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Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ στις ανατιμήσεις φυσικού αερίου, τρίτη θέση στο ρεύμα τον Οκτώβριο

Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ στις ανατιμήσεις φυσικού αερίου, τρίτη θέση στο ρεύμα τον Οκτώβριο
Άννα Διανά
Πέμπτη, 05/11/2026 - 08:02
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Στην κορυφή των ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο και στην τρίτη θέση των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα βρέθηκε η Ελλάδα τον Οκτώβριο, με τα ελληνικά νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν νέες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ενέργειας.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του HEPI, οι τιμές φυσικού αερίου στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 15% και του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 8%, σε έναν μήνα κατά τον οποίο καταγράφηκε μια ενδιαφέρουσα ανατροπή στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος αποδείχθηκαν κατά μέσο όρο φθηνότερα από τα κυμαινόμενα, με την Αθήνα μάλιστα να συγκαταλέγεται στις έξι πρωτεύουσες όπου οι χρεώσεις των σταθερών προγραμμάτων μειώθηκαν.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του οίκου HEPI για τις τιμές ενέργειας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η μέση τιμή των σταθερών τιμολογίων στις 15 αγορές που εξετάστηκαν διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 32,76 λεπτά/kWh, έναντι 32,91 λεπτών/kWh για τα κυμαινόμενα. Η διαφορά, αν και περιορισμένη στα 0,15 λεπτά/kWh, αποτυπώνει μια τάση υπέρ των σταθερών συμβολαίων, τα οποία σε αρκετές αγορές προσφέρουν χαμηλότερες χρεώσεις παρά την άνοδο του ενεργειακού κόστους. Η Αθήνα ήταν μία από τις έξι πρωτεύουσες όπου μειώθηκαν οι τιμές των σταθερών προγραμμάτων. Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονται το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, η Λισαβόνα, η Ρώμη και η Βιέννη. Παράλληλα, τον Οκτώβριο αυξήθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων σταθερών τιμολογίων στις ευρωπαϊκές αγορές. Η εικόνα, ωστόσο, στη συνολική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν διαφορετική.

Η Ελλάδα κατέγραψε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στις οικιακές τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, με ανατίμηση 8%, καθώς η άνοδος της χονδρεμπορικής αγοράς πέρασε στις τελικές χρεώσεις. Οι πιέσεις συνδέονται με το υψηλότερο κόστος φυσικού αερίου, τη μειωμένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και τις ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού κατά τη χειμερινή περίοδο. Έτσι, η μέση τελική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των τελών δικτύου και των λοιπών επιβαρύνσεων, διαμορφώθηκε στα 28,34 λεπτά/kWh.

Η τιμή ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ-27, που ανήλθε σε 28,27 λεπτά/kWh, αλλά και από τον μέσο όρο των 33 ευρωπαϊκών πρωτευουσών της έρευνας, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 26,90 λεπτά/kWh. Σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPS), πάντως, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 10η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών ως προς την ακρίβεια του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά στο φυσικό αέριο. Η Αθήνα κατέγραψε τον Οκτώβριο αύξηση 15%, την υψηλότερη μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, με τη Ρώμη και τις Βρυξέλλες να ακολουθούν με 13% και τη Βιέννη με 11%. Η ανατίμηση στην ελληνική αγορά αποδίδεται τόσο στην αύξηση του ενεργειακού σκέλους όσο και στις υψηλότερες επιβαρύνσεις από φόρους και χρεώσεις διανομής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μέση τιμή φυσικού αερίου για τους τελικούς καταναλωτές αυξήθηκε κατά 4% τον Οκτώβριο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών. Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στο Άμστερνταμ, το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, το Παρίσι, τη Ρίγα, τη Σόφια, το Ταλίν και τη Βιέννη. Στο ηλεκτρικό ρεύμα, τις μικρότερες ανατιμήσεις κατέγραψαν η Λευκωσία με 4%, η Λισαβόνα με 3% και η Ρίγα με 3%. Στην Κύπρο, η συγκράτηση των τιμών αποδίδεται στην επιλογή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου να αξιοποιεί σταδιακά τα αποθέματα καυσίμων και δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ που είχε προμηθευτεί σε χαμηλότερες τιμές, περιορίζοντας τη μετακύλιση των διεθνών αυξήσεων στους καταναλωτές. Η έρευνα του HEPI καταγράφει παράλληλα την αυξανόμενη συμμετοχή του ενεργειακού σκέλους στη διαμόρφωση των τελικών λογαριασμών. Κατά μέσο όρο, το κόστος προμήθειας ενέργειας αντιστοιχεί στο 55% της τελικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και στο 54% της τιμής του φυσικού αερίου. Το υπόλοιπο 45% και 46% αντίστοιχα αφορά ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φορολογικές επιβαρύνσεις, όπως τα τέλη διανομής, οι ενεργειακοί φόροι και ο ΦΠΑ Ενδεικτικό της μεταβολής είναι ότι μέσα σε έναν χρόνο το μερίδιο του ενεργειακού κόστους στην τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε από 50% σε 55%, ενώ στο φυσικό αέριο από 49% σε 54%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση της επίδρασης των τιμών ενέργειας στη διαμόρφωση των λογαριασμών των νοικοκυριών.

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