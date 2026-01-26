Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες

Σε μια κρίσιμη καμπή για τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Athens Energy Summit 2026 θέτει στο επίκεντρο το καίριο ζήτημα των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συζήτηση έρχεται την στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε στρατηγικές αποφάσεις για την αξιοποίηση κοιτασμάτων με το 2026 να χαρακτηρίζεται έτος γεωτρήσεων και σημαντικών εξελίξεων για τη χώρα μας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος θα ανοίξει τις εργασίες του φετινού συνεδρίου.

Στην ενότητα «Ενεργειακές πηγές της Ευρώπης: Μια ιστορική μετατόπιση και ο ελληνικός παράγοντας», ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, θα αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως εγγυητή της ενεργειακής ασφάλειας εν μέσω γεωοικονομικών μεταβολών. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν επίσης ο Αναλυτής Φυσικού Αερίου στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, Greg Molnár και ο Οικονομικός Αναλυτής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βασίλης Νικήτας.

Παράλληλα, στη συζήτηση με κεντρικό πυλώνα η «Έρευνα και γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες στη Μεσόγειο: Γεωπολιτικές ισορροπίες και εκμετάλλευση κοιτασμάτων», κορυφαίοι παράγοντες της αγοράς και αναλυτές θα εξετάσουν τα κρίσιμα σημεία για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τη βιωσιμότητα των μεγάλων επενδύσεων.

Στο πάνελ των ομιλητών θα συμμετάσχουν στελέχη που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στον κλάδο: ο Διευθύνων Σύμβουλος της HelleniQ Upstream, Τάσος Βλασσόπουλος, η Managing Director της Energean Oil & Gas, Κατερίνα Σάρδη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος, καθώς και ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Greek Energy Forum, Μιχάλης Μαθιουλάκης, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις παραμέτρους και τις ισορροπίες ισχύος που καθορίζουν τη δραστηριότητα στη Μεσόγειο.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις για τον νέο ενεργειακό άξονα και την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.