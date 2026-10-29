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Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στην Τανάγρα

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στην Τανάγρα
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 10:51
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Την έντονη ανησυχία των κατοίκων της Βοιωτίας για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη μεταφορά και την εναπόθεση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στον ΧΥΤΒΑ Τανάγρας, αναδεικνύουν με ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) που κατέθεσαν, τέσσερις (4) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας, Πέτης Πέρκα.

Όπως επισημαίνεται στην κοινοβουλευτική παρέμβαση, κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026 έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά έντονου νέφους σκόνης, καυστικών οσμών και ερεθισμών στα μάτια και στις αναπνευστικές οδούς των ανθρώπων. Τα φαινόμενα αναφέρονται στις περιοχές της Τανάγρας, του Σχηματαρίου και του Δηλεσίου, με ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή Κεραμιδέζα, στις 5 Οκτωβρίου 2026.

Οι σχετικές καταγγελίες κατοίκων και περιβαλλοντικών φορέων, καθώς και δημοσιεύματα στον τοπικό και πανελλαδικό Τύπο, εντείνουν την ανάγκη για σαφείς απαντήσεις από την Πολιτεία. Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη μεταφορά και την εναπόθεση των αποβλήτων, καθώς και εάν πραγματοποιούνται οι αναγκαίοι έλεγχοι από αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και ανεξάρτητους φορείς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την ερώτηση, η χωροθέτηση του ΧΥΤΒΑ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σχολεία, μέσα στον καλλιεργήσιμο κάμπο της Τανάγρας και σε μικρή απόσταση από την 114 Πτέρυγα Μάχης. Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η διαχείριση της αλατώδους σκωρίας, την πιθανή επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα και την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Με την κοινοβουλευτική ερώτηση ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για:

  • Τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2026, τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς και τα πορίσματά τους, καθώς και την ύπαρξη ανεξάρτητων ελέγχων.
  • Τη σύσταση και την ποσότητα των μεταφερόμενων αποβλήτων, καθώς και την ύπαρξη των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και πιστοποιητικών.
  • Την ποιότητα του αέρα και την ατμοσφαιρική ρύπανση στις γειτονικές κατοικημένες περιοχές, πριν και μετά τη μεταφορά των αποβλήτων, αλλά και την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης υπό τον έλεγχο αρμόδιων δημόσιων επιστημονικών φορέων.
  • Τις επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε καλλιεργήσιμη περιοχή και ότι τίθενται ερωτήματα για τις συνθήκες και την εποχή πραγματοποίησης των εργασιών.
  • Τον σχεδιασμό για την περαιτέρω επέκταση της εγκατάστασης και την αύξηση των ποσοτήτων αποβλήτων, καθώς στην ερώτηση επισημαίνεται η μεταβολή από τα αρχικά προβλεπόμενα 80.000 κυβικά μέτρα σε 450.000 κυβικά μέτρα, όπως επίσης γίνεται και αναφορά σε επέκταση της έκτασης από 18 σε 30 στρέμματα.

Παράλληλα, με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούνται τα πορίσματα όλων των σχετικών ελέγχων για το περιβάλλον, τα ύδατα και την ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τα διαθέσιμα πιστοποιητικά ελέγχου των φορτίων που έχουν μεταφερθεί, με στοιχεία για την ποσότητα, την προέλευση και τον κωδικό των αποβλήτων.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την Ερώτηση.

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