Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι

Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
Τρίτη, 27/01/2026 - 07:10

Ακολουθώντας τον κανόνα των 30 εκ. μπορείτε να κρατήσετε το σπίτι σας ζεστό μειώνοντας ταυτόχρονα τους λογαριασμούς ενέργειας.

Οι ειδικοί στη μόνωση υποστηρίζουν ότι ένας λόγος για τον οποίο το σπίτι μας μπορεί να είναι πιο κρύο είναι η κακή τοποθέτηση των επίπλων.

Όπως τονίζουν, αρκεί να ακολουθήσουμε τον απλό κανόνα των 30 εκατοστών.

Ο Chad Bragg, ειδικός στη μόνωση της SuperFOIL, εξηγεί ότι πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο σημαντική είναι η σωστή κυκλοφορία αέρα για την ενεργειακή απόδοση των καλοριφέρ.

Η τοποθέτηση επίπλων κοντά στο καλοριφέρ μπορεί να μειώσει την αποδοτικότητα έως και 25%, σπαταλώντας σημαντική θερμότητα.

Μετακινώντας μεγάλα έπιπλα, όπως καναπέδες, πολυθρόνες, κρεβάτια και βιβλιοθήκες, τουλάχιστον 30 εκ. μακριά από τα καλοριφέρ, επιτρέπουμε την καλύτερη ροή θερμού αέρα και την πιο αποτελεσματική διάχυσή του στο δωμάτιο.

Άλλες απλές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας από τον Chad Bragg:

  • Εξαέρωση των καλοριφέρ: Με την πάροδο του χρόνου, τα καλοριφέρ μπορούν να παγιδεύσουν φυσαλίδες αέρα, που εμποδίζουν τη σωστή ροή ζεστού νερού, αναγκάζοντας το σύστημα θέρμανσης να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Η εξαέρωση μία φορά τον χρόνο βοηθά στη διατήρηση της αποδοτικότητας. Πρόκειται για απλή εργασία που χρειάζεται μόνο ένα κλειδί καλοριφέρ και μπορεί εύκολα να γίνει στο σπίτι.
  • Σφράγισμα παραθύρων και πορτών: Οι ρωγμές επιτρέπουν την εισροή ψυχρού αέρα. Προσθέστε αυτοκόλλητη αφρώδη ταινία στα παράθυρα ή/και φθηνά αεροστόπ στις εξωτερικές πόρτες.
  • Έλεγχος μόνωσης σοφίτας: Αν βλέπετε ότι οι λογαριασμοί ενέργειας συνεχίζουν να ανεβαίνουν, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τη μόνωση του σπιτιού σας. Η μόνωση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την αποδοτικότητα της θέρμανσης, και προβλήματα σε αυτήν μπορεί να κοστίσουν περισσότερο από όσο πολλοί αντιλαμβάνονται.

Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα, ακόμη και χωρίς ενδοδαπέδια θέρμανση, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιο ζεστό και άνετο περιβάλλον στο σπίτι, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.

Πηγή: womanandhome.com

