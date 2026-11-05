Ο Στ. Παπασταύρου, υποδέχεται σήμερα στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη θα ενημερώσει μέλη της Βουλής των Ελλήνων για θέματα του χαρτοφυλακίου του

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, θα υποδεχθεί αύριο στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra. Πρόκειται για την 3η επίσημη επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου στην Ελλάδα, μετά τον Απρίλιο του 2024, όταν συμμετείχε στην 9η Διεθνή Διάσκεψη για τους Ωκεανούς, που διεξήχθη στην Αθήνα, αλλά και τον Μάιο του 2025, όταν πραγματοποίησε επίσημη διμερή επίσκεψη και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κ. Παπασταύρου και άλλους κορυφαίους κυβερνητικούς και πολιτειακούς εκπροσώπους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Wopke Hoekstra θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, στο Υπουργείο, με αντικείμενο ζητήματα κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής, ενόψει της επικείμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Παράλληλα, θα επισκεφθεί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ), με αφορμή την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας «ROUTE 2025» και της επίτευξης του ιστορικού ορόσημου Net Zero Carbon, καθώς ο ΔΑΑ πέτυχε μηδενικές καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Net Zero) από τις δικές του απευθείας επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ο στόχος επιτεύχθηκε με λύσεις όπως η ηλεκτροκίνηση του στόλου των οχημάτων του ΔΑΑ, η επέκταση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Στη συνέχεια, ο Ευρωπαίος Επίτροπος και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συναντηθούν με εκπροσώπους των εταιρειών που υλοποιούν τα ελληνικά έργα τα οποία επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας.

Τέλος, ο κ. W. Hoekstra θα συμμετάσχει σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη τους σχετικά με τα θέματα του χαρτοφυλακίου του, παρουσία του Υπουργού κ. Παπασταύρου.