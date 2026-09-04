Παρεμβάσεις Σ. Αρναούτογλου στην Ευρωβουλή για ΚΑΠ, στήριξη παραγωγών και πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Σε τρεις παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), την έγκαιρη στήριξη των παραγωγών και ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, προέβη αυτή την εβδομάδα στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έθεσε τρία συγκεκριμένα ζητήματα: την αυτόματη ευρωπαϊκή αξιολόγηση όταν το κόστος παραγωγής πιέζει σοβαρά έναν αγροτικό κλάδο, την καθιέρωση της διατήρησης των ενεργών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως πραγματικού δείκτη επιτυχίας της νέας ΚΑΠ και τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Κατά τη συζήτηση για την τροποποίηση της Κοινής Οργάνωσης Αγορών (ΚΟΑ), ο κ. Αρναούτογλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επισήμανε ότι η Ευρώπη διαθέτει ήδη μηχανισμούς παρακολούθησης και εργαλεία αντιμετώπισης των αγροτικών κρίσεων, όμως το κρίσιμο πρόβλημα παραμένει ο χρόνος ενεργοποίησής τους. Πρότεινε, όταν βασικοί δείκτες, όπως το κόστος της ενέργειας, των ζωοτροφών ή των λιπασμάτων, καταγράφουν σοβαρή και παρατεταμένη πίεση σε έναν κλάδο, να ενεργοποιείται αυτομάτως ευρωπαϊκή διαδικασία αξιολόγησης, βάσει σαφών και προκαθορισμένων κριτηρίων, ώστε τα κατάλληλα μέτρα να μπορούν να αποφασίζονται εγκαίρως.

Στη συζήτηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034, ο ευρωβουλευτής έθεσε ένα διαφορετικό κριτήριο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της: Όχι μόνο πόσα χρήματα απορροφήθηκαν, αλλά πόσοι αγρότες και πόσες εκμεταλλεύσεις κατάφεραν να παραμείνουν στην παραγωγή. Και πρότεινε, η νέα ΚΑΠ να παρακολουθεί συστηματικά σε επίπεδο κάθε ευρωπαϊκής περιφέρειας πόσες ενεργές γεωργικές εκμεταλλεύσεις διατηρούνται, πόσες νέες δημιουργούνται και πόσες χάνονται.

Τέλος, στην ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την ολοκληρωμένη διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του rescEU, των εναέριων μέσων και του προσωπικού είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική απάντηση της Ευρώπης. Σε συνθήκες ακραίων ανέμων, όταν η φωτιά κινείται ταχύτερα από τις δυνάμεις καταστολής ή όταν τα εναέρια μέσα αδυνατούν να επιχειρήσουν, η μάχη, όπως σημείωσε, έχει σε μεγάλο βαθμό κριθεί πολύ νωρίτερα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες που προσφέρουν πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι δορυφόροι, τα drones, οι θερμικές κάμερες, οι επίγειοι αισθητήρες και τα ψηφιακά μοντέλα πρόβλεψης, για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών, την πρόβλεψη της εξάπλωσής τους και την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των δυνάμεων και εκκένωση οικισμών. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η τεχνολογία δεν αρκεί χωρίς διαχείριση της καύσιμης ύλης, ενεργά και ανθεκτικά δάση, εκπαιδευμένες τοπικές δυνάμεις, ισχυρούς Δήμους και ανθρώπους που εξακολουθούν να ζουν και να εργάζονται στην ύπαιθρο.