Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών

Η εξαγγελθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού σχεδίου δεκάδων δισεκατομμυρίων και με σαφή προσανατολισμό στην επέκταση εκτός Ελλάδας , αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης: μια ΔΕΗ πλήρως προσανατολισμένη στις ανάγκες των αγορών και των επενδυτών, όχι της κοινωνίας.

Την ώρα που η Ελλάδα συγκαταλέγεται μαζί με τη Βουλγαρία στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΔΕΗ σχεδιάζει εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας και των μερισμάτων προς τους μετόχους. Το Δημόσιο, αντί να ανακτήσει τον έλεγχο σε μια κρίσιμη υποδομή, καλείται να συμβάλει οικονομικά χωρίς να διασφαλίζει αντίστοιχο όφελος για τους πολίτες. Έτσι, παγιώνεται ένα μοντέλο όπου οι πόροι και οι εγγυήσεις προέρχονται από την κοινωνία, ενώ τα οφέλη κατευθύνονται σε ιδιωτικά κεφάλαια.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή υποβάθμισης του δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της πλειοψηφίας του Δημοσίου και τη μετατροπή της επιχείρησης σε έναν ενεργειακό όμιλο που λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα την απόδοση για τους μετόχους.

Η Νέα Αριστερά αντιτείνει μια σαφή και ολοκληρωμένη εναλλακτική:

Ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου της ΔΕΗ με επαναφορά του 51%, ώστε να λειτουργεί ως στρατηγικό εργαλείο ενεργειακής πολιτικής.

Τερματισμός των ιδιωτικοποιήσεων σε κρίσιμες υποδομές και επαναφορά της σχεδιαστικής ικανότητας του δημόσιου τομέα.

Ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ενέργειας, με επενδύσεις σε δίκτυα, παραγωγή και αποθήκευση που υπηρετούν την κοινωνική ανταποδοτικότητα και όχι μόνο την κερδοφορία.

Ουσιαστική προστασία των καταναλωτών, με μείωση των τιμών και αντιμετώπιση των αδιαφανών και καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά ενέργειας.

Η ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα. Είναι βασικό κοινωνικό αγαθό και προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η ΔΕΗ οφείλει να εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και την προστασία των πολιτών – όχι να λειτουργεί ως μηχανισμός διανομής μερισμάτων για λίγους.

Αυτή είναι η θεμελιώδης πολιτική διαφορά που θέτει σήμερα η Νέα Αριστερά.