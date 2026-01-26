Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα

Ο κρύος καιρός έφερε μαζί του μια πληθώρα επικίνδυνων viral hacks θέρμανσης. Ποια πρέπει να αποφεύγουμε και γιατί είναι τόσο επικίνδυνα;

Παρότι είναι αρκετά δελεαστικό να δοκιμάζετε υποτιθέμενες ιδέες «εξοικονόμησης χρημάτων», μια ειδική στη θέρμανση αποκαλύπτει ότι τα περισσότερα «κόλπα» που παρουσιάζονται στο Tik Tok δεν είναι τίποτε άλλο παρά επικίνδυνα.

Με πάνω από 800 εκατομμύρια θεατές στο TikTok να παρακολουθούν βίντεο για θέρμανση, είναι καλό να γνωρίζουμε ποιες «λύσεις» πρέπει να αποφεύγουμε και γιατί.

Η Jess Steele, ειδική στην τεχνολογία θέρμανσης από την BestHeating, εξηγεί στο woman&home:

1. Ψεκασμός Fabulosa στο καλοριφέρ

Αντί να χρησιμοποιείτε το πολυχρηστικό καθαριστικό σπρέι Fabulosa στον βαθύ καθαρισμό του σπιτιού, αυτό το viral hack στο TikTok λέει στους χρήστες να το ψεκάζουν μέσα στις «στήλες» του καλοριφέρ - με στόχο να απομακρύνουν τη σκόνη και παράλληλα το σπίτι να μυρίζει ωραία.

Όχι μόνο αυτό το hack είναι πιο πιθανό να προκαλέσει ζημιά στο καλοριφέρ σας, αλλά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο, προειδοποιεί η Jess. «Είναι επιτακτικό να αποφεύγετε τη χρήση προϊόντων όπως το Fabulosa κοντά σε πηγές θερμότητας και καυτές επιφάνειες», εξηγεί.

«Πρόκειται για εξαιρετικά εύφλεκτα σπρέι που περιέχουν χημικές ουσίες όπως βουτάνιο, προπάνιο και αιθανόλη, και μπορούν να οδηγήσουν σε εκρήξεις και σοβαρούς τραυματισμούς».

2. DIY καλύμματα καλοριφέρ

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα καλοριφέρ σας, ωστόσο αυτό το hack στην πραγματικότητα θα μειώσει την ποσότητα της θερμότητας.

Το κόλπο, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει στους χρήστες να φτιάξουν μόνοι τους κομψά καλύμματα καλοριφέρ από ξύλινα υλικά. Παρότι αυτό δίνει μια αισθητική τύπου Japandi στον χώρο, θα μειώσει σοβαρά την απόδοση του καλοριφέρ σας.

H Jess διευκρινίζει ότι το κάλυμμα εμποδίζει την θερμότητα από τα καλοριφέρ να εισέλθει στο δωμάτιο. «Θα μπερδέψει επίσης τον θερμοστάτη και θα προκαλέσει χάος στις θερμοστατικές βαλβίδες των καλοριφέρ, καθώς η θερμοκρασία του δωματίου δεν μπορεί να ανιχνευθεί», εξηγεί.

3. Θέρμανση με... κεραμικές γλάστρες

Αυτό το hack θέρμανσης χρησιμοποιεί μια κεραμική γλάστρα ανάποδα τοποθετημένη πάνω από τρία αναμμένα κεριά, με τον ισχυρισμό ότι θα ζεστάνει το σπίτι σας με λιγότερο κόστος.

«Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να εκραγεί ή να σπάσει η γλάστρα, προκαλώντας εγκαύματα», λέει η Jess.

«Όχι μόνο η ίδια η γλάστρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, αλλά και το λιωμένο κερί από κάτω από τα κεριά μπορεί να προκαλέσει φωτιά».

Η Jess προειδοποιεί επίσης για το μονοξείδιο του άνθρακα που θα παγιδευτεί μέσα στη γλάστρα λόγω της έλλειψης αερισμού. Συμπερασματικά, είναι καλύτερο απλώς να ανοίξετε τα καλοριφέρ.

4. Θέρμανση με τούβλα

Κι όμως αυτό το hack «τρένταρε» στο TikTok πέρυσι. Η ιδέα είναι να τοποθετήσετε ένα τούβλο μέσα στον καθαρό φούρνο σας, να το ζεστάνετε και να το αφαιρέσετε προσεκτικά για να παρέχει θερμότητα στον χώρο.

Όχι μόνο αυτό το hack είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, αλλά είναι και δύσκολο να εφαρμοστεί, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να μεταφέρετε με ασφάλεια ένα τούβλο που καίει μέσα στο σπίτι σας.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το τούβλο να εκραγεί λόγω της ακραίας θερμότητας και να θέσει τη ζωή σας σε κίνδυνο».

5. Το BBQ σε ρόλο θερμάστρας

Η τάση, που έγινε viral τον περασμένο χειμώνα, έδειχνε ιδιοκτήτες σπιτιών να χρησιμοποιούν φορητές κουζίνες και μπάρμπεκιου μέσα στο σπίτι για μαγείρεμα, τόσο ως τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων όσο και ως εναλλακτική λύση θέρμανσης.

Δυστυχώς, αυτό οδήγησε σε αυξημένο αριθμό ατυχημάτων.

Η Jess λέει: «Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα καθώς και την πιθανότητα να καεί ολόκληρο το σπίτι. Χρησιμοποιήστε αυτού του τύπου τον εξοπλισμό για μαγείρεμα μόνο σε εξωτερικούς χώρους»

6. Σφουγγάρια με μαλακτικό πάνω στα καλοριφέρ

Όχι, δεν πρόκειται για ένα καινούριο hack καθαρισμού: αυτό το κόλπο στοχεύει στη χρήση της θερμότητας από τα καλοριφέρ για να κυκλοφορήσει ένα φρέσκο άρωμα στο σπίτι σας.

Το να μουλιάσετε ωστόσο ένα σφουγγάρι σε νερό και μαλακτικό και να το τοποθετήσετε κάτω από τους σωλήνες του καλοριφέρ, είναι πολύ πιο επιβλαβές από όσο νομίζατε.

«Υγρά ή νωπά υλικά τόσο κοντά σε καλοριφέρ θα δημιουργήσουν υπερβολική υγρασία, που είναι πιθανό να οδηγήσει σε σημάδια μούχλας, κοστίζοντας πολλά χρήματα για να διορθωθούν», εξηγεί η Jess.