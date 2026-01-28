Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος

Με λίγες απλές αλλαγές στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, είναι δυνατόν να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας χωρίς να θυσιάσετε τίποτα από την εμπειρία θέασης.

Μια σύγχρονη τηλεόραση καταναλώνει σημαντικά λιγότερη ενέργεια σε σχέση με μία δεκαετίας πριν - κάτι απολύτως λογικό, αν αναλογιστεί κανείς πόσο πιο ενεργειακά αποδοτικά έχουν γίνει τα σημερινά πάνελ οθονών.

Σύμφωνα με την Perch Energy, η μέση κατανάλωση ενέργειας μιας παλιάς τηλεόρασης αντιστοιχεί σε περίπου 54 δολάρια (45 ευρώ) τον χρόνο σε κόστος ηλεκτρικού ρεύματος. Επειδή οι τηλεοράσεις LED και OLED καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τις παραδοσιακές LCD οθόνες, τα νεότερα μοντέλα κοστίζουν περίπου 32 δολάρια (27 ευρώ) ετησίως.

Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η οθόνη, τόσο περισσότερη ενέργεια απαιτεί η τηλεόραση. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να περιορίσετε την κατανάλωση.

Τι δείχνουν οι ενεργειακές ετικέτες

Καταρχάς, αν σκέφτεστε να αγοράσετε νέα τηλεόραση, ξεκινήστε από την πιο βασική πηγή πληροφόρησης: την ενεργειακή ετικέτα και τη βαθμολογία ENERGY STAR.

Κάθε τηλεόραση σε έναν εκθεσιακό χώρο φέρει αυτές τις ενδείξεις. Οι πληροφορίες αυτές προσφέρουν έναν αξιόπιστο δείκτη για τη σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης μεταξύ διαφορετικών μοντέλων.

Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από Α έως G, με το Α να είναι η υψηλότερη και πιο ενεργειακά αποδοτική κατηγορία. Ωστόσο, είναι σπάνιο να βρει κανείς τηλεόραση με βαθμολογία Α. Για μια smart TV, μια βαθμολογία D ή E θεωρείται ιδιαίτερα αποδοτική.

Οι νέες τηλεοράσεις που φέρουν πιστοποίηση ENERGY STAR διαθέτουν συγκρίσιμα χαρακτηριστικά και είναι κατά 25% πιο ενεργειακά αποδοτικές από τους ανταγωνιστές τους.

Παρότι πολλές ενεργειακά αποδοτικές τηλεοράσεις κοστίζουν περισσότερο αρχικά, η διαφορά αυτή καλύπτεται γρήγορα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι 5 ρυθμίσεις που μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος

Τι γίνεται όμως με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης που ήδη έχετε; Υπάρχουν ορισμένες που μπορείτε να τροποποιήσετε για καλύτερα αποτελέσματα.

1. Χαμηλώστε τη φωτεινότητα

Η υψηλή φωτεινότητα αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος χωρίς ουσιαστικό όφελος στην ποιότητα εικόνας. Οι λειτουργίες Eco ή Movie προσφέρουν πιο ρεαλιστική εικόνα και μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση.

2. Ρυθμίστε χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο ύπνος με ανοιχτή τηλεόραση οδηγεί σε άσκοπη κατανάλωση. Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή μετά από περίοδο αδράνειας, εξοικονομώντας ενέργεια.

3. Κλείστε την οθόνη όταν ακούτε μουσική

Όταν η τηλεόραση χρησιμοποιείται μόνο για ήχο, η εικόνα δεν είναι απαραίτητη. Η απενεργοποίηση της οθόνης ή η μείωση της φωτεινότητας περιορίζει σημαντικά την κατανάλωση.

4. Απενεργοποιήστε πλήρως την τηλεόραση

Η λειτουργία αναμονής εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ένα πολύπριζο με διακόπτη επιτρέπει την πλήρη διακοπή της παροχής σε τηλεόραση και περιφερειακά.

5. Ποιότητα εικόνας και κατανάλωση

Οι τηλεοράσεις OLED είναι πιο ενεργειακά αποδοτικές, όμως οι υψηλές αναλύσεις, όπως το 4K, απαιτούν περισσότερη ενέργεια. Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες θέασης.

