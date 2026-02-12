Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 09:24
Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 08:44
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:25
Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 08:16
ΣΕΒ: Χωρίς δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική, ασφαλής και δυνατή Ευρώπη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:09
Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56

Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους

Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
Newsroom
Πέμπτη, 12/02/2026 - 08:44

Η κυβέρνηση της Ρωσίας πρόκειται να στείλει «στο εγγύς μέλλον» στην Κούβα πετρέλαιο ως «ανθρωπιστική βοήθεια», αναφέρει στην ψηφιακή έκδοσή της η εφημερίδα Ιζβέστια επικαλούμενη διπλωματικές πηγές, καθώς η νήσος της Καραϊβικής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ολοένα οξύτερη έλλειψη καυσίμων, λόγω της πίεσης των ΗΠΑ

Η Ρωσία «θα στείλει στο εγγύς μέλλον πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα στην Κούβα ως ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφεραν στην εφημερίδα ρώσοι διπλωμάτες--οι οποίοι δεν κατονομάζονται--στην πρεσβεία στην Αβάνα.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η νήσος της Καραϊβικής, που υφίσταται ενεργειακό στραγγαλισμό από τις ΗΠΑ, έχει επιβραδύνει σχεδόν κάθε δραστηριότητα στο ρελαντί, εξαιτίας των ολοένα πιο σοβαρών ελλείψεων καυσίμων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε διάφορα μέτρα, όπως πως οι εργάσιμες ημέρες θα είναι μέχρι νεοτέρας τέσσερις την εβδομάδα, για να εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια, όπως και την επιβολή δελτίου για την πώληση πετρελαίου σε ιδιώτες.

Η μικρή νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση με 9,6 εκατομμύρια κατοίκους έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, ειδικά μετά τον τερματισμό των παραδόσεων αργού από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, και την απειλή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα διανοηθεί να προμηθεύσει στην Αβάνα πετρέλαιο.

Τις τελευταίες ημέρες αεροπορικές εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων ρωσικών, ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεών τους με προορισμό την Κούβα εξαιτίας των δυσκολιών ως προς τον ανεφοδιασμό τους με κηροζίνη, καύσιμο για αεροσκάφη.

