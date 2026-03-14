Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
Jean van der Meulen από pexels
Newsroom
Σάββατο, 14/03/2026 - 07:57

Αν τα τρόφιμα εξακολουθούν να μην παγώνουν σωστά, ακόμη και με τη σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας, οι ειδικοί συνιστούν να ελέγξετε τον θερμοστάτη της συσκευής.

Όλοι μάθαμε στο σχολείο ότι το νερό παγώνει στους 0 βαθμούς Κελσίου. Με αυτή τη λογική, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι μια κατάψυξη χρειάζεται να ρυθμιστεί απλώς στους 0 βαθμούς.

Στην πραγματικότητα όμως, για να καταψύχεται με ασφάλεια το φαγητό, απαιτούνται πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Αν και αυτή η θερμοκρασία είναι κατάλληλη για να δημιουργηθούν παγάκια, είναι επικίνδυνη για την κατάψυξη τροφίμων, καθώς επιτρέπει σε βακτήρια και μούχλα να αναπτύσσονται στην επιφάνειά τους.

Ποια θερμοκρασία πρέπει να έχει η κατάψυξη;

Η ιδανική θερμοκρασία για μια κατάψυξη είναι οι -18 βαθμοί Κελσίου (0 βαθμοί Φαρενάιτ). Τόσο η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) όσο και το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) έχουν καθορίσει αυτή τη θερμοκρασία ως την κατάλληλη για την ασφαλή κατάψυξη τροφίμων.

«Οι -18 βαθμοί εμποδίζουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων και μικροοργανισμών στα τρόφιμα, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους και ταυτόχρονα διατηρώντας την ποιότητά τους», λέει ο Doo Young Jin από την LG.

Οι -18 βαθμοί αποτελούν επίσης τη συνιστώμενη ρύθμιση από τους κατασκευαστές στις περισσότερες μεγάλες μάρκες συσκευών. Με αυτή τη ρύθμιση επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία της κατάψυξης, ενώ παράλληλα εξοικονομείται ενέργεια και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της συσκευής.

Χαμηλότερη θερμοκρασία προσφέρει μικρό όφελος σε σχέση με την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. «Είναι δυνατόν η θερμοκρασία μιας κατάψυξης να ρυθμιστεί υπερβολικά χαμηλά», σημειώνει ο Ryan Post από τη Whirlpool. «Αν και αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τα τρόφιμα που βρίσκονται μέσα, μπορεί να αυξήσει τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος».

Συμβουλές για βέλτιστη λειτουργία της κατάψυξης

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να διατηρείτε την κατάψυξη κρύα, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια.

  • Διατηρείτε κατάλληλη θερμοκρασία στον χώρο: Οι σύγχρονες καταψύξεις και τα ψυγεία δεν λειτουργούν καλά σε περιβάλλοντα που είναι υπερβολικά ζεστά ή κρύα. Οι εξωτερικοί αισθητήρες τους μετρούν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και προσαρμόζουν τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με τον Jin, η ιδανική θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου.
  • Μην γεμίζετε υπερβολικά την κατάψυξη, αλλά μην την αφήνετε και άδεια: «Όλοι οι αεραγωγοί και οι ανεμιστήρες πρέπει να παραμένουν ελεύθεροι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα και η ρύθμιση της θερμοκρασίας», λέει ο Post. Για τον λόγο αυτό, αποφύγετε να γεμίζετε υπερβολικά την κατάψυξη και αποθηκεύστε μόνο όσα τρόφιμα επιτρέπουν οι διαστάσεις της συσκευής. Από την άλλη πλευρά, ένας εντελώς άδειος καταψύκτης δυσκολεύεται περισσότερο να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία.
  • Ελέγχετε και καθαρίζετε τα λάστιχα της πόρτας: Καθαρίζετε περιοδικά τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας και ελέγχετε για φθορές. Σύμφωνα με τον Post, η πόρτα πρέπει να κλείνει αεροστεγώς. Αν δεν συμβαίνει αυτό, καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα λάστιχα ώστε να διατηρούνται οι σωστές θερμοκρασίες στο εσωτερικό.
  • Καθαρίζετε τα πηνία συμπυκνωτή: Τα πηνία συμπυκνωτή στο εξωτερικό της συσκευής λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά όταν καλύπτονται από σκόνη και τρίχες κατοικίδιων. «Συνήθως βρίσκονται στο κάτω ή στο πίσω μέρος της συσκευής και μπορούν να καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα», λέει ο Post.
  • Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο κατάψυξης για τις ανάγκες σας: Οι αυτόνομες καταψύξεις είναι πιο κατάλληλες για μακροχρόνια αποθήκευση τροφίμων, ενώ οι συνδυασμένες συσκευές ψυγείου–κατάψυξης είναι καλύτερες για τρόφιμα που παραμένουν κατεψυγμένα για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Πηγή: familyhandyman

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 07:57

