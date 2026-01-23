ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο για την εμπορική κλιμάκωση καινοτόμων τεχνολογιών μηδενικών ρύπων εστιάζοντας στην παραγωγή ενέργειας και στη βιομηχανία.

Η εκδήλωση πρόκειται να διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στο Αμφιθέατρο του Υ.Π.ΕΝ. (Μεσογείων 119, Αθήνα) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα (DG CLIMATE ACTION) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της CINEA (Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Υπηρεσία για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον), οι οποίοι θα παρουσιάσουν τους στόχους του Ταμείου, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τις επικείμενες προκηρύξεις προτάσεων

Για τη συμμετοχή σας στην ημερίδα απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή, την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε σκανάροντας το QR code της εικόνας.