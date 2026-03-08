ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη

Καθώς οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται, τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν τα έξοδα θέρμανσης.

Αντί να θερμαίνετε ολόκληρο το σπίτι, ίσως αξίζει να εστιάσετε στο να ζεσταίνετε το ίδιο σας το σώμα.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα των προτάσεων που συγκεντρώνει το Saga Magazine, παρουσιάζοντας απλές και οικονομικές λύσεις για να αντιμετωπίσετε το κρύο χωρίς υψηλό ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με το περιοδικό, μια σειρά από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη διατήρηση της ζεστασιάς, χωρίς να ανεβάζετε συνεχώς τον θερμοστάτη.

Ζεστασιά που ξεκινά από το σώμα

Πολλές από τις προτεινόμενες λύσεις βασίζονται στη φυσική ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του.

Για παράδειγμα, τα μάλλινα ρούχα παγιδεύουν τον αέρα και βοηθούν στη διατήρηση σταθερής θερμότητας, ενώ τα θερμαινόμενα υφάσματα ή οι ηλεκτρικές κουβέρτες προσφέρουν στοχευμένη ζεστασιά, ιδιαίτερα σε όσους περνούν πολλές ώρες καθιστοί.

Η τροφή παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Η διατροφολόγος Laura Southern επισημαίνει ότι ορισμένα τρόφιμα μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία παραγωγής θερμότητας στον οργανισμό.

Μπαχαρικά - όπως το τζίντζερ - αποτελούν μια οικονομική επιλογή που μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της θερμότητας, ενώ λαχανικά όπως η κολοκύθα και οι γλυκοπατάτες θεωρούνται επίσης ιδιαίτερα κατάλληλα για τον χειμώνα.

Η ειδικός προτείνει παράλληλα σούπες, στιφάδα και άλλα ζεστά, χορταστικά πιάτα, αντί για κρύα γεύματα που δεν συμβάλλουν ιδιαίτερα στη διατήρηση της εσωτερικής θερμότητας του σώματος.

Η προσέγγιση αυτή - η ενίσχυση της θερμότητας του σώματος αντί της θέρμανσης ολόκληρων χώρων - μπορεί να μειώσει αισθητά το κόστος ενέργειας, χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να υπομείνετε το κρύο.

Μια απλή σπιτική λύση

Το Saga προτείνει και μια άλλη ιδιαίτερα απλή λύση: ένα αυτοσχέδιο θερμαντικό μαξιλάρι.

Με λίγα κομμάτια υφάσματος και λίγους κόκκους ρυζιών που υπάρχουν στο σπίτι, μπορεί να κατασκευάσετε εύκολα και γρήγορα ένα μικρό θερμαντικό βοήθημα.

Το «μαξιλάρι» αυτό ζεσταίνεται στον φούρνο μικροκυμάτων και διατηρεί τη θερμότητά του για αρκετή ώρα. Παράλληλα, είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.

Μπορεί να τοποθετηθεί στον αυχένα, στην πλάτη, στα χέρια ή στα πόδια για ζεστασιά.

Πηγές: Saga Magazine

