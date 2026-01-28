ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29

Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
Newsroom
Τετάρτη, 28/01/2026 - 06:59

Με λίγες απλές αλλαγές στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, είναι δυνατόν να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας χωρίς να θυσιάσετε τίποτα από την εμπειρία θέασης.

Μια σύγχρονη τηλεόραση καταναλώνει σημαντικά λιγότερη ενέργεια σε σχέση με μία δεκαετίας πριν - κάτι απολύτως λογικό, αν αναλογιστεί κανείς πόσο πιο ενεργειακά αποδοτικά έχουν γίνει τα σημερινά πάνελ οθονών.

Σύμφωνα με την Perch Energy, η μέση κατανάλωση ενέργειας μιας παλιάς τηλεόρασης αντιστοιχεί σε περίπου 54 δολάρια (45 ευρώ) τον χρόνο σε κόστος ηλεκτρικού ρεύματος. Επειδή οι τηλεοράσεις LED και OLED καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τις παραδοσιακές LCD οθόνες, τα νεότερα μοντέλα κοστίζουν περίπου 32 δολάρια (27 ευρώ) ετησίως.

Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η οθόνη, τόσο περισσότερη ενέργεια απαιτεί η τηλεόραση. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να περιορίσετε την κατανάλωση.

Τι δείχνουν οι ενεργειακές ετικέτες

Καταρχάς, αν σκέφτεστε να αγοράσετε νέα τηλεόραση, ξεκινήστε από την πιο βασική πηγή πληροφόρησης: την ενεργειακή ετικέτα και τη βαθμολογία ENERGY STAR.

Κάθε τηλεόραση σε έναν εκθεσιακό χώρο φέρει αυτές τις ενδείξεις. Οι πληροφορίες αυτές προσφέρουν έναν αξιόπιστο δείκτη για τη σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης μεταξύ διαφορετικών μοντέλων.

Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από Α έως G, με το Α να είναι η υψηλότερη και πιο ενεργειακά αποδοτική κατηγορία. Ωστόσο, είναι σπάνιο να βρει κανείς τηλεόραση με βαθμολογία Α. Για μια smart TV, μια βαθμολογία D ή E θεωρείται ιδιαίτερα αποδοτική.

Οι νέες τηλεοράσεις που φέρουν πιστοποίηση ENERGY STAR διαθέτουν συγκρίσιμα χαρακτηριστικά και είναι κατά 25% πιο ενεργειακά αποδοτικές από τους ανταγωνιστές τους.

Παρότι πολλές ενεργειακά αποδοτικές τηλεοράσεις κοστίζουν περισσότερο αρχικά, η διαφορά αυτή καλύπτεται γρήγορα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι 5 ρυθμίσεις που μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος

Τι γίνεται όμως με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης που ήδη έχετε; Υπάρχουν ορισμένες που μπορείτε να τροποποιήσετε για καλύτερα αποτελέσματα.

1. Χαμηλώστε τη φωτεινότητα

Η υψηλή φωτεινότητα αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος χωρίς ουσιαστικό όφελος στην ποιότητα εικόνας. Οι λειτουργίες Eco ή Movie προσφέρουν πιο ρεαλιστική εικόνα και μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση.

2. Ρυθμίστε χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο ύπνος με ανοιχτή τηλεόραση οδηγεί σε άσκοπη κατανάλωση. Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή μετά από περίοδο αδράνειας, εξοικονομώντας ενέργεια.

3. Κλείστε την οθόνη όταν ακούτε μουσική

Όταν η τηλεόραση χρησιμοποιείται μόνο για ήχο, η εικόνα δεν είναι απαραίτητη. Η απενεργοποίηση της οθόνης ή η μείωση της φωτεινότητας περιορίζει σημαντικά την κατανάλωση.

4. Απενεργοποιήστε πλήρως την τηλεόραση

Η λειτουργία αναμονής εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ένα πολύπριζο με διακόπτη επιτρέπει την πλήρη διακοπή της παροχής σε τηλεόραση και περιφερειακά.

5. Ποιότητα εικόνας και κατανάλωση

Οι τηλεοράσεις OLED είναι πιο ενεργειακά αποδοτικές, όμως οι υψηλές αναλύσεις, όπως το 4K, απαιτούν περισσότερη ενέργεια. Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες θέασης.

Πηγή: zdnet.com

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 06:59

