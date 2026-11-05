Γ. Μανιάτης για την Έκθεση προόδου της Τουρκίας από την Κομισιόν: Μονόδρομος οι κυρώσεις

Αναφορικά με τη σημερινή Έκθεση Προόδου για την Τουρκία της Κομισιόν, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή Έκθεση της Κομισιόν καταδικάζει τις τουρκικές προκλήσεις, από το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και το απαράδεκτο casus belli, έως την παρεμπόδιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (GSI) και τις αμφισβητήσεις των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων.

Καταδικάζει επίσης τους σχεδιασμούς για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας–κατεχομένων, χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την εκκρεμότητα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και τα ανεπίλυτα ζητήματα προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο και την Τένεδο. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, με προσφυγή, εφόσον απαιτηθεί, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Η Ευρώπη οφείλει επιτέλους να μετατρέψει τις παραπάνω διαπιστώσεις σε πράξεις. Η επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα αποτελεί μονόδρομο. Απαιτούνται σαφείς όροι στις ευρωτουρκικές σχέσεις, με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS) και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των Κρατών Μελών».