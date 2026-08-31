Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Τάξη στον χώρο: Η σιωπηρή μεταρρύθμιση απέκτησε πλέον δυνατή φωνή

Τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό, την Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και τις ΑΠΕ, αποτελούν πλέον μια θεσμοθετημένη πραγματικότητα. Μια εξέλιξη που αποτελεί ένα κομβικό μεταρρυθμιστικό βήμα και μια βαθιά τομή στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, με αφορμή την μεταρρύθμιση για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμού, την Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και τις ΑΠΕ, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό, την Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και τις ΑΠΕ, αποτελούν πλέον μια θεσμοθετημένη πραγματικότητα. Μια εξέλιξη που αποτελεί ένα κομβικό μεταρρυθμιστικό βήμα και μια βαθιά τομή στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Η “σιωπηρή” μεταρρύθμιση της χωροταξίας αποκτά πλέον “δυνατή φωνή”. Και το μήνυμά της είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα αποκτά σταδιακά, για πρώτη φορά, έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για τον χώρο, με σαφείς κανόνες και ασφάλεια δικαίου για όλους. Η “τάξη στον χώρο” αποτελεί για κάθε ανεπτυγμένη χώρα το στέρεο υπόστρωμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την προσαρμογή του εθνικού αναπτυξιακού μοντέλου στις σύγχρονες προκλήσεις.

Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι προχωράει αποφασιστικά στις μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές που έχει ανάγκη η Πατρίδα, ανεξαρτήτως του μεγέθους της πρόκλησης. Άλλωστε η πραγματική αξία μιας μεταρρύθμισης πολλές φορές αναδεικνύεται από τον βαθμό δυσκολίας της.

Όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την πολιτική καθοδήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και την δημιουργική συνεργασία με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο. Παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη των συναρμόδιων Υπουργείων για την δημιουργική συνεργασία που έφερε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την χώρα μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στο ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στους εξαιρετικούς Γενικούς Γραμματείς ΥΠΕΝ, στα στελέχη και σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς που εργάστηκαν αθόρυβα, με επαγγελματισμό, γνώση και αφοσίωση, αποδεικνύοντας ότι όταν η δημόσια διοίκηση έχει σχέδιο και εμπιστοσύνη μπορεί να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα. Χωρίς αυτούς η σημερινή μέρα δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.

Σήμερα όμως η σκέψη μας, η σκέψη μου, πηγαίνει στον συμπατριώτη μου, τον αείμνηστο Νίκο Ταγαρά. Η “τάξη στον χώρο” δεν υπήρξε για εκείνον απλά μια σημαντική μεταρρύθμιση. Υπήρξε έργο ζωής. Η ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων δεν σημαίνει τέλος δρόμου για την χωρική οργάνωση της χώρας. Αλλά χαράξαμε πορεία. Μια πορεία για την Ισχυρή Ελλάδα που αξίζει σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα».