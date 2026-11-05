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Πέτη Πέρκα: Η ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία – Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Πέτη Πέρκα: Η ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία – Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 09:08
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Την ανάγκη για μια ενεργειακή μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, δημοκρατική και περιβαλλοντικά επαρκή υπογράμμισε η βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, συμμετέχοντας στην εκδήλωση «Ενεργειακή μετάβαση με ποιον και για ποιον;», που συνδιοργάνωσαν η Νέα Αριστερά και η εφημερίδα «Η Εποχή», στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρέθηκαν η συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή ενέργειας, η δίκαιη κατανομή των οφελών και η αντίθεση στις εξορύξεις υδρογονανθράκων.

Η Πέτη Πέρκα επισήμανε ότι το ερώτημα ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από την ενεργειακή μετάβαση είναι βαθιά πολιτικό και ταξικό. Αναφερόμενη στην απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται οδηγεί σε φτωχοποίηση και ερημοποίηση των περιοχών. Αντιπαρέβαλε την ανάγκη ενός σχεδιασμού που θα προχωρά σε αρμονία με τη φύση και όχι ενάντια σε αυτήν, με τις τοπικές κοινωνίες συμμέτοχες και όχι αποκλεισμένες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αυτοπαραγωγή και στις ενεργειακές κοινότητες, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την υπονόμευσή τους. Όπως ανέφερε, πρωτοβουλίες στους Δήμους Φλώρινας και Πρεσπών συναντούν εμπόδια λόγω έλλειψης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου και μη αναβάθμισης των δικτύων, την ώρα που προτεραιότητα δίνεται στους μεγάλους επενδυτές. «Η μετάβαση δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία. Η λαϊκή συμμετοχή είναι το πιο βασικό στοιχείο», υπογράμμισε, προειδοποιώντας ότι διαμορφώνεται ένας αυταρχικός «πράσινος καπιταλισμός», χωρίς δίκαιη κατανομή των οφελών.

Για την ενεργειακή ακρίβεια, η βουλεύτρια σημείωσε ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα μεταφέρει το κόστος της γεωπολιτικής αστάθειας στους καταναλωτές. Τόνισε την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς, μείωσης των έμμεσων φόρων και δημόσιων παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις, επισήμανε, οι πολίτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν κάθε νέα γεωπολιτική κρίση.

Ξεκάθαρη ήταν η θέση της απέναντι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η Πέτη Πέρκα επανέλαβε την αντίθεση της Νέας Αριστεράς «χωρίς αστερίσκους», υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα έχει καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νόμου για την πλήρη απαγόρευση της έρευνας και της αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Ανέδειξε το περιβαλλοντικό κόστος και την αντίφαση ανάμεσα σε νέες, μακροχρόνιες επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα και στον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

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