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Πιο έντονα τα φαινόμενα Ελ Νίνιο τα τελευταία 40 χρόνια

Πιο έντονα τα φαινόμενα Ελ Νίνιο τα τελευταία 40 χρόνια
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 15:23
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Καθώς ένα σημαντικό φαινόμενο Ελ Νίνιο εξελίσσεται στον τροπικό Ειρηνικό, επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διαπίστωσαν ότι τα γεγονότα Ελ Νίνιο έχουν γίνει σχεδόν 40% ισχυρότερα τα τελευταία 40 χρόνια σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε λίγα χρόνια και προκαλεί ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Κατά τη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science, εξετάστηκαν δείγματα πυρήνων από 13 σύγχρονα και αρχαία κοράλλια από τα νησιά Γκαλαπάγκος. Η χημική ανάλυση των κοραλλιών προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις θερμοκρασίες του νερού όταν αυτά αναπτύχθηκαν. Επίσης, οι ερευνητές αξιοποίησαν κλιματικά μοντέλα που προσομοιώνουν τις κλιματικές συνθήκες κατά τα τελευταία 1.000 χρόνια.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα γεγονότα Ελ Νίνιο τα τελευταία 40 ως 50 χρόνια ήταν ισχυρότερα από όσα συνέβησαν κατά τα προηγούμενα 1.000 χρόνια, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να επηρεάζουν το κλίμα με αέρια του θερμοκηπίου.

«Δεν βλέπουμε κάποια περίοδο στο παρελθόν, κατά την οποία τα φαινόμενα Ελ Νίνιο να ήταν τόσο ισχυρά όσο είναι σήμερα και δείχνουμε ότι η έντασή τους μεταβάλλεται παράλληλα με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας», σημειώνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Τζούλια Κόουλ, πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Γης και του Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

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