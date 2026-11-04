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Το incharge και η Ayvens κάνουν την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή: 50% έκπτωση στη φόρτιση για 1 χρόνο με το νέο Toyota C-HR+

Το incharge και η Ayvens κάνουν την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή: 50% έκπτωση στη φόρτιση για 1 χρόνο με το νέο Toyota C-HR+
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 15:46
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Η Ayvens, παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις βιώσιμης κινητικότητας, προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με το incharge, μέλος του ομίλου Motor Oil, με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας των οδηγών που επιλέγουν την ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, οι οδηγοί που θα επιλέξουν το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Toyota C-HR+ μέσω leasing από την Ayvens μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2026, θα επωφελούνται από 50% έκπτωση στο κόστος φόρτισης για έναν ολόκληρο χρόνο, στο πανελλαδικό δίκτυο του incharge. Η νέα αυτή προνομιακή παροχή συνδυάζει την ευελιξία του leasing με την εύκολη και οικονομικότερη πρόσβαση στη φόρτιση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτροκίνησης στους οδηγούς.

Καθοριστικό παράγοντα για την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί η προσβασιμότητα σε επαρκείς και αξιόπιστες υποδομές φόρτισης. Το incharge διαθέτει ένα εξαιρετικά εκτεταμένο και διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο δημόσιας φόρτισης σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφορτιστών στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, εξασφαλίζοντας γρήγορη και αξιόπιστη φόρτιση τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Η νέα πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της Ayvens με το incharge, μέσα από υπηρεσίες που προσθέτουν πρακτική αξία στην καθημερινότητα των οδηγών.

Ο Χρήστος Παπαγιαννόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Ayvens Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς στην Ayvens, η αξία μιας υπηρεσίας leasing κρίνεται και από το πόσο ουσιαστικά μπορεί να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες του οδηγού. Η συνεργασία με το incharge προσθέτει ένα ξεκάθαρο και μετρήσιμο όφελος για όσους επιλέγουν ένα ηλεκτρικό όχημα, σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι που αφορά στο κόστος φόρτισης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ευκολία χρήσης του. H συγκεκριμένη συνεργασία διευρύνει τις δυνατότητες που μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας και ανταποκρίνεται σε μια αγορά που εξελίσσεται γρήγορα».

Ο Νίκος Κουκουλόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής του incharge δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία: «Μέσα από τη συνεργασία μας με την Ayvens, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις μετακίνησης που ανταποκρίνονται στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των οδηγών, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία χρήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος. Η ταχεία υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης προϋποθέτει τον συνδυασμό ευέλικτων λύσεων απόκτησης τεχνολογικά προηγμένων οχημάτων με ένα αξιόπιστο οικοσύστημα υποδομών και υπηρεσιών φόρτισης, το οποίο προσφέρει ευκολία, ευελιξία και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση».

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