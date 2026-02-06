ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54

Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
Newsroom
Παρασκευή, 06/02/2026 - 11:22

Θετική η ψήφος του Green Tank στη δέκατη διαδικασία γραπτής αξιολόγησης της ΕΥΔΑΜ στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027. Ο φάκελος περιλάμβανε δύο προγράμματα.

Το πρώτο αφορά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων και δημοτικών κτιρίων στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού €10 εκατ. (€6.854 εκατ. στο Βόρειο Αιγαίο και €3.154 εκατ. στο Νότιο). Επιλέξιμες προς χρηματοδότησης δράσεις, που αθροιστικά στοχεύουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με τις εκπομπές τους το 2021, είναι οι εξής:

  • Εργασίες επί του κτιριακού κελύφους όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση/προσθήκη κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
  • ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για θέρμανση, ψύξη χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ),
  • αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με αποθήκευση,
  • εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), εκτός των ΣΗΘΥΑ ορυκτών καυσίμων,
  • αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης από Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (Α/Θ) ή Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) και τοποθέτηση βοηθητικών συστημάτων προς την αντλία θερμότητας για την παροχή ΖΝΧ,
  • αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού
  • εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών, ενεργειακής διαχείρισης κλπ.
  • δαπάνες για συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες.

Το δεύτερο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού €5 εκατ., θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ενός Κόμβου Καινοτομίας για την ενίσχυση του τουρισμού και του πολιτισμού στη Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο της Δράσης, θα αναπτυχθούν ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές που θα λειτουργούν ως δίαυλοι πληροφόρησης, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την αγορά. Οι υποδομές αυτές θα υποστηρίζουν την πρόσβαση σε δεδομένα, επιμορφωτικό περιεχόμενο και υλικό προώθησης, ενισχύοντας τη συνοχή και τη συνεργασία στο οικοσύστημα του τουρισμού.

Μαζί με τα δύο αυτά προγράμματα, οι εξειδικεύσεις του ΠΔΑΜ 2021-2027 φτάνουν πλέον τα €1.353 δις ή το 83% του συνολικού προϋπολογισμού ύψους €1.629 δις του ΠΔΑΜ. Συνεπώς, τα περιθώρια στενεύουν για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στις τοπικές κοινωνίες, όπως η ενίσχυση έργων ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων νέων από τις περιοχές μετάβασης που θα εμποδίσει τη φυγή τους, ειδικά από τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας.

