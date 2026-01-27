Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι

Ακολουθώντας τον κανόνα των 30 εκ. μπορείτε να κρατήσετε το σπίτι σας ζεστό μειώνοντας ταυτόχρονα τους λογαριασμούς ενέργειας.

Οι ειδικοί στη μόνωση υποστηρίζουν ότι ένας λόγος για τον οποίο το σπίτι μας μπορεί να είναι πιο κρύο είναι η κακή τοποθέτηση των επίπλων.

Όπως τονίζουν, αρκεί να ακολουθήσουμε τον απλό κανόνα των 30 εκατοστών.

Ο Chad Bragg, ειδικός στη μόνωση της SuperFOIL, εξηγεί ότι πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο σημαντική είναι η σωστή κυκλοφορία αέρα για την ενεργειακή απόδοση των καλοριφέρ.

Η τοποθέτηση επίπλων κοντά στο καλοριφέρ μπορεί να μειώσει την αποδοτικότητα έως και 25%, σπαταλώντας σημαντική θερμότητα.

Μετακινώντας μεγάλα έπιπλα, όπως καναπέδες, πολυθρόνες, κρεβάτια και βιβλιοθήκες, τουλάχιστον 30 εκ. μακριά από τα καλοριφέρ, επιτρέπουμε την καλύτερη ροή θερμού αέρα και την πιο αποτελεσματική διάχυσή του στο δωμάτιο.

Άλλες απλές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας από τον Chad Bragg:

Εξαέρωση των καλοριφέρ : Με την πάροδο του χρόνου, τα καλοριφέρ μπορούν να παγιδεύσουν φυσαλίδες αέρα, που εμποδίζουν τη σωστή ροή ζεστού νερού, αναγκάζοντας το σύστημα θέρμανσης να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Η εξαέρωση μία φορά τον χρόνο βοηθά στη διατήρηση της αποδοτικότητας. Πρόκειται για απλή εργασία που χρειάζεται μόνο ένα κλειδί καλοριφέρ και μπορεί εύκολα να γίνει στο σπίτι.

Σφράγισμα παραθύρων και πορτών : Οι ρωγμές επιτρέπουν την εισροή ψυχρού αέρα. Προσθέστε αυτοκόλλητη αφρώδη ταινία στα παράθυρα ή/και φθηνά αεροστόπ στις εξωτερικές πόρτες.

: Οι ρωγμές επιτρέπουν την εισροή ψυχρού αέρα. Προσθέστε αυτοκόλλητη αφρώδη ταινία στα παράθυρα ή/και φθηνά αεροστόπ στις εξωτερικές πόρτες. Έλεγχος μόνωσης σοφίτας: Αν βλέπετε ότι οι λογαριασμοί ενέργειας συνεχίζουν να ανεβαίνουν, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τη μόνωση του σπιτιού σας. Η μόνωση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την αποδοτικότητα της θέρμανσης, και προβλήματα σε αυτήν μπορεί να κοστίσουν περισσότερο από όσο πολλοί αντιλαμβάνονται.

Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα, ακόμη και χωρίς ενδοδαπέδια θέρμανση, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιο ζεστό και άνετο περιβάλλον στο σπίτι, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.

Πηγή: womanandhome.com