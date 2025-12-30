Το ενημερωτικό δελτίο του GreenTank για τη Δίκαιη Μετάβαση

Δημοσιεύθηκε το δέκατο ενημερωτικό δελτίο του Green Tank για τις εξελίξεις του τελευταίου εξαμήνου που σχετίζονται με τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2025).

Το δελτίο περιλαμβάνει τις θεσμικές εξελίξεις της περιόδου, νέα από την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και μια ειδική ενότητα αφιερωμένη στις ενεργειακές κοινότητες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 που κατατέθηκε με την απουσία διακριτού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Οι Ενεργειακές Κοινότητες και η αυτοπαραγωγή βρίσκονται σε στασιμότητα στην Ελλάδα. Ωστόσο, η ΡΑΑΕΥ προχώρησε σε απόφαση-ορόσημο για την εξυγίανση των Ενεργειακών Κοινοτήτων την οποία νομοθέτησε η Πολιτεία, ενισχύοντας τον συνεταιριστικό και μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται περισσότερες πληροφορίες για αυτές και άλλες εξελίξεις, την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027, καθώς και τις δράσεις του Green Tank για την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής και των ενεργειακών κοινοτήτων, την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, αλλά και τη διεκδίκηση ενός ισχυρότερου θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για τη Δίκαιη Μετάβαση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο εδώ.