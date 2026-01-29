ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 12:30
Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 12:26
Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα

Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 13:09

Δύο διαδικτυακές συναντήσεις με αντικείμενο την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991 για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2025, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή / Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΜΦΙΓ-ΕΚΒΥ), σε συνεργασία με το Green Tank.

Στόχος των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και ερευνητικών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, σχετικά με τα βήματα που θα ακολουθηθούν για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Αποκατάστασης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η Ιόλη Χριστοπούλου, από το Green Tank, η οποία είχε αναλάβει τον συντονισμό των συναντήσεων, παρουσίασε τις βασικές προβλέψεις του νέου Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης, και η Δήμητρα Σύρου τις ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί και όσες προβλέπονται για τη χαρτογράφηση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν από τη Βασιλική Χρυσοπολίτου, από το ΕΜΦΙΓ-EKBY οι απαιτήσεις που απορρέουν για την εφαρμογή του, καθώς και δύο εργαλεία συμμετοχής, τα οποία αποσκοπούν στη συστηματική συμβολή των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία. Το πρώτο αφορά την καταγραφή υφιστάμενων και την υποβολή προτάσεων για νέα μέτρα αποκατάστασης, ενώ το δεύτερο την απογραφή φραγμών στη συνδεσιμότητα των ποταμών. Μέσα από τα εργαλεία αυτά επιδιώκεται η τεκμηριωμένη και ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη διαμόρφωση των μέτρων που θα περιληφθούν στο Εθνικό Σχέδιο.

Η ανταπόκριση υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή, καθώς στις δύο συναντήσεις συμμετείχαν περισσότερα από 400 άτομα, εκπροσωπώντας υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο Αποκατάστασης προβλέπεται από τον Κανονισμό της ΕΕ για την Αποκατάσταση της Φύσης που τέθηκε σε εφαρμογή στις 18 Αυγούστου 2024. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία ως την 1η Σεπτεμβρίου 2026 για να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο προσχέδιο των Σχεδίων του. Μετά από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της, τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο 12 μήνες από την αρχική υποβολή για την τελική υποβολή των σχεδίων.

Το Εθνικό Σχέδιο Αποκατάστασης εκπονείται στο πλαίσιο του Έργου «Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στην εκπλήρωση των ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τα άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ιδίως για τη σύνταξη και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Αποκατάστασης», με δικαιούχο το ΥΠΕΝ, φορέα υλοποίησης το ΕΜΦΙΓ-ΕΚΒΥ και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Το Green Tank ως συνεργάτης του ΕΜΦΙΓ-ΕΚΒΥ συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου, υποστηρίζοντας τον σχεδιασμό, τη διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς και εξετάζοντας τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές του Εθνικού Σχεδίου Αποκατάστασης, και τις συνέργειες με άλλα σχέδια και στρατηγικές.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι παρουσιάσεις, εδώ.

Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων 28 Ιανουαρίου 2026

