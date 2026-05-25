Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Κίνας, στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στις κρίσιμες πρώτες ύλες, στην πράσινη μετάβαση, στην τεχνολογική καινοτομία, καθώς και στις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτροκίνηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη.



Σε δηλώσεις του, ο κ. Αρναούτογλου επισημαίνει ότι «η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο σύνθετες γεωπολιτικές και οικονομικές σχέσεις παγκοσμίως».



Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της, τις θέσεις εργασίας, τους παραγωγούς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέναντι στις τεράστιες διεθνείς πιέσεις που διαμορφώνονται», υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ «χρειάζεται ισχυρή φωνή, στρατηγικό σχέδιο και ενιαία στάση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής και όχι να παρακολουθεί παθητικά τις παγκόσμιες εξελίξεις».



Η Ελλάδα δε, αναφέρει, «πρέπει να σταματήσει να βρίσκεται στο περιθώριο των μεγάλων τεχνολογικών και βιομηχανικών αλλαγών που διαμορφώνουν τη νέα παγκόσμια οικονομία. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε ενεργό ρόλο, επενδύοντας στη γνώση, στην καινοτομία, στην παραγωγή και κυρίως στους νέους ανθρώπους που σήμερα αναγκάζονται να αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό».

