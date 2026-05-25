Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
25/05/2026 - 08:00
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
25/05/2026 - 07:04
Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
25/05/2026 - 07:04
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο
23/05/2026 - 08:20
Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
23/05/2026 - 08:20
Τέλος στην αναμονή για να φορτίσει το κινητό
23/05/2026 - 08:20
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
Άννα Διανά
Δευτέρα, 25/05/2026 - 08:02
Νέα σελίδα στην ιστορία της ξεκινά από αύριο 26 Μαΐου για τη ΔΕΗ.

Με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Γιώργο Στάσση να χτυπά το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου των 4,25 δισ. ευρώ, της μεγαλύτερης που έχει γίνει ποτέ από ελληνική εισηγμένη. Η επόμενη ημέρα βρίσκει πλέον τη ΔΕΗ με αποτίμηση κοντά στα 11,5 δισ. ευρώ και με ισχυρή επενδυτική «δύναμη πυρός» για να τρέξει το νέο πενταετές πλάνο επενδύσεων.

Η εταιρεία μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, και την κεφαλαιοποίηση να προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens (Χρηματιστήριο Αθηνών).

Όπως είναι γνωστό η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ προσελκύοντας κορυφαία διεθνή επενδυτικά κεφάλαια όπως τα εξής: BLACKROCK, CAPITAL, VANGUARD, WELLINGTON, NORGES, PICTET και DWS.

Με βάση το αρχικό ζητούμενο ποσό των 4 δισ. ευρώ, η αύξηση καλύφθηκε περίπου 4,5 φορές, ενώ εάν εξαιρεθεί η συμμετοχή του Δημοσίου και του CVC, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές.

Για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, το ύψος των προσφορών θεωρείται χωρίς προηγούμενο, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο book building που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στο γεγονός ότι η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ουσιαστικά χωρίς discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, με αιχμή επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές, εντός και εκτός Ελλάδος.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030 που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου ύψους €24 δισ., που περιλαμβάνει επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοαανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή. Με το νέο, έντονα αναπτυξιακό business plan, ο Όμιλος ΔΕΗ θα αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, στοχεύοντας σε €4,6 δισ. EBITDA το 2030. Ο Όμιλος σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος, επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

  • Στην Ελλάδα, θα προστεθούν 5 GW και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί στα 13,3 GW παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση που θα ολοκληρωθεί φέτος και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά, λόγω της διασύνδεσής τους με την ηπειρωτική χώρα.
  • Στη Ρουμανία η εγκατεστημένη ισχύς θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2025 και 2030 και θα φτάσει τα 5,3 GW, επενδύοντας σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.
  • Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, δηλ. Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, ο Όμιλος θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό του πλάνο κατασκευάζοντας κυρίως ΑΠΕ και αποθήκευση, αλλά και μονάδες φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να αυξηθεί σε 3,5 GW το 2030.
  • Στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, το νέο Στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την είσοδο σε νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ουγγαρία, Πολωνία, και Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένη ισχύ έως το 2030 σε ΑΠΕ και αποθήκευση. Το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ θα είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας και αλληλοσυμπληρώνοντας γεωγραφικά και τεχνολογικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων» 25 Μαϊος 2026
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου

