Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36

Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 10/03/2026 - 07:10

Αν και οι περισσότερες ηλεκτρικές κουβέρτες είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιούνται σωστά, οι παλιές, φθαρμένες ή χαμηλής ποιότητας αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι περισσότερες ηλεκτρικές κουβέρτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο θεωρούνται γενικά ασφαλείς και, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, σπάνια αποτελούν σοβαρή απειλή για τους χρήστες ή για το σπίτι τους.

Για πολλούς ανθρώπους αποτελούν έναν πρακτικό και οικονομικό τρόπο θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται για να ζεστάνουν το κρεβάτι πριν από τον ύπνο.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε ηλεκτρική συσκευή, υπάρχει πάντοτε ένας μικρός αλλά υπαρκτός κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι θερμαινόμενες κουβέρτες δεν αποτελούν εξαίρεση, ιδιαίτερα όταν είναι παλιές, κακοσυντηρημένες ή χαμηλής ποιότητας.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης, οι ηλεκτρικές κουβέρτες συνδέονται κατά μέσο όρο με περίπου 43 οικιακές πυρκαγιές κάθε χρόνο. Παράλληλα, το 2025 η υπηρεσία Trading Standards του Συμβουλίου του Νότιγχαμ ανακοίνωσε ότι από τις ηλεκτρικές κουβέρτες που ελέγχθηκαν σε νοικοκυριά της περιοχής, το 69% κρίθηκε μη ασφαλές για χρήση.

Τα στοιχεία αυτά έχουν προκαλέσει ανησυχία στο κοινό, ενώ οι ειδικοί σε θέματα πυρασφάλειας τονίζουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται συνήθως από παλιά προϊόντα, φθηνές απομιμήσεις ή συσκευές που έχουν υποστεί φθορά με την πάροδο του χρόνου.

«Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, οι ηλεκτρικές κουβέρτες αποτελούν μια ασφαλή και αποτελεσματική μορφή θέρμανσης», επισημαίνει ο έμπειρος πυροσβέστης Άντριου Τόπινγκ.

Όπως εξηγεί, τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από προϊόντα χαμηλής ποιότητας ή από κουβέρτες που έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στην εσωτερική καλωδίωση ή στα θερμαντικά στοιχεία, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν τακτικά την κουβέρτα τους για σημάδια φθοράς, όπως εκτεθειμένα καλώδια, καμένο ή φθαρμένο ύφασμα, παραμορφώσεις ή άλλες εμφανείς βλάβες. Αν παρατηρηθεί οποιοδήποτε από αυτά τα σημάδια, η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο σωστός τρόπος χρήσης και αποθήκευσης. Οι ηλεκτρικές κουβέρτες δεν πρέπει να συνδέονται σε πολύπριζα ή προεκτάσεις, αλλά απευθείας σε πρίζα τοίχου, ενώ συνιστάται να αποσυνδέονται πριν πέσει κανείς για ύπνο. Επίσης, όταν δεν χρησιμοποιούνται, καλό είναι να αποθηκεύονται προσεκτικά χωρίς να διπλώνονται έντονα, ώστε να μην καταπονούνται τα εσωτερικά καλώδια.

Τέλος, ο Τόπινγκ προειδοποιεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγοράζουν ηλεκτρικές κουβέρτες σε ασυνήθιστα χαμηλές τιμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για προϊόντα που δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας ή δεν έχουν περάσει από επαρκείς ελέγχους ποιότητας, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση τους.

Πηγή: dagens.com

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 07:10

