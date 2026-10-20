Alpha Bank: Η χρηματοδοτική της παρουσία πίσω από δύο εμβληματικές επενδύσεις στην ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση της χώρας

Δύο εμβληματικές επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας, που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα παρουσία του Πρωθυπουργού, αναδεικνύουν τον ενεργό ρόλο της Alpha Bank στη χρηματοδότηση κρίσιμων υποδομών για την ελληνική οικονομία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», δύο έργα διαφορετικής κλίμακας και αντικειμένου, με κοινό χαρακτηριστικό τη χρηματοδοτική στήριξη της τράπεζας.

Στην πρώτη περίπτωση, η Alpha Bank ανέλαβε τον ρόλο του Αποκλειστικού Διοργανωτή και Αποκλειστικού Τραπεζικού Χρηματοδότη για το έργο των 170 εκατ. ευρώ που υλοποίησαν στη Θεσσαλία η METLEN και ο Όμιλος Καράτζη. Η τράπεζα παρείχε χρηματοδότηση 56 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 81 εκατ. ευρώ προήλθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η μονάδα ισχύος, 330 MW και χωρητικότητας 790 MWh, αποτελεί τη μεγαλύτερη του είδους στη χώρα και έρχεται να αντιμετωπίσει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης: την ανάγκη αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας, ώστε να περιορίζονται οι περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα το δυναμικό τους με θετική επίδραση στο κόστος της διαθέσιμης ενέργειας για την ελληνική οικονομία.

Στη δεύτερη περίπτωση, η Alpha Bank στήριξε την ελληνική MainSys, η οποία, σε συνεργασία με την HP, ανέλαβε την κατασκευή και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τον εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Λαύριο. Σε ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ, η MainSys ανέλαβε εργασίες ύψους περίπου 14 εκατ. ευρώ, με την Alpha Bank να αποτελεί τη μοναδική τράπεζα που τη χρηματοδότησε, παρέχοντας κεφάλαιο κίνησης και, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.

Οι δύο επενδύσεις επισημαίνονται στο ενημερωτικό, αναδεικνύουν διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές πτυχές της δραστηριότητας της Alpha Bank: αφενός τη χρηματοδότηση μεγάλων ενεργειακών έργων σε συνεργασία με κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους και αφετέρου τη στήριξη ελληνικών προϊόντων που συμμετέχουν στην υλοποίηση κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών.

Ο Κοινός παρονομαστής είναι η ενεργός παρουσία της τράπεζας στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και των επενδύσεων που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της χώρας.