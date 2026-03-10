Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες

Αν και οι περισσότερες ηλεκτρικές κουβέρτες είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιούνται σωστά, οι παλιές, φθαρμένες ή χαμηλής ποιότητας αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι περισσότερες ηλεκτρικές κουβέρτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο θεωρούνται γενικά ασφαλείς και, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, σπάνια αποτελούν σοβαρή απειλή για τους χρήστες ή για το σπίτι τους.

Για πολλούς ανθρώπους αποτελούν έναν πρακτικό και οικονομικό τρόπο θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται για να ζεστάνουν το κρεβάτι πριν από τον ύπνο.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε ηλεκτρική συσκευή, υπάρχει πάντοτε ένας μικρός αλλά υπαρκτός κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι θερμαινόμενες κουβέρτες δεν αποτελούν εξαίρεση, ιδιαίτερα όταν είναι παλιές, κακοσυντηρημένες ή χαμηλής ποιότητας.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης, οι ηλεκτρικές κουβέρτες συνδέονται κατά μέσο όρο με περίπου 43 οικιακές πυρκαγιές κάθε χρόνο. Παράλληλα, το 2025 η υπηρεσία Trading Standards του Συμβουλίου του Νότιγχαμ ανακοίνωσε ότι από τις ηλεκτρικές κουβέρτες που ελέγχθηκαν σε νοικοκυριά της περιοχής, το 69% κρίθηκε μη ασφαλές για χρήση.

Τα στοιχεία αυτά έχουν προκαλέσει ανησυχία στο κοινό, ενώ οι ειδικοί σε θέματα πυρασφάλειας τονίζουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται συνήθως από παλιά προϊόντα, φθηνές απομιμήσεις ή συσκευές που έχουν υποστεί φθορά με την πάροδο του χρόνου.

«Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, οι ηλεκτρικές κουβέρτες αποτελούν μια ασφαλή και αποτελεσματική μορφή θέρμανσης», επισημαίνει ο έμπειρος πυροσβέστης Άντριου Τόπινγκ.

Όπως εξηγεί, τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από προϊόντα χαμηλής ποιότητας ή από κουβέρτες που έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στην εσωτερική καλωδίωση ή στα θερμαντικά στοιχεία, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν τακτικά την κουβέρτα τους για σημάδια φθοράς, όπως εκτεθειμένα καλώδια, καμένο ή φθαρμένο ύφασμα, παραμορφώσεις ή άλλες εμφανείς βλάβες. Αν παρατηρηθεί οποιοδήποτε από αυτά τα σημάδια, η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο σωστός τρόπος χρήσης και αποθήκευσης. Οι ηλεκτρικές κουβέρτες δεν πρέπει να συνδέονται σε πολύπριζα ή προεκτάσεις, αλλά απευθείας σε πρίζα τοίχου, ενώ συνιστάται να αποσυνδέονται πριν πέσει κανείς για ύπνο. Επίσης, όταν δεν χρησιμοποιούνται, καλό είναι να αποθηκεύονται προσεκτικά χωρίς να διπλώνονται έντονα, ώστε να μην καταπονούνται τα εσωτερικά καλώδια.

Τέλος, ο Τόπινγκ προειδοποιεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγοράζουν ηλεκτρικές κουβέρτες σε ασυνήθιστα χαμηλές τιμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για προϊόντα που δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας ή δεν έχουν περάσει από επαρκείς ελέγχους ποιότητας, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση τους.

