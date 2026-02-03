ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά

Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
Άννα Διανά
Τρίτη, 03/02/2026 - 08:02

Χρονιά ρεκόρ για τις ΑΠΕ και τις εξαγωγές, αλλά όχι για το κόστος ηλεκτρισμού ήταν το 2025 για την ελληνική αγορά.

Η εικόνα αποτυπώνει μια χρονιά με την παραγωγή ΑΠΕ σε ιστορικό υψηλό, αλλά με επιβράδυνση σε σχέση με το 2024, την ώρα που η χώρα ενίσχυσε τον ρόλο της ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά τη μειωμένη εγχώρια ζήτηση και το ιστορικό υψηλό της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής, η αυξημένη συμμετοχή του ορυκτού αερίου στο ενεργειακό μείγμα περιόρισε την αξιοποίηση των φθηνότερων ΑΠΕ και διατήρησε τη μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά σε υψηλά επίπεδα, κατατάσσοντας την Ελλάδα το 2025 στην 8η υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Green Tank για το 2025 η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας κατέληξε στα 104.1 €/MWh, αυξημένη κατά 3.2% σε σχέση με το 2024. Ο μήνας με την υψηλότερη μέση τιμή ήταν ο Φεβρουάριος (154.8 €/MWh), ενώ ο μήνας με τη χαμηλότερη ο Αύγουστος (73.6 €/MWh). Σε σύγκριση με τις 25 ηπειρωτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα είχε την 8η υψηλότερη τιμή το 2025, 15.8% πιο ψηλά από τον μέσο όρο (89.9 €/MWh) και πολύ κοντά στις ακριβότερες χώρες, καθώς μόλις 4.5 €/MWh (ή 4.1%) χωρίζουν την Ελλάδα από την τρίτη ακριβότερη χώρα (Ουγγαρία).

Η πιο ακριβή χώρα ήταν η Ιταλία ακολουθούμενη από την Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Σλοβενία. Στον αντίποδα οι χώρες που είχαν το 2025 τη φθηνότερη μέση τιμή στη χονδρεμπορική τιμή ήταν η Φινλανδία, η Σουηδία, η Γαλλία, οι χώρες της Ιβηρικής, Ισπανία και Πορτογαλία κα.

Πάντως σε ό,τι αφορά την ηλεκτροπαραγωγή οι ΑΠΕ ήταν στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 26,381 GWh αυξημένη κατά 3.9%, ενώ τα προηγούμενα 6 έτη η παραγωγή των ΑΠΕ αυξανόταν κατά μέσο όρο 15% κάθε χρόνο. Στη δεύτερη θέση της ηλεκτροπαραγωγής για το 2025 βρέθηκε το ορυκτό αέριο με 23,338 GWh και ιστορικό ρεκόρ, ενώ σε σχέση με το 2024 είχε αύξηση 9.4%. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ήταν και οι καθαρές εξαγωγές της χώρας, που έσπασαν το «φράγμα» των 3 TWh (3,010 GWh) για όλο το 2025, ξεπερνώντας τις καθαρές εξαγωγές του 2024 (307 GWh) κατά σχεδόν 10 φορές. Η χώρα ήταν καθαρά εξαγωγική 11 από τους 12 μήνες, ενώ το 2024 ήταν εξαγωγική 5 από τους 12 μήνες. Εξαίρεση στον καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα του 2025 αποτέλεσε ο μήνας Απρίλιος όταν είχε διακοπεί η διασύνδεση με την Ιταλία. Στην τρίτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής για το 2025 μετά τις ΑΠΕ και το αέριο, βρέθηκε το πετρέλαιο με 3,659 GWh, μειωμένο κατά 5.2% σε σχέση με πέρυσι. Ακολούθησαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 3,387 GWh και τη χαμηλότερη ετήσια ηλεκτροπαραγωγή των τελευταίων 5 ετών, 2.7% χαμηλότερη σε σχέση με αυτή του 2024.την τελευταία θέση κατατάσσεται ο λιγνίτης με 2,723 GWh και τη χαμηλότερη παραγωγή ιστορικά, 15.9% λιγότερη σε σχέση με το 2024.

Παρά το ρεκόρ παραγωγής από ΑΠΕ, το 2025 καταγράφηκαν υψηλές περικοπές ενέργειας, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 1.867 GWh. Το μέγεθος αυτό ανέδειξε τους περιορισμούς του συστήματος στην απορρόφηση της αυξημένης πράσινης παραγωγής, λόγω συμφόρησης στα δίκτυα και έλλειψης επαρκούς ευελιξίας. Ως αποτέλεσμα, μέρος της φθηνής ηλεκτροπαραγωγής δεν αξιοποιήθηκε πλήρως, περιορίζοντας τη συμβολή των ΑΠΕ στη συγκράτηση της χονδρεμπορικής τιμής και διατηρώντας αυξημένη τη συμμετοχή του ορυκτού αερίου στο ενεργειακό μείγμα.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 διαμορφώθηκε στις 56.494 GWh, μειωμένη κατά 0,9% σε σχέση με το 2024, την ώρα που η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε κατά 2,1% φτάνοντας τις 59.503 GWh, σε ιστορικό υψηλό. Η απόκλιση αυτή αποτυπώνει και τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα της χρονιάς, με τις καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας να εκτινάσσονται στις 3.010 GWh, έναντι μόλις 307 GWh το 2024, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 880% και καθιστώντας τη χώρα καθαρά εξαγωγική τους 11 από τους 12 μήνες του έτους.

