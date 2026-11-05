LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 17:57
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 16:11
O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/11/2026 - 15:30
WEBINAR ΕΛΕΑΒΙΟΜ – EKETA: «Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 15:12
Οι Έλληνες επιθυμούν μια ενεργειακή μετάβαση που θα μειώνει το κόστος, θα ενισχύει την αυτονομία και θα προσφέρει οφέλη για το κλίμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 14:41
TΙTAN: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% στο εννεάμηνο, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/11/2026 - 14:24
PPC blue app: Ξεπέρασε τους 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες η εφαρμογή της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 13:15
Η Infinitum εκσυγχρονίζει την OT υποδομή της Ελληνικός Χρυσός συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταλλευτικής διαδικασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 12:49
METLEN: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026. Στρατηγική Πρόοδος και Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προοπτικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 11:53
KIEFER στο Athens Investment Forum 2026: Η σύγκλιση ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει την επόμενη ημέρα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 11:25
Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/11/2026 - 10:13
Ελληνικός Χρυσός: Επενδύσεις 800.000 ευρώ στην εκπαίδευση και τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 10:10
Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Παράνομο, άκυρο και ανίσχυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:45
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 09:19
Πέτη Πέρκα: Η ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία – Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:08
Γ. Μανιάτης για την Έκθεση προόδου της Τουρκίας από την Κομισιόν: Μονόδρομος οι κυρώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:45
Ο Στ. Παπασταύρου, υποδέχεται σήμερα στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Στο «βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας» στην ΕΕ - Επιτέλους να δούμε τις αιτίες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/11/2026 - 08:04
Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ στις ανατιμήσεις φυσικού αερίου, τρίτη θέση στο ρεύμα τον Οκτώβριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 08:02
LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/11/2026 - 08:00
Ποιες συσκευές «καίνε» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι και πώς θα μειώσετε το κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:28
Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεις το τζάκι σου; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:29
Το πρόγραμμα του πλυντηρίου που χρησιμοποιούν όλοι – και δεν πρέπει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:29
Το incharge και η Ayvens κάνουν την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή: 50% έκπτωση στη φόρτιση για 1 χρόνο με το νέο Toyota C-HR+
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:46
Χ. Δούκας: Οι δήμοι και οι βιοτεχνίες είναι σύμμαχοι. Η μικρή επιχειρηματικότητα, στηρίζει την απασχόληση και κρατά ζωντανές τις γειτονιές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:44
Next Skills Academy: Νέο πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:33
Παγκόσμια διάκριση σε διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο ΑΠΘ για την προστασία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έναντι υπερτάσεων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/11/2026 - 15:29
Αντ. Μιτζάλης: Έργα μεγάλης κλίμακας απαιτούν στενή συνεργασία πολλών φορέων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/11/2026 - 14:58
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – ΔΕΗ: Στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο τη νέα οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 14:25
Δ. Μάντζος: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου οφείλει να προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο και τις διαδικασίες του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/11/2026 - 13:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος

LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος
Άννα Διανά
Πέμπτη, 05/11/2026 - 08:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάγκη αλλαγών στον μακροχρόνιο προγραμματισμό των δημοπρασιών LNG στη Ρεβυθούσα θέτουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η ΔΕΗ, με διαφορετικές προτάσεις που έχουν ως κοινό παρονομαστή τον περιορισμό του κόστους για την αγορά φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2027-2041, η ΔΕΠΑ αμφισβητεί τη δυνατότητα αξιόπιστου προγραμματισμού σε ορίζοντα 15ετίας, επικαλούμενη τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις υψηλές τιμές που προκύπτουν από το υφιστάμενο σύστημα δημοπρασιών. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ ζητά μεγαλύτερες χρονοθυρίδες εκφόρτωσης, προσαρμοσμένες στη χωρητικότητα των σύγχρονων πλοίων μεταφοράς LNG, ώστε να αποφεύγονται πρόσθετες επιβαρύνσεις στη μεταφορά και την προμήθεια φυσικού αερίου.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή της ΔΕΠΑ, ήδη από το 2023 έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της σε ότι αφορά την επέκταση του ετήσιου προγραμματισμού ΥΦΑ από τα 5, στα 15 έτη, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν επαρκή επιχειρηματικά δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων σε τόσο μακρινό ορίζοντα.

Παράλληλα, επικαλείται τα αποτελέσματα των δημοπρασιών που πραγματοποιήθηκαν τον χειμώνα 2025-2026, σε συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας. Όπως υποστηρίζει, οι ακραίες συνθήκες της περιόδου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ για τον «σκληρό» 15ετή προγραμματισμό δημοπρασιών δυναμικότητας, δεν επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να συνυπολογίσουν έκτακτες εξελίξεις, όπως πολέμους, πανδημίες και κρίσεις καταστροφών.

