Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 09:24
Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 08:44
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:25
Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 08:16
ΣΕΒ: Χωρίς δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική, ασφαλής και δυνατή Ευρώπη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:09
Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56

Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησής του να προμηθεύεται ηλεκτρισμό παραγόμενο από μονάδες που καίνε άνθρακα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του να δώσει εκ νέου ώθηση στη βιομηχανία αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται δαπανηρή, σε παρακμή, και συμβάλλει κατά μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή και στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος υπέγραψε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο, πλαισιωμένος από ανθρακωρύχους με τα κράνη ασφαλείας τους στα κεφάλια.

Το κείμενο δίνει εντολή στο Πεντάγωνο να κλείσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης με την καύση άνθρακα «για να εξασφαλιστεί ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις απαραίτητες για την άμυνα θα έχουν αδιάκοπη τροφοδοσία».

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ειδικά της αιολικής, που θεωρεί ότι δεν είναι αξιόπιστη.

Ο άνθρακας είναι «απόλυτα απαραίτητος για την εθνική ασφάλειά μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην τελετή υπογραφής. Με την ευκαιρία, αντιπρόσωποι εταιρειών της βιομηχανίας αυτής του απέμειναν τον τίτλου του μεγαλύτερου «υπερασπιστή του άνθρακα».

Ο άνθρακας, με την καύση του οποίου συνεχίζει να παράγεται από το ένα τρίτο του ηλεκτρισμού που καταναλώνεται παγκοσμίως, συμβάλλει κατά μείζονα τρόπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη, λόγω των εκλύσεων CO2.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025 να δώσει ώθηση στον τομέα δραστηριότητας αυτόν, φθάνοντας στο σημείο να υποχρεώσει εταιρείες να διατηρήσουν ανοικτούς σταθμούς που επρόκειτο να κλείσουν.

Η πολιτική του αντίκειται προς πολιτικές που είχαν εγκριθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και προς την εξέλιξη του τομέα της ενέργειας.

Η παραγωγή άνθρακα βρισκόταν σε πτώση στις ΗΠΑ τα τελευταία περίπου δεκαπέντε χρόνια, καθώς αυτή την πηγή ενέργειας αντικαθιστούσαν προοδευτικά μονάδες που λειτουργούν με καύση φυσικού αερίου ή αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές, φθηνότερες και καθαρότερες.

Το 2023, ο άνθρακας αντιπροσώπευε έτσι μόνο κάτι περισσότερο από το 16% του συνολικού μείγματος της παραγωγής ενέργειας, από το 50% όπου βρισκόταν το 2000.

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να ακυρώσει-αργότερα σήμερα-κείμενο που αποτέλεσε θεμέλιο σειράς πολιτικών στις ΗΠΑ για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη, κάτι που πιθανότατα θα έχει επιπτώσεις στο κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια.

