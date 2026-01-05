ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πτώση των τιμών πετρελαίου - Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει τις συνέπειες της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 11:23

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αρχικά κατά 1% και πλέον κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, τη μεθεπομένη της απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, εξέλιξη που ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως εννοεί να εκμεταλλευτεί εκείνη τα μεγάλα αποθέματα αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Περί τις 08:00 (ώρα Ιαπωνίας· 01:00 ώρα Ελλάδας), η τιμή της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI υποχωρούσε στα 56,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας στα 60. Κατά τις 08:20 (01:20), το WTI υποχωρούσε κατά 0,60% στα 56,98 δολάρια το βαρέλι και το Brent κατά 0,49% στα 60,45.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και την αιχμαλώτιση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Σίλιας Φλόρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ είπε προχθές πως θα δώσει άδεια σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τους πόρους της Βενεζουέλας.

Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον θα «κυβερνά» τη χώρα ωσότου υπάρξει «ασφαλής, προσήκουσα και δίκαιη μετάβαση».

Η Βενεζουέλα διαθέτει ορισμένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού στον κόσμο, πάνω από 303 εκατομμύρια βαρέλια (17-20% του συνόλου), κατά τον ΟΠΕΚ, του οποίου είναι μέλος-μεγαλύτερα από αυτά της Σαουδικής Αραβίας (267 εκατ.) και του Ιράν.

Όμως η παραγωγή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή πριν από την αμερικανική επέμβαση, στο 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα, έναντι 3,5 εκατ. όταν αναλάμβανε την εξουσία ο Ούγο Τσάβες, προκάτοχος και μέντορας του Νικολάς Μαδούρο, το 1999.

Καθώς η παγκόσμια αγορά θεωρείται ήδη επαρκώς εφοδιασμένη, οι πιθανές αναταράξεις όσον αφορά την παραγωγή της Βενεζουέλας (1% της παγκόσμιας προσφοράς) αναμένεται να είναι περιορισμένες, σύμφωνα με αναλυτές.

