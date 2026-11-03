Ηλεκτρική ενέργεια: Κυριαρχία των ΑΠΕ και αύξηση της ζήτησης τον Σεπτέμβριο

Κυρίαρχες στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής παρέμειναν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον Σεπτέμβριο, καλύπτοντας το 56,7% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε έναν μήνα κατά τον οποίο συνεχίστηκε η ανοδική πορεία της εγχώριας ζήτησης, ενώ σημαντική αύξηση κατέγραψαν και οι εξαγωγές ρεύματος προς τις γειτονικές χώρες.

Στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τις ΑΠΕ ακολούθησαν οι θερμικές μονάδες με 35,2%, τα υδροηλεκτρικά με 7,1% και οι μπαταρίες με 1%.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Σεπτέμβριο του 2026, η συνολική ζήτηση αυξήθηκε κατά 3,79% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε στις 4.355 GWh. Η αύξηση ήταν ηπιότερη σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν είχε καταγραφεί άνοδος 12,22%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της παραγωγής, κατά 7,04%, στις 4.777 GWh, ως αποτέλεσμα και της ενίσχυσης των εξαγωγών.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 50,18%, φθάνοντας τις 727 GWh, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 40,55%, στις 306 GWh. Σε επίπεδο μεριδίων στη λιανική αγορά η ΔΕΗ το Σεπτέμβριο έχασε σχεδόν 5% του συνόλου της αγοράς. Συγκεκριμένα στο σύνολο της αγοράς το Σεπτέμβριο κατείχε το 48,36% έναντι 53,04% τον Αύγουστο

Στη δεύτερη θέση σταθερά παραμένει η Metlen που αύξησε το μερίδιο της στο σύνολο της αγοράς από 19,09% τον Αύγουστο σε 21,24% το Σεπτέμβριο καταγράφοντας παράλληλα εντυπωσιακά ποσοστά στην Υψηλή Τάση αφού τροφοδοτεί την Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Στην τρίτη θέση είναι η Ήρων η οποία επίσης αύξησε το μερίδιο της από 8,63% τον Αύγουστο σε 10,33% το Σεπτέμβριο και ακολουθούν η Enerwave με 6,65%, η NRG με 4,19%, η Φυσικό Αέριο θυγατρική της ΔΕΠΑ με 3,06%, η Ζενίθ με 2,55% και η VOLTON με 1,32%. Οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 2,30%.

Στη Χαμηλή Τάση το μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε από 64,1% τον Αύγουστο, σε 61,6% τον Σεπτέμβριο. Η Metlen βρίσκεται στο 12,9%, η Ήρων στο 6,9%, η Enerwave στο 5,6%, η ΖΕΝΙΘ στο 3,9%, η NRG στο 3,9%, και οι υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες να μοιράζονται το 5,1% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση η κατάταξη όπως πάντα ανατρέπεται καθώς κυριαρχεί η Metlen αφού τροφοδοτεί την Αλουμίνιον της Ελλάδος. Ωστόσο το μερίδιο της τον Σεπτέμβριο μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 49,9% έναντι 54,9%. Στη δεύτερη θέση με αυξημένο μερίδιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ακολουθεί η ΔΕΗ η οποία ελέγχει το 18,9% της αγοράς έναντι του 14,3% τον Αύγουστο. Η Ήρων βρίσκεται στην Τρίτη θέση με αυξημένο μερίδιο στο 12,8% έναντι 9,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η Enerwave (πρώην elpedison) από 13,2% που είχε τον Αύγουστο έχασε μερίδιο και ήταν τον Σεπτέμβριο στο 12%. Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ βρίσκεται στο 5,6% και οι υπόλοιποι παίκτες μοιράζονται το 0,8% της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ έπεσε στο 35,1% και ακολουθούν η Metlen με 23,6%, η Ήρων με 16,7%, η Φυσικό Αέριο με 7,5%, η NRG με 6,9%, η Enerwave με 5,9%, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες μοιράζονται το 4,3% της αγοράς.

Σε ότι αφορά την καθαρή παραγωγή από συμβατικές μονάδες την πρώτη θέση κατέχει η ΔΕΗ με 49,2% και ακολουθεί η Metlen με 14,06%. Η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής κατάχει το 11,5% της αγοράς η Ήρων το 8,7%, η Κόρινθος Power το 8,09% και η Enerwave το 8,07%

Τα πρωτεία στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές είχαν και αυτό το μήνα τα αιολικά με συμμετοχή 52,1% και ακολουθούν τα φωτοβολταικά με 42,5%.

Από του φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των ΑΠΕ (ΦΟΣΕ) την πρώτη θέση έχει ο ΔΑΠΕΕΠ με 33,11% και ακολουθούν η Optimus με 22,93%, η Metlen με 15,54%, η ΔΕΗ με 10,31% και η Motor Oil Renew με 3,25% ενώ οι υπόλοιποι ΦΟΣΕ ΑΠΕ μοιράζονται το 14,87% της αγοράς.

Οι εταιρίες Metlen, Motor Oil Renew, OPTIMUS, Storage Gate και ENEL δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποθήκευσης όπου από τον Ιούλιο και μετά καταγράφεται συνεχής αύξηση των εγχύσεων που τον Σεπτέμβριο έφθασαν στις 47,91 GWh. Αντιστοίχως οι απορροφήσεις ανήλθαν σε 55,27 GWh.