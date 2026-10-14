Νέα Αριστερά: «Ασπιρίνη» η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης - Η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε πως το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια θα παραμείνουν τα ίδια με πέρυσι. Παράλληλα, όμως, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει αύριο πως η τιμή με την οποία θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι αυξημένη τουλάχιστον κατά 40-45% σε σχέση με πέρυσι.



Η κυβέρνηση ουσιαστικά διαμηνύει στους πολίτες πως όλοι τους θα πληρώσουν φέτος ακριβά για τη θέρμανση του σπιτιού τους, απλά οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πληρώσουν κατά τι λιγότερο. Τα υπολοιπα νοικοκυριά, που δυσκολεύονται ούτως ή άλλως να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη που φέρνει η ακρίβεια, ας πρόσεχαν...



Με τα δεδομένα αυτά, η ενεργειακή φτώχεια βρίσκεται προ των πυλών για την ελληνική κοινωνία και την συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Εδώ και ώρα και για όσο διαρκεί η κρίση στις τιμές των καυσίμων, πρέπει:

•⁠ ⁠Να μειωθεί ο ΕΦΚ στο κατώτατο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μειώσει άμεσα την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 26 λεπτά το λίτρο

•⁠ ⁠Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα στο 6%

•⁠ ⁠Να επιβληθεί πλαφόν στην κερδοφορία σε όλους κρίκους της αλυσιδας των καυσίμων

•⁠ ⁠Να φορολογηθούν 90% τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων



Καθώς πολλά νοικοκυριά θα επιχειρήσουν να θερμάνουν τις εστίες τους με φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί νομοθετικό πλαφόν στην τιμή του ρεύματος και στα κέρδη του φυσικού αερίου, να γίνει διαχωρισμός της αγοράς φυσικού αερίου από τις ΑΠΕ και να υπάρξουν γενναίες παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου στους καταναλωτές.