Κατά τη ΔΕΠΑ, το αποτέλεσμα είναι να παράγονται αναίτια υψηλά επίπεδα τιμών, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και επιβαρύνουν σημαντικά τους χρήστες, με τελικό αποδέκτη το σύνολο των καταναλωτών. Η εταιρία επισημαίνει ότι η γεωπολιτική αστάθεια όχι μόνο δεν έχει εκλείψει, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τη ΡΑΑΕΥ να επανεξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο, προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτο. Ειδικότερα, προτείνει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα διαφοροποίησης της διάρκειας δημοπρασιών δυναμικότητας, όπως προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/259.

Η πρόταση της ΔΕΠΑ είναι οι δημοπρασίες ΥΦΑ για τα έτη 2036, 2040 και 2041 να μην πραγματοποιηθούν συνολικά για τόσο μεγάλο χρονικό ορίζοντα το 2026, αλλά να μεταφερθούν στο 2027, ώστε να προηγηθεί περαιτέρω αξιολόγηση των δεδομένων της αγοράς.

Στην ίδια διαβούλευση συμμετέχει με επιστολή της και η ΔΕΗ η οποία θέτει θέμα ως προς το μέγεθος των χρονοθυρίδων εκφόρτωσης LNG. Συγκεκριμένα προτείνει, αρχής γενομένης από το 2041 κ, την κατάργηση των χρονοθυρίδων χωρητικότητας 500 GWh και τη διαμόρφωση της ποσότητας LNG ανά διαθέσιμη χρονοθυρίδα σε τουλάχιστον 1 TWh, ώστε το μέγεθος των χρονοθυρίδων να αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη χωρητικότητα των σύγχρονων πλοίων μεταφοράς LNG που διακινούνται στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά .

Ειδικότερα, επισημαίνει ότι η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάγκη περιορισμού του κόστους μεταφοράς LNG, σε συνδυασμό με την αύξηση των γεωγραφικών αποστάσεων από τις οποίες πραγματοποιούνται οι εισαγωγές (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της χωρητικότητας των πλοίων μεταφοράς. Σήμερα, σύμφωνα με τη ΔΕΗ η χωρητικότητα των πλοίων ανέρχεται κατά κανόνα σε 170.000 –180.000 m³, που αντιστοιχούν περίπου σε 1,1 –1,2 TWh LNG. Ως εκ τούτου η διατήρηση των 500 GWh ως επιλέξιμης χωρητικότητας ανά χρονοθυρίδα μετά το 2041 δεν ανταποκρίνεται στα μεγέθη των σύγχρονων πλοίων και οδηγεί σε αδυναμία των χρηστών να αξιοποιήσουν πλήρως τη διαθέσιμη χωρητικότητα των πλοίων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερική εκφόρτωση φορτίων και, κατ’ επέκταση, σε πρόσθετο κόστος μεταφοράς και προμήθειας φυσικού αερίου.

Επιπλέον, η κάλυψη των χρονοθυρίδων με πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας σύμφωνα με τη ΔΕΗ θα συμβάλλει θετικά στην αύξηση του συντελεστή χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων LNG, οδηγώντας σε μείωση των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης τους, καθώς το συνολικό κόστος χρήσης των εγκαταστάσεων επιμερίζεται σε μεγαλύτερες ποσότητες αερίου, μειώνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος των αγορών ενέργειας.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α. Σιάμισιης:«Θωρακίσαμε»το σύστημά μας απέναντι στην κρίση, με διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού και επαρκή αποθέματα
Α. Σιάμισιης:«Θωρακίσαμε»το σύστημά μας απέναντι στην κρίση, με διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού και επαρκή αποθέματα 04 Νοεμβρίου 2026
Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041 05 Νοεμβρίου 2026
Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – ΔΕΗ: Στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο τη νέα οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – ΔΕΗ: Στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο τη νέα οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας

Η METLEN και η Shell υπογράφουν μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η METLEN και η Shell υπογράφουν μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG

Ενεργειακή αγορά: Στα ύψη οι τιμές σε ρεύμα και φυσικό αέριο- Η απάντηση της ΔΕΗ στις ανατιμήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενεργειακή αγορά: Στα ύψη οι τιμές σε ρεύμα και φυσικό αέριο- Η απάντηση της ΔΕΗ στις ανατιμήσεις

Η ΔΕΗ βράβευσε 468 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ΔΕΗ βράβευσε 468 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου

ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας