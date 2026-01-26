Πώς θα μειώσετε το κόστος της θέρμανσης με ένα πιστολάκι

Κι όμως, υπάρχει ένας απλός τρόπος να κάνετε το καλοριφέρ σας να αποδίδει χωρίς απώλειες.

Αν το σπίτι σας δεν ζεσταίνεται όσο θα περιμένατε, δεν αποκλείεται να χρειάζονται έναν σχολαστικό καθαρισμό τα καλοριφέρ σας.

Η σκόνη συσσωρεύεται συχνά στα καλοριφέρ, ενώ αυτά λειτουργούν: Καθώς ο ζεστός αέρας ανεβαίνει και ο κρύος κατεβαίνει, έλκονται σωματίδια σκόνης από το δωμάτιο προς το καλοριφέρ.

Αυτά τα σωματίδια στη συνέχεια «ψήνονται» πάνω στη ζεστή επιφάνεια και γίνεται δύσκολο να αφαιρεθούν.

Η μηνιαία συντήρησή τους είναι κρίσιμη, επειδή τα συσσωρευμένα σωματίδια παγιδεύουν τη θερμότητα μέσα στη μονάδα, εμποδίζοντάς τη να ζεστάνει σωστά τον χώρο σας, με αποτέλεσμα ένα πιο κρύο σπίτι, αλλά και αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ευτυχώς, ειδικοί της Trads Cast Iron Radiators αποκάλυψαν ότι η απομάκρυνση αυτών των σωματιδίων μπορεί να είναι εντυπωσιακά απλή - και μάλιστα με ένα «εργαλείο» που έχουμε όλοι στο υπνοδωμάτιό μας.

«Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιστολάκι μαλλιών για να βγάλετε τη σκόνη από το πίσω μέρος του καλοριφέρ. Επειδή όμως το πιστολάκι θα φυσήξει τη σκόνη στον αέρα ή στο πάτωμα, έχετε έτοιμη την ηλεκτρική σκούπα!».

Το πιστολάκι είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να απομακρύνετε σωματίδια που έχουν σφηνώσει ανάμεσα στις «στήλες» του καλοριφέρ ή σε άλλα δυσπρόσιτα σημεία.

Απλώς βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιήσει τη ρύθμιση του ζεστού όταν χρησιμοποιείτε πιστολάκι στο καλοριφέρ, καθώς μπορεί να τινάξει την σκόνη ψηλά στον αέρα, δημιουργώντας περισσότερο χάος που πιθανότατα θα κατακαθίσει ξανά στο καλοριφέρ αργότερα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πιστολάκι... στο καλοριφέρ

Θα χρειαστείτε:

Πιστολάκι μαλλιών

Ηλεκτρική σκούπα

Ξεσκονόπανο

Κουβά με σαπουνόνερο (χλιαρό νερό και υγρό πιάτων)

Παλιά πετσέτα ή σεντόνι

Σφουγγάρι και πανί

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τη θέρμανση. Στη συνέχεια, απλώς σκουπίστε την επιφάνεια του καλοριφέρ με ένα νωπό σφουγγάρι και σκουπίστε με την ηλεκτρική σκούπα κάτω από το καλοριφέρ για να αφαιρέσετε τη σκόνη από το εξωτερικό.

Έπειτα, τοποθετήστε μια πετσέτα κάτω από το καλοριφέρ. Πιάστε ένα ξεσκονόπανο και προσπαθήστε να καθαρίσετε όσο περισσότερο μπορείτε το πίσω μέρος του καλοριφέρ, φροντίζοντας να μπείτε μέσα στις αυλακώσεις.

Προσπαθήστε επίσης να μπείτε ανάμεσα στις «στήλες» για να απομακρύνετε τη σκόνη.

Ρυθμίστε το πιστολάκι σας σε κρύα ή χαμηλή θερμοκρασία και φυσήξτε όση σκόνη απομένει στο πίσω μέρος του καλοριφέρ. Φροντίστε να κατευθύνετε το ακροφύσιο προς τις επάνω γρίλιες αερισμού, ώστε το πιστολάκι να φυσήξει την σκόνη προς τα κάτω και να πέσει πάνω στην πετσέτα.

Τέλος, σκουπίστε το καλοριφέρ. Προσθέστε λίγο υγρό πιάτων σε έναν κουβά με νερό και καθαρίστε την επιφάνεια του καλοριφέρ.

Πηγή: the-express.com