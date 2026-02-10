Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2

Οι προσπάθειες αποδυνάμωσης του νέου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ2) – με κορύφωση την καθυστέρηση έναρξης του κατά ένα έτος- καθιστούν αναγκαίες παράλληλες διαδικασίες για τη διασφάλιση της δίκαιης και κοινωνικά βιώσιμης εφαρμογής του.

Στην προσπάθεια αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – έπειτα και από παρεμβάσεις της Κοινωνίας των Πολιτών – προώθησε τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Εμπροσθοβαρούς Χρηματοδότησης (ETS2 Frontloading Facility) μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέψει στα κράτη‑μέλη να αποκτήσουν πρόωρη πρόσβαση σε μελλοντικά έσοδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών του νέου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για τα κτίρια και οδικές μεταφορές (ΣΕΔΕ2). Οι πόροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, και πριν γίνουν διαθέσιμα τα έσοδα από τις δημοπρασίες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις, όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ή έργα βιώσιμης κινητικότητας,.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτού του μηχανισμού για την έγκαιρη και αποτελεσματική θωράκιση των ευάλωτων, το Green Tank συνυπέγραψε κοινή επιστολή με άλλες 16 περιβαλλοντικές οργανώσεις και δεξαμενές σκέψης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ, με στόχο να διασφαλίσει ότι το εργαλείο θα ενισχύσει ουσιαστικά την κοινωνική διάσταση του ΣΕΔΕ2.

Στην επιστολή:

Τονίζουμε ότι ο χρηματοδοτικός αυτός μηχανισμός μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη μετάβαση προς τις καθαρές λύσεις στη θέρμανση και τις οδικές μεταφορές, χωρίς να επιβαρυνθούν δυσανάλογα οι πολίτες και ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Ζητάμε να διασφαλιστεί ότι οι πόροι θα αξιοποιηθούν για μέτρα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα (ΚΤΚ), δίνοντας προτεραιότητα σε επενδύσεις που ήδη συμπεριλαμβάνονται στα Κοινωνικά Σχέδια για το Κλίμα.

Επισημαίνουμε ότι μέτρα όπως οι ανακαινίσεις κατοικιών και τα σχήματα leasing για ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να σχεδιάζονται με ισχυρές κοινωνικές δικλείδες (όπως επιχορηγήσεις για τα αρχικά κόστη, προστασία των ενοικιαστών, και συλλογικά σχήματα όπως οι ενεργειακές κοινότητες).

Τονίζουμε την ανάγκη για διαφάνεια, παρακολούθηση και αναφορά σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιούνται οι πόροι, ώστε να υπάρχει κοινωνική λογοδοσία και ουσιαστική αξιολόγηση των επιπτώσεων.

Προτείνουμε η πρόσβαση στην πρόωρη χρηματοδότηση να λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις του Κανονισμού για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, προκειμένου να υποστηριχθούν κυρίως τα κράτη‑μέλη με υψηλά επίπεδα ενεργειακής φτώχειας.

Η δημιουργία του εργαλείου εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης και η έγκαιρη πρόσβαση σε χρηματοδότηση στέλνουν ένα σαφές μήνυμα προς τα κράτη μέλη για επιτάχυνση της κατάρτισης Κοινωνικών Σχεδίων για το Κλίμα, τα οποία θα εστιάζουν σε μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής ευαλωτότητας.

Διαβάστε την πλήρη επιστολή (στα Αγγλικά) εδώ.