση ή ένας φορητός υπολογιστής που έχει ήδη φορτίσει αλλά παραμένει συνδεδεμένος στο ρεύμα.

Η ποιότητα παίζει ρόλο - και η τιμή επίσης

Όλες αυτές οι συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν μικρές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας όλο το εικοσιτετράωρο, μέρα και νύχτα. Με τον καιρό, αυτό συσσωρεύεται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι φορτιστές μπορεί να υπερθερμανθούν όταν παραμένουν συνδεδεμένοι για πολλές ώρες, ιδιαίτερα αν πρόκειται για φθηνά προϊόντα χαμηλής ποιότητας.

Αν παρατηρήσετε ότι ένας φορτιστής ζεσταίνεται, αποσυνδέστε τον αμέσως. Αν μείνει κοντά σε κουρτίνες ή χαρτιά, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει πυρκαγιά.

Η ιδέα να αποσυνδέετε τα πάντα κάθε βράδυ ίσως φαίνεται κουραστική. Υπάρχουν όμως απλές λύσεις.

Τα πολύπριζα με διακόπτη επιτρέπουν να κλείνετε πολλές συσκευές ταυτόχρονα, ενώ οι «έξυπνες» πρίζες μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να διακόπτουν αυτόματα την παροχή ρεύματος.

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Θα το δείτε στον λογαριασμό ρεύματος - και θα κοιμάστε πιο ήσυχοι, γνωρίζοντας ότι το σπίτι σας είναι πιο ασφαλές.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 07:56

