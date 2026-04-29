Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 15:44
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:31
Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:20
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:06
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 14:41
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:54
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:07
ΤΕΕ: Πραγματικότητα η Διακήρυξη για τα Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
29/04/2026 - 12:29
H Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:34
ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:23
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:38

Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών

Newsroom
Τετάρτη, 29/04/2026 - 15:20

Η εξαγγελθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού σχεδίου δεκάδων δισεκατομμυρίων και με σαφή προσανατολισμό στην επέκταση εκτός Ελλάδας , αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης: μια ΔΕΗ πλήρως προσανατολισμένη στις ανάγκες των αγορών και των επενδυτών, όχι της κοινωνίας.

Την ώρα που η Ελλάδα συγκαταλέγεται μαζί με τη Βουλγαρία στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΔΕΗ σχεδιάζει εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας και των μερισμάτων προς τους μετόχους. Το Δημόσιο, αντί να ανακτήσει τον έλεγχο σε μια κρίσιμη υποδομή, καλείται να συμβάλει οικονομικά χωρίς να διασφαλίζει αντίστοιχο όφελος για τους πολίτες. Έτσι, παγιώνεται ένα μοντέλο όπου οι πόροι και οι εγγυήσεις προέρχονται από την κοινωνία, ενώ τα οφέλη κατευθύνονται σε ιδιωτικά κεφάλαια.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή υποβάθμισης του δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της πλειοψηφίας του Δημοσίου και τη μετατροπή της επιχείρησης σε έναν ενεργειακό όμιλο που λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα την απόδοση για τους μετόχους.

Η Νέα Αριστερά αντιτείνει μια σαφή και ολοκληρωμένη εναλλακτική:

  • Ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου της ΔΕΗ με επαναφορά του 51%, ώστε να λειτουργεί ως στρατηγικό εργαλείο ενεργειακής πολιτικής.
  • Τερματισμός των ιδιωτικοποιήσεων σε κρίσιμες υποδομές και επαναφορά της σχεδιαστικής ικανότητας του δημόσιου τομέα.
  • Ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ενέργειας, με επενδύσεις σε δίκτυα, παραγωγή και αποθήκευση που υπηρετούν την κοινωνική ανταποδοτικότητα και όχι μόνο την κερδοφορία.
  • Ουσιαστική προστασία των καταναλωτών, με μείωση των τιμών και αντιμετώπιση των αδιαφανών και καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά ενέργειας.

Η ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα. Είναι βασικό κοινωνικό αγαθό και προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η ΔΕΗ οφείλει να εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και την προστασία των πολιτών – όχι να λειτουργεί ως μηχανισμός διανομής μερισμάτων για λίγους.

Αυτή είναι η θεμελιώδης πολιτική διαφορά που θέτει σήμερα η Νέα Αριστερά.

