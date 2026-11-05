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Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2026

Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2026
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 09:19
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Ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης» ορίζεται το Ειδικό Τιμολόγιο του Προμηθευτή «ENERWAVE» και για την κατηγορία «Μη Οικιακός Πελάτης» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το Ειδικό Τιμολόγιο Γ23 του Προμηθευτή «ENERWAVE»

Για τον προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, η παράγραφος 8 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) ρητώς προβλέπει ότι «Για τον προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρ. 5, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κυμαινόμενης τιμής, με πράσινη επισήμανση και τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κυμαινόμενης τιμής με κίτρινη επισήμανση και ανακοίνωση της τιμής εκ των προτέρων, των ανωτέρω προμηθευτών (δηλαδή των Π.Κ.Υ.), ανά κατηγορία πελατών, όπως αυτά δημοσιεύονται μηνιαία στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) και προκρίνεται από την Αρχή το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά κιλοβατώρα (€/kWh), το οποίο εφεξής καλείται «Τιμολόγιο Αναφοράς». Εάν το προκρινόμενο τιμολόγιο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%), από τον μέσο όρο των ακριβότερων επόμενων σε σειρά τεσσάρων (4) τιμολογίων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ορίζει ως Τιμολόγιο Αναφοράς το δεύτερο πιο ακριβό από τα τιμολόγια του πρώτου εδαφίου. Αν στο Τιμολόγιο Αναφοράς, περιλαμβάνονται επιπλέον, είτε πάγιες, είτε χρεώσεις νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές μεταφέρονται και στο τιμολόγιο προμήθειας καθολικής υπηρεσίας, ενώ δεν μεταφέρονται τυχόν εκπτώσεις που παρέχονται από τον προμηθευτή. Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προβαίνει στην ανακοίνωση του προκρινόμενου Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία πελατών, στην ιστοσελίδα της έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα του μήνα κατανάλωσης.»

Συνεπώς, ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης» ορίζεται το Ειδικό Τιμολόγιο του Προμηθευτή «ENERWAVE» και για την κατηγορία «Μη Οικιακός Πελάτης» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το Ειδικό Τιμολόγιο Γ23 του Προμηθευτή «ENERWAVE».

Οι χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 8 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Κατηγορία Πελατών

Πάγια Χρέωση Προμήθειας ανά μήνα (€)

Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/ΚWh)

Τιμή Προμήθειας Νυχτερινό (€/ΚWh)

Οικιακός Πελάτης

5,25

0,41895

0,41895

Μη Οικιακός Πελάτης

5,25

0,41895

0,41895

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