Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα

Δύο διαδικτυακές συναντήσεις με αντικείμενο την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991 για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2025, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή / Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΜΦΙΓ-ΕΚΒΥ), σε συνεργασία με το Green Tank.

Στόχος των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και ερευνητικών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, σχετικά με τα βήματα που θα ακολουθηθούν για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Αποκατάστασης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η Ιόλη Χριστοπούλου, από το Green Tank, η οποία είχε αναλάβει τον συντονισμό των συναντήσεων, παρουσίασε τις βασικές προβλέψεις του νέου Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης, και η Δήμητρα Σύρου τις ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί και όσες προβλέπονται για τη χαρτογράφηση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν από τη Βασιλική Χρυσοπολίτου, από το ΕΜΦΙΓ-EKBY οι απαιτήσεις που απορρέουν για την εφαρμογή του, καθώς και δύο εργαλεία συμμετοχής, τα οποία αποσκοπούν στη συστηματική συμβολή των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία. Το πρώτο αφορά την καταγραφή υφιστάμενων και την υποβολή προτάσεων για νέα μέτρα αποκατάστασης, ενώ το δεύτερο την απογραφή φραγμών στη συνδεσιμότητα των ποταμών. Μέσα από τα εργαλεία αυτά επιδιώκεται η τεκμηριωμένη και ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη διαμόρφωση των μέτρων που θα περιληφθούν στο Εθνικό Σχέδιο.

Η ανταπόκριση υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή, καθώς στις δύο συναντήσεις συμμετείχαν περισσότερα από 400 άτομα, εκπροσωπώντας υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο Αποκατάστασης προβλέπεται από τον Κανονισμό της ΕΕ για την Αποκατάσταση της Φύσης που τέθηκε σε εφαρμογή στις 18 Αυγούστου 2024. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία ως την 1η Σεπτεμβρίου 2026 για να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο προσχέδιο των Σχεδίων του. Μετά από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της, τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο 12 μήνες από την αρχική υποβολή για την τελική υποβολή των σχεδίων.

Το Εθνικό Σχέδιο Αποκατάστασης εκπονείται στο πλαίσιο του Έργου «Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στην εκπλήρωση των ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τα άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1991 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ιδίως για τη σύνταξη και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Αποκατάστασης», με δικαιούχο το ΥΠΕΝ, φορέα υλοποίησης το ΕΜΦΙΓ-ΕΚΒΥ και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Το Green Tank ως συνεργάτης του ΕΜΦΙΓ-ΕΚΒΥ συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου, υποστηρίζοντας τον σχεδιασμό, τη διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς και εξετάζοντας τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές του Εθνικού Σχεδίου Αποκατάστασης, και τις συνέργειες με άλλα σχέδια και στρατηγικές.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι παρουσιάσεις, εδώ.