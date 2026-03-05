Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε

Για να ζεσταθεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά το σπίτι, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κυκλοφορεί ελεύθερα ο ζεστός αέρας στον χώρο.

Κάθε χειμώνα η διατήρηση της θερμοκρασίας στο σπίτι αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο αν τα καλοριφέρ δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε.

Συχνά τα θερμαντικά σώματα αργούν να ζεστάνουν αποτελεσματικά τον χώρο, αφήνοντας τα δωμάτια κρύα ακόμη και όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται σε υψηλή ρύθμιση. Σύμφωνα με ειδικούς στη θέρμανση, μία απλή αλλά συχνά παραγνωρισμένη κίνηση μπορεί να βελτιώσει αισθητά την απόδοσή τους: βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει έπιπλο ή άλλο αντικείμενο μπροστά από το καλοριφέρ.

«Ίσως είναι δελεαστικό να τοποθετήσετε έναν καναπέ μπροστά από το σώμα για λόγους αισθητικής ή εξοικονόμησης χώρου, όμως αυτό μπορεί να αυξήσει τον λογαριασμό θέρμανσης», επισημαίνουν οι ειδικοί. Ο λόγος είναι απλός: τα καλοριφέρ χρειάζονται ελεύθερο χώρο ώστε να διαχέουν ομοιόμορφα τη θερμότητα στο δωμάτιο.

Πώς λειτουργεί σωστά ένα καλοριφέρ

Τα θερμαντικά σώματα ζεσταίνουν τον αέρα γύρω τους, ο οποίος στη συνέχεια κυκλοφορεί στον χώρο, διαχέοντας τη θερμότητα. Όταν όμως μπροστά τους βρίσκονται μεγάλα έπιπλα - όπως καναπέδες, βιβλιοθήκες ή τραπέζια - ο ζεστός αέρας παγιδεύεται και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα.

Η απώλεια είναι διπλή: το δωμάτιο παραμένει πιο κρύο από το επιθυμητό, ενώ το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί περισσότερη ώρα για να καλύψει τη διαφορά, καταναλώνοντας περισσότερη ενέργεια.

Η απομάκρυνση αντικειμένων από μπροστά και γύρω από το καλοριφέρ είναι μια διαδικασία που δεν διαρκεί περισσότερο από λίγα λεπτά, αλλά μπορεί να βελτιώσει άμεσα την αίσθηση θερμότητας στον χώρο.

Εάν, παρά τον ελεύθερο χώρο, το καλοριφέρ εξακολουθεί να μη ζεσταίνει επαρκώς, ενδέχεται να χρειάζεται εξαέρωση ή καθαρισμό από σκόνη και υπολείμματα που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του.

Επιπλέον τρόποι για να διατηρήσετε το σπίτι ζεστό

Ορισμένες μικρές πρακτικές παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τη θέρμανση και να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας - χωρίς επιπλέον κόστος.

Χρησιμοποιήστε χαλιά: ιδιαίτερα σε δάπεδα που χάνουν εύκολα θερμότητα. Λειτουργούν ως μονωτικό στρώμα και περιορίζουν τις απώλειες.

Ανοίγετε τις κουρτίνες το πρωί: ώστε να αξιοποιήσετε τη φυσική ηλιακή ακτινοβολία.

Κλείστε τις κουρτίνες μόλις νυχτώσει: για να μειώσετε τις απώλειες θερμότητας από τα παράθυρα.

Αξιοποιήστε τη θερμότητα της κουζίνας: μετά το μαγείρεμα, αφήστε την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή ώστε η ζέστη να διαχυθεί στο σπίτι.

Πηγή: the-express.com