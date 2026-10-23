Πέρκα: Να μη μείνει κανένα νοικοκυριό στο κρύο: Να επανασυσταθεί Ταμείο Επανασυνδέσεων και να στηριχθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών

Να προστατέψει τους πολίτες, ειδικά τους πιο ευάλωτους, από την ενεργειακή φτώχεια η οποία οξύνεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των μόνιμα υψηλών τιμών στο ρεύμα και στα ενεργειακά αγαθά εν γένει, ειδικά ενόψει του χειμώνα και στο πλαίσιο της νέας ενεργειακής κρίσης που έχει πυροδοτήσει η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ζητούν τέσσερις (4) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας, Πέτης Πέρκα.

Σημειώνουν ότι η τιμή του ορυκτού αερίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 190% σε σύγκριση με την περίοδο πριν την έναρξη του πολέμου και ότι τα αποθέματα αερίου της ΕΕ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα, η χονδρική τιμή ρεύματος (DAM) σημείωσε ρεκόρ τετραετίας στις 20 Οκτωβρίου με 247 ευρώ/MWh και βραδινή αιχμή πάνω από τα 400 ευρώ/MWh όταν, η μέση μηνιαία χονδρική τιμή έχει αυξηθεί κατά 54% μέσα σε τρεισήμισι μήνες.

Τονίζουν πως η ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας ήταν ήδη βαθιά πριν από τη νέα κρίση. Σύμφωνα με τη Eurostat, περίπου ένας στους πέντε κατοίκους δεν μπορεί να ζεστάνει επαρκώς το σπίτι του, με την Ελλάδα να μοιράζεται με τη Βουλγαρία την χειρότερη θέση στην ΕΕ. Το ίδιο το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας (ΦΕΚ Β’ 7260/31.12.2025) καταγράφει περίπου 546.000 ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά το 2023. Από αυτά, περίπου 133.000 ζουν σε «ακραίες συνθήκες ενεργειακής ένδειας». Αυτά τα νοικοκυριά θα δυσκολευτούν φέτος ακόμη περισσότερο να κρατήσουν ζεστά τα σπίτια τους και να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει καμία στοχευμένη προστασία.

Οι Βουλευτές προσθέτουν πως το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας προβλέπει επτά μέτρα πολιτικής (Μ1–Μ7) και θέτει στόχο να υποστηριχθούν 374.000 νοικοκυριά έως το 2030, χωρίς όμως, δέκα μήνες μετά, να έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα ή προϋπολογισμός για κανένα από τα μέτρα που περιγράφει.

Προσθέτουν πως στα μέτρα περιλαμβάνεται Αξιοποίηση του θεσμού Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και Κοινοτήτων Πολιτών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας με στόχο 24.000 νοικοκυριά και αναφέρεται ως παράδειγμα το Πρόγραμμα Απόλλων, το οποίο όμως έχει απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και παραμένει παγωμένο.

Ζητούν τέλος να ενεργοποιηθεί ξανά το Ταμείο Επανασυνδέσεων ώστε κανένα νοικοκυριό να μην μείνει χωρίς πρόσβαση στο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ερωτούν τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται καθένα από τα μέτρα Μ1–Μ7 του Επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποιοι οι διαθέσιμοι πόροι και πόσα νοικοκυριά έχουν υποστηριχθεί έως σήμερα, εάν έχει καταρτιστεί και υποβληθεί η ετήσια έκθεση προόδου του 2026, πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα, μαζί με τις εκθέσεις των προηγούμενων ετών, από ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο (ΕΣΠΑ 2021-2027, Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, ρήτρα διαφυγής) και με πόσους πόρους θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο Μ4 για τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών και πότε θα συσταθεί ο μηχανισμός τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των Κοινοτήτων, τι ισχύει σήμερα για το Πρόγραμμα «Απόλλων», μετά την αποτυχία των διαγωνισμών της ΡΑΑΕΥ, και εάν η κυβέρνηση προτίθεται να το επανασχεδιάσει, ώστε τα έργα ΑΠΕ να ανήκουν σε Δήμους και σε Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών και όχι σε ιδιώτες, πόσες αποσυνδέσεις οικιακών παροχών λόγω οφειλών έγιναν τα έτη 2024, 2025 και 2026 έως σήμερα, καθώς και εάν η κυβέρνηση προτίθεται να συστήσει άμεσα, πριν από την καρδιά του χειμώνα, Ταμείο Επανασυνδέσεων για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και με ποιο ύψος πόρων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης ΕΔΩ