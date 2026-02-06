Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία

Θετική η ψήφος του Green Tank στη δέκατη διαδικασία γραπτής αξιολόγησης της ΕΥΔΑΜ στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027 . Ο φάκελος περιλάμβανε δύο προγράμματα.

Το πρώτο αφορά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων και δημοτικών κτιρίων στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού €10 εκατ. (€6.854 εκατ. στο Βόρειο Αιγαίο και €3.154 εκατ. στο Νότιο). Επιλέξιμες προς χρηματοδότησης δράσεις, που αθροιστικά στοχεύουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με τις εκπομπές τους το 2021, είναι οι εξής:

Εργασίες επί του κτιριακού κελύφους όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση/προσθήκη κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης,

ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για θέρμανση, ψύξη χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ),

αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με αποθήκευση,

εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), εκτός των ΣΗΘΥΑ ορυκτών καυσίμων ,

αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης από Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (Α/Θ) ή Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) και τοποθέτηση βοηθητικών συστημάτων προς την αντλία θερμότητας για την παροχή ΖΝΧ,

αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού

εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών, ενεργειακής διαχείρισης κλπ.

δαπάνες για συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες.

Το δεύτερο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού €5 εκατ., θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ενός Κόμβου Καινοτομίας για την ενίσχυση του τουρισμού και του πολιτισμού στη Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο της Δράσης, θα αναπτυχθούν ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές που θα λειτουργούν ως δίαυλοι πληροφόρησης, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την αγορά. Οι υποδομές αυτές θα υποστηρίζουν την πρόσβαση σε δεδομένα, επιμορφωτικό περιεχόμενο και υλικό προώθησης, ενισχύοντας τη συνοχή και τη συνεργασία στο οικοσύστημα του τουρισμού.

Μαζί με τα δύο αυτά προγράμματα, οι εξειδικεύσεις του ΠΔΑΜ 2021-2027 φτάνουν πλέον τα €1.353 δις ή το 83% του συνολικού προϋπολογισμού ύψους €1.629 δις του ΠΔΑΜ. Συνεπώς, τα περιθώρια στενεύουν για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στις τοπικές κοινωνίες, όπως η ενίσχυση έργων ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων νέων από τις περιοχές μετάβασης που θα εμποδίσει τη φυγή τους, ειδικά από τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας.