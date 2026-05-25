Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ

Με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Γιώργο Στάσση να χτυπά το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου των 4,25 δισ. ευρώ, της μεγαλύτερης που έχει γίνει ποτέ από ελληνική εισηγμένη. Η επόμενη ημέρα βρίσκει πλέον τη ΔΕΗ με αποτίμηση κοντά στα 11,5 δισ. ευρώ και με ισχυρή επενδυτική «δύναμη πυρός» για να τρέξει το νέο πενταετές πλάνο επενδύσεων.

Η εταιρεία μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, και την κεφαλαιοποίηση να προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens (Χρηματιστήριο Αθηνών).

Όπως είναι γνωστό η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ προσελκύοντας κορυφαία διεθνή επενδυτικά κεφάλαια όπως τα εξής: BLACKROCK, CAPITAL, VANGUARD, WELLINGTON, NORGES, PICTET και DWS.

Με βάση το αρχικό ζητούμενο ποσό των 4 δισ. ευρώ, η αύξηση καλύφθηκε περίπου 4,5 φορές, ενώ εάν εξαιρεθεί η συμμετοχή του Δημοσίου και του CVC, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές.

Για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, το ύψος των προσφορών θεωρείται χωρίς προηγούμενο, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο book building που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στο γεγονός ότι η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ουσιαστικά χωρίς discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, με αιχμή επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές, εντός και εκτός Ελλάδος.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030 που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου ύψους €24 δισ., που περιλαμβάνει επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοαανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή. Με το νέο, έντονα αναπτυξιακό business plan, ο Όμιλος ΔΕΗ θα αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, στοχεύοντας σε €4,6 δισ. EBITDA το 2030. Ο Όμιλος σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος, επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